El lanzamiento de Windows 11 fue uno de los acontecimientos tecnológicos más importantes del pasado año, pero la verdad es que al final acabó generando una marcada polémica que trajo, una vez más, a los fantasmas que llevaban un tiempo afectando a Windows 10: los problemas, y fallos, que al final acaba teniendo que descubrir el usuario final, y que lo colocan casi en una posición de «beta tester».

Antes de que alguien crea que exagero, me permito recordaros que dos de los fallos más graves que trajo Windows 11 lisiaban, de manera notable, el rendimiento de los procesadores Ryzen de AMD, y que no se limitaban a un aspecto en concreto, sino a dos grandes claves.

Por un lado, estaba el fallo que aumentaba la latencia de la caché L3, y que hacía que perdieran bastante rendimiento en juegos, y por otro lado teníamos problemas con la gestión del núcleo preferente, un fallo este último que me trajo recuerdos de la situación que vivimos en su momento con Windows 10 y el programador de tareas, que tampoco se llevaba bien con las CPUs Ryzen.

Al final, ambos errores fueron subsanados, y con el paso del tiempo Microsoft ha ido puliendo, y corrigiendo, otros fallos menores que afectaban a Windows 11 hasta llegar a una situación que, según el propio Panos Panay, Director de Producto de Windows y de Dispositivos en Microsoft, ha sentado las bases necesarias para que dicho sistema operativo pueda embarcarse en su etapa final, que lo llevará a la fase de disponibilidad general.

En efecto, eso quiere decir que Windows 11 iniciará, muy pronto, un despliegue general que permitirá a más usuarios acceder a dicho sistema operativo, algo que debería tener consecuencias positivas para Microsoft, ya que la tasa de adopción de dicho sistema operativo podría crecer sustancialmente, y con ello mejoraría su cuota de mercado, al menos en teoría.

Windows 11 quiere dar el gran salto, ¿pero es el momento?

No puedo evitar hacerme esta pregunta tras descubrir que dicho sistema operativo ha vuelto a dar problemas con procesadores AMD. La lista de quejas que se acumulan en los foros de Reddit y de Linus Tech Tips confirman que algo no va bien, y parece que el culpable es el fTPM, una tecnología que, como os conté en su momento en este artículo, permite cumplir con el requisito del chip TPM 2.0 que impone Windows 11, aunque nuestro equipo no cuente físicamente con dicho chip.

Todas las quejas tiene eso en común, el uso de la tecnología fTPM, y los problemas afectan a usuarios con configuraciones muy diversas, así que está claro que no es algo que se limite a los procesadores Ryzen de una única generación. De hecho, algunos usuarios de los modelos más recientes de AMD, los Ryzen serie 5000, han confirmado que están teniendo problemas.

Tras revisar a fondo esos foros, saco en claro que los usuarios afectados tienen, al activar el fTPM, problemas de rendimiento bastante graves que pueden provocar tirones, bloqueos durante unos pocos segundos en los que el equipo se queda «colgado», y también ralentizaciones globales y problemas de «stuttering» (tartamudeo de la imagen) en juegos, además de fallos en el sonido.

Lo más interesante de todo esto es que no estamos ante algo verdaderamente nuevo. Las primeras quejas relacionadas con el fTPM en Windows 11 datan de julio de 2021, y han ido creciendo hasta acabar «explotando» en los foros de Reddit. Parece que también ha sido posible reproducir el fallo en Windows 10, pero este no ha tenido un alcance «masivo», así que no tengo claro cómo debería repartirse la responsabilidad entre Microsoft y AMD.

Con todo, esto no hace más que reafirmar mi convicción de que, si tenemos un procesador AMD Ryzen, nuestra mejor apuesta sigue siendo, de momento, quedarnos en Windows 10. Tenía pensado actualizar mi PC personal a Windows 11, pero esta información me ha llevado a replanteármelo, y tengo claro que esperaré un poco más. En caso de que ardas en deseos de utilizar Windows 11, siempre puedes actualizar, probar unos días y, si no te convence o si tienes problemas, utilizar la opción de volver a Windows 10.