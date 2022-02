El MWC 2022 veta el pabellón ruso de la feria

Aunque los protagonistas absolutos del MWC 2022 deberían ser, claro, los dispositivos que vean la luz en el evento, y seguro que en breve comienza a ser así, la actualidad es la actualidad, y sin duda una guerra es un evento de primer orden, y que inevitablemente trasciende de manera indiscutible a prácticamente cualquier plano de la sociedad. Así, no debe caber la menor duda de que durante las próximas semanas veremos como los incontables tentáculos de esta terrible situación se muestran y enredan en más aspectos de nuestra vida diaria de lo que pudiéramos pensar.

Un ejemplo claro de ello lo encontramos en el salón internacional que en solo tres días convertirá a la ciudad condal en el epicentro del mundo tecnológico. Y es que, aunque han sido bastantes las tecnológicas que han renunciado a estar presentes físicamente en este MWC 2022, buena parte de ellas sí que llevarán a cabo eventos virtuales asociados a la feria. Todo esto aspirando a un 2023 en el que la huella de la pandemia ya se haya minimizado tanto como para permitir una aproximación bastante cercana a la vieja normalidad, en contraposición a esta nueva normalidad en la que todavía estamos sumidos.

Como decía, sin embargo, el MWC 2022 va a ser uno de los primeros eventos internacionales en los que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se deje notar. Tras el ataque por parte de Rusia a territorio ucraniano, buena parte de la comunidad internacional ha censurado las acciones rusas y, en consecuencia, ha iniciado los pasos para tomar medidas de sanción contra el país. No obstante, quizá por premura o tal vez porque hayan pesado más otros intereses, en este caso nos encontramos con un veto un tanto descafeinado.

Y es que, según informa la Agencia Reuters, la organización del MWC 2022 ha decidido vetar el pabellón ruso, un espacio en el que estaba prevista la concentración de expositores del país, y adicionalmente ha señalado que algunas tecnológicas rusas también verán vetada su presencia en el salón. Sin embargo, y hasta el momento, no se ha aclarado qué empresas (así como otras instituciones) no podrán acudir finalmente al MWC 2022.

Hablamos, por lo tanto, de lo que parece un veto parcial, sobre el que además no se han divulgado cuáles serán las causas de expulsión de la feria. Así, podemos colegir que el veto se aplicará a instituciones oficiales, así como a tecnológicas participadas por las administraciones rusas, pero que todos aquellos expositores privados de origen ruso que quieran acudir al MWC 2022 podrán hacerlo sin enfrentarse a dicho veto.

«Nos guiamos por las sanciones internacionales y hay algunas empresas que están identificadas en la lista de sanciones y se les prohibirá participar» es lo que ha afirmado al respecto John Hoffman, director ejecutivo de GSMA, la organización responsable del MWC 2022. Lo que ocurre, claro, es que dicha lista no es pública, y ya hemos sabido de otros casos similares, en los que en realidad ni siquiera existía tal lista, y las decisiones al respecto se iban tomando sobre la marcha.

Personalmente, y sin entrar en si el veto a Rusia me parece bien o mal (me reservo mi opinión), sí que me parece que en este caso la organización del MWC 2022 está intentando nadar y guardar la ropa, al vetar el pabellón ruso y a «algunos expositores», pero permitiendo que otras empresas sí que participen. Y entiendo que su situación no es sencilla, no me gustaría verme en sus zapatos, pero creo que con esta decisión, lo que conseguirán es recibir críticas de los dos lados. Claro que, en realidad, y por lo que podemos ver en las redes sociales estos días, esa parece ser una situación bastante habitual.