Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y, prepárato, porque arrancamos Sin tiempo para morir, pero con margen para contarte todo lo que ha llegado esta semana a las principales plataformas de VOD aquí en España, que no es poco.

Amazon Prime Video

Damos el pistoletazo de salida con Amazon Prime Video de manera un tanto diferente a como lo solemos hacer, y es que el estreno de Sin tiempo para morir no es hoy, sino mañana, por lo que vas a tener que darle un poco de tiempo lo quieras o no. La cuestión es que no podíamos esperar una semana para anunciar este lanzamiento por todo lo que implica. Dicho lo cual, tienes material más que interesante para amenizar la esperar, comenzando por la nueva serie exclusiva del servicio, Clarice, y continuando por la segunda temporada de Undone, una de las mejores producciones originales de Amazon del último par de años. Entre otras cosas.

Por si acaso necesita introducción, Sin tiempo para morir es la última película del más popular espía británico de todos los tiempos, 007 o, como él mismo se presentaría, Bond, James Bond. Sin tiempo para morir es, además, la despedida de Daniel Craig en este papel protagonista con el que ha conseguido revitalizar una de las franquicias más rentables del séptimo arte. Para más datos acerca de esta película, el fragmento que le dedicamos en nuestro especial de fin de año Las mejores películas de 2021… según MC.

Con todo, la llegada de Sin tiempo para morir a Prime Video es más importante que la oportunidad que presenta para poder ver la película ahí. Con este lanzamiento se consuma la compra de MGM por parte de Amazon y aunque las cosas no van a cambiar en lo que respecta al estreno exclusivo en cines de las próximas entregas de la saga, o al menos eso es lo que se ha dado a entender, el hogar estable de 007 para su disfrute por streaming se ha fijado definitivamente en esta plataforma.

De hecho, no es solo que Sin tiempo para morir se estrene en exclusiva en Prime Video: es que lo hace junto con todas las películas de James Bond, un total de veinticinco largometrajes encabezados por seis actores hasta la fecha, sin contar producciones ajenas a EON Productions y, por ende, a Metro-Goldwyn-Mayer. En resumen: si eres un fan del personaje y esperabas este momento con ganas, tómatelo con calma, que el tito James está ahora al servicio de Bezos y no se va a ninguna parte.

Por otro lado, si eres más de ficción de corte estadounidense que británico, quizás te interese más Clarice. ¿Te suena el nombre? Porque también tiene historia tras de sí. Hablamos de Clarice Starling, agente del FBI conocida por haber colaborado con el mismísimo Hannibal Lecter para atrapar a un asesino en serio no peor, pero sí más loco en aquel clásico del género llamado El silencio de los corderos. Así pues, sí la serie Hannibal recogía las andanzas del psqiuiatra antes de lo sucedido en la película, esta lo hace al revés, y retoma la historia de la agente después de la misma. A juzgar por las críticas no parece que alcance el nivel de la anterior, pero si te gusta este truculento universo…

Más contenidos exclusivos:

La octava claúsula . «A primera vista, Cat y Broja son la pareja perfecta, pero como todo matrimonio, esconden secretos, mentiras e infidelidades entre ellos. Todo esto saldrá a la luz la misma noche que reciben una visita inesperada.»

. «A primera vista, Cat y Broja son la pareja perfecta, pero como todo matrimonio, esconden secretos, mentiras e infidelidades entre ellos. Todo esto saldrá a la luz la misma noche que reciben una visita inesperada.» Bang Bang Baby (T1). «1986. Alice es una chica de 16 años que vive en una pequeña ciudad del Norte de Italia. Su vida cambia de repente cuando se entera de que su padre, fallecido mucho tiempo antes, sigue vivo.»

ción Colombia (T1). «Mi selección Colombia narra la historia de amor entre los colombianos y su equipo de fútbol.»

(T1). «1986. Alice es una chica de 16 años que vive en una pequeña ciudad del Norte de Italia. Su vida cambia de repente cuando se entera de que su padre, fallecido mucho tiempo antes, sigue vivo.» ción Colombia (T1). «Mi selección Colombia narra la historia de amor entre los colombianos y su equipo de fútbol.» Respect . «Siguiendo la carrera de Aretha Franklin desde que, de niña, cantaba en el coro de la iglesia de su padre hasta que alcanzó la fama mundial, ‘Respect’ es la historia real de cómo este icono de la música encontró su voz.»

