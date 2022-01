Hyper Scape echará el cierre el próximo 28 de abril

No ha pasado ni un año y medio desde el lanzamiento de Hyper Scape, pero parece que ya ha sido tiempo suficiente para que Ubisoft considere que no se han cumplido los objetivos que la compañía se había marcado. Y es que si hay algo todavía más competitivo que la arena de los Battle Royale, es precisamente esa categoría de juegos. Y es que desde que Fortnite se convirtió en un fenómeno de masas, son muchas las desarrolladoras que han decidido intentarlo, con desigual suerte.

Aunque ninguna compañía ha conseguido reproducir el éxito de Epic, hay títulos que han sabido hacerse con una comunidad de usuarios con el tamaño suficiente, como ocurre con Valorant. Otros, sin embargo, han pasado sin pena ni gloria, y ese es el caso de Hyper Scape, un Battle Royale solvente a nivel técnico, pro que como ya te contamos al valorar sus requisitos técnicos, no destacaba en ningún aspecto. Ojo, esto no quiere decir que fuera un mal título, su ambientación era bastante interesante, y su jugabilidad también cumplía con lo prometido. Su problema es que no aportaba nada nuevo.

Y parce que Ubisoft considera que ya le ha dado a Hyper Scape todas las oportunidades que merecía el juego y, en consecuencia, ha anunciado que el juego será cerrado el próximo 28 de abril. La compañía afirma estar muy agradecida a la comunidad de jugadores que se ha creado alrededor del juego, y también dice haber aprendido mucho de esta experiencia, y que empleará lo aprendido en futuros productos.

Y este último punto es muy interesante, pues nos confirma algo que ya podíamos esperar, y es que el cierre de Hyper Scape no supone la despedida de Ubisoft de los Battle Royale. Más bien al contrario, podemos pensar que no tardaremos demasiado tiempo en ver algún nuevo título, posiblemente inspirado en el entorno de alguna de sus franquicias. Ahora bien, claro, la clave es que más allá de aprovechar la imagen de la potencial franquicia elegida, la compañía sea capaz de aportar los elementos novedosos suficientes como para que su propuesta genere el interés deseado.

El cierre de Hyper Scape es una mala noticia para su comunidad de jugadores, pero es una señal más de que el mercado de los Battle Royale es bastante complejo, y que las nuevas propuestas que se limiten a reproducir las mecánicas ya existentes lo tendrán muy complicado, por no decir imposible. Sin embargo, personalmente creo que todavía queda margen para la evolución.