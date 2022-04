Sony y Nintendo modificarán sus suscripciones

Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar… ya sabes, y parece que tanto Sony como Nintendo han decidido poner sus barbas a remojar, después de que hace unos meses Microsoft visitara al barbero en Reino Unido Y es que el éxito y la notoriedad logrados por los de Redmond con su Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de juego que ha revolucionado la industria, ha ocasionado que sea el primero en el que e fijan los reguladores… pero no el único.

Así, como te contamos a finales de enero, el regulador británico de los mercados y la competencia instó a Microsoft a introducir cambios en el modelo de facturación de las suscripciones a Xbox Game Pass. El objetivo de los cambios indicados por el regulador apuntaba a varios puntos, desde la información que reciben los usuarios cuando se suscriben por primera vez al servicio, a las posibilidades de cancelar una suscripción anual y recuperar la parte prorrateada por el tiempo que no la hayan disfrutado, y a la facturación sobre cuentas inactivas.

En el primer punto, se debe ampliar la información proporcionada, para asegurarse de que los usuarios son plenamente conscientes de que están contratando un servicio de pago recurrente, y de que deben ser ellos mismos quienes cancelen la renovación automática. También se debe informar sobre los pasos a dar si se ha producido una suscripción por error. Y en lo referido a las suscripciones inactivas, la compañía debe contactar con los usuarios y, de no conseguirlo, deberá cancelar los cobros por la suscripción a Xbox Game Pass.

Y como decía, primero fue Microsoft pero ahora van Sony y Nintendo. Y es que, según podemos leer en GameIndustry, Sony y Nintendo han decidido actualizar las pautas relacionadas con sus respectivos servicios de suscripción en línea, precisamente a consecuencia de la investigación llevada a cabo por el regulador británico, y que sin ninguna duda seguiría el mismo camino en los servicios de ambas compañías, que de esta manera evitan tener que recibir instrucciones por parte del regulador.

Sony ha decidido implementar nuevos procedimientos en la gestión de las cuentas de PlayStation Plus, entre las que se incluye intentar contactar con los clientes inactivos y, pasado un plazo prudencial, detener la facturación del servicio si no se está empleando. Nintendo, por su parte, hará que en las nuevas suscripciones ya no se active, por defecto, la renovación automática. Una medida que, en comparación con las tomadas por Microsoft y Sony, parece atacar al origen de los riesgos, pero que me pregunto si será suficiente para los reguladores.