. «Siguiendo la carrera de Aretha Franklin desde que, de niña, cantaba en el coro de la iglesia de su padre hasta que alcanzó la fama mundial, ‘Respect’ es la historia real de cómo este icono de la música encontró su voz.» Sangre en los canales: el Making Of de Veneciafrenia . «Making of del rodaje de la película «Veneciafrenia», dirigida por Álex de la Iglesia y rodada en la ciudad de Venecia en 2021.»

. «Making of del rodaje de la película «Veneciafrenia», dirigida por Álex de la Iglesia y rodada en la ciudad de Venecia en 2021.» Undone (T2). «En la segunda temporada de ‘Undone’, Alma se da cuenta de que puede haber misterios más profundos en el pasado de su familia. Se lanza a descubrir verdades que podrían cambiar su realidad actual.»

HBO Max

HBO Max cede el puesto de honor por razones obvias, pero no te despistes, porque si estás suscrito a la plataforma no solo llegan nuevas temporadas de algunas de sus series originales, sino que se estrena una en especial que está encandilando a la audiencia. Nos referimos a…

Cambio de registro con La ciudad es nuestra, serie encabezada por Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead) a modo de «crónica del auge y caída del GTTF, el cuerpo especial de la policía de Baltimore dedicado a rastrear armas, una unidad corrupta que habitualmente cometía delitos de fraude, extorsión y reventa de drogas previamente confiscadas», de acuerdo a la sinopsis. Claro que si esto no te dice nada, tal vez lo haga el nombre de David Simon, responsable de la serie, así como de otros éxitos como The Wire, de la que mama en casi todo.

Más contenidos exclusivos:

Barry (T3). «Un asesino a sueldo deprimido tiene una epifanía profesional cuando descubre el mundo del teatro en Los Ángeles, pero sus lazos criminales no le dejarán marcharse fácilmente.»

(T3). «Un asesino a sueldo deprimido tiene una epifanía profesional cuando descubre el mundo del teatro en Los Ángeles, pero sus lazos criminales no le dejarán marcharse fácilmente.» El bebé (T1). «Una reflexión oscura, cruda y divertida sobre la maternidad, desde el punto de vista de una mujer que es madre a la fuerza.»

(T1). «Una reflexión oscura, cruda y divertida sobre la maternidad, desde el punto de vista de una mujer que es madre a la fuerza.» Gentleman Jack (T2). «Basada en la historia de la terrateniente inglesa, esta nueva serie dramática de HBO muestra los esfuerzos de Lister por modernizar la casa que ha heredado, Shibden Hall, aunque en aquella época era más conocida por haberse casado con una mujer.»

(T2). «Basada en la historia de la terrateniente inglesa, esta nueva serie dramática de HBO muestra los esfuerzos de Lister por modernizar la casa que ha heredado, Shibden Hall, aunque en aquella época era más conocida por haberse casado con una mujer.» Made For Love (T2). «Hazel Green, una treintañera, huye tras 10 años de matrimonio asfixiante con un multimillonario controlador. Pronto descubre que su marido le ha implantado en el cerebro un dispositivo de vigilancia, el chip Made for Love.»

(T2). «Hazel Green, una treintañera, huye tras 10 años de matrimonio asfixiante con un multimillonario controlador. Pronto descubre que su marido le ha implantado en el cerebro un dispositivo de vigilancia, el chip Made for Love.» Three Busy Debras (T2). «Tres amas de casa, cuyo nombre es Debra, nos muestran su día a día en su pequeña ciudad: Cremalimón, Connecticut»

Netflix

¿Qué hay en Netflix? Bastantes cosas, pero como siempre…

De los diferentes lanzamientos originales y exclusivos de Netflix, destacamos Burbuja, una película de anime que parece estar pinchando por lo manido de la puesta en escena y una historia un tanto trillada, pero que tiene una pinta estupenda y que por sus apartados técnico y artístico te va a encantar. Del director, entre otras, de Ataque a los Titanes o Death Note, ojo.

Más contenidos exclusivos:

365 días: Aquel día . «Laura y Massimo vuelven más fuertes que nunca, pero las ataduras familiares de Massimo y un misterioso hombre que quiere conquistar a Laura complican su relación.»

. «Laura y Massimo vuelven más fuertes que nunca, pero las ataduras familiares de Massimo y un misterioso hombre que quiere conquistar a Laura complican su relación.» Amor de madre . «Cuando dejan plantado a su hijo José Luis en el altar, Mari Carmen decide ir con él a lo que debería haber sido su luna de miel. ¿Qué podría salir mal?»

. «Cuando dejan plantado a su hijo José Luis en el altar, Mari Carmen decide ir con él a lo que debería haber sido su luna de miel. ¿Qué podría salir mal?» Conejo samurái: Las crónicas de Usagi (T1). «Un conejo adolescente que quiere ser un auténtico samurái se une a un grupo de guerreros con los que protege su ciudad de monstruos yokai, ninjas y malvados alienígenas.»

(T1). «Un conejo adolescente que quiere ser un auténtico samurái se une a un grupo de guerreros con los que protege su ciudad de monstruos yokai, ninjas y malvados alienígenas.» David Spade: Nothing Personal . «David Spade ironiza sobre la humillación que implican las visitas al médico, la fauna del paraíso, caer en la trampa del ‘clickbait’ y ese selfi que nunca le sale bien.»

. «David Spade ironiza sobre la humillación que implican las visitas al médico, la fauna del paraíso, caer en la trampa del ‘clickbait’ y ese selfi que nunca le sale bien.» El adiós a Ozark . «Jason Bateman, Laura Linney y los miembros del reparto hablan sobre los personajes de la serie y sus creadores, y revelan lo que más echarán de menos. Contiene spoilers.»

. «Jason Bateman, Laura Linney y los miembros del reparto hablan sobre los personajes de la serie y sus creadores, y revelan lo que más echarán de menos. Contiene spoilers.» El asedio de Silverton . «Cuando una misión de sabotaje sale mal, un trío de rebeldes antiapartheid acaba implicado en un tenso asalto con rehenes a un banco. Basada en una historia real.»

. «Cuando una misión de sabotaje sale mal, un trío de rebeldes antiapartheid acaba implicado en un tenso asalto con rehenes a un banco. Basada en una historia real.» El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas . «Este documental explora el misterio que rodea la muerte del icono del cine Marilyn Monroe a través de entrevistas inéditas con su círculo más cercano.»

. «Este documental explora el misterio que rodea la muerte del icono del cine Marilyn Monroe a través de entrevistas inéditas con su círculo más cercano.» Komi-san no puede comunicarse (T1). «En un instituto lleno de personajes peculiares, Tadano trata de ayudar a su tímida y asocial compañera de clase Komi a lograr su objetivo: hacerse amiga de 100 personas.»

(T1). «En un instituto lleno de personajes peculiares, Tadano trata de ayudar a su tímida y asocial compañera de clase Komi a lograr su objetivo: hacerse amiga de 100 personas.» Las 7 vidas de Léa (T1). «Léa se despierta en los años 90 después de encontrar el cadáver de un joven. Para resolver su misteriosa muerte y evitarla, ocupa el cuerpo de siete personas distintas.»

(T1). «Léa se despierta en los años 90 después de encontrar el cadáver de un joven. Para resolver su misteriosa muerte y evitarla, ocupa el cuerpo de siete personas distintas.» ¡No te lo crees ni tú! (T1). «Los concursantes se esfuerzan por responder correctamente a una serie de preguntas difíciles. Y cuando no pueden, pasan directamente al plan B: mentir descaradamente.»

(T1). «Los concursantes se esfuerzan por responder correctamente a una serie de preguntas difíciles. Y cuando no pueden, pasan directamente al plan B: mentir descaradamente.» Rumspringa. «Un joven amish hace un viaje iniciático a Berlín en el que conecta con sus raíces, descubre otros modos de vida, se enamora… y se enfrenta a una importante decisión.»

Apple TV+

Vamos terminando el repaso con los nuevo de Apple TV+, que tampoco rompe su línea habitual y trae poco, pero al menos apañado.

Las luminosas es una nueva serie original de Apple TV+, un drama de ciencia ficción sobre asesinos en serie y viajes en el tiempo que está entrándole muy bien al personal. Está protagonizado por Elisabeth Moss (El cuento de la criada) y por ahí sale también Wagner Moura, un nombre que puede no decirte nada… hasta que te recuerdo la frase por la que se hizo mundialmente famoso: «plata o plomo» (Narcos, en efecto).

Más contenidos exclusivos:

Make or Break: En la cresta de la ola (T1). «Sumérgete en el mundo del surf profesional mientras los mejores surfistas del mundo viajan por el planeta para competir por el campeonato mundial.»

Disney+

Disney+ cierra la veda este fin de semana y lo hace con un puñadito de contenidos sin mucho interés para quienes disfrutan de más de un par de neuronas… a menos que te apetezca aprender a dibujar algunos de los personajes más famosos de «la fábrica de los sueños», que puede ser que sí.

Más contenidos exclusivos:

Crush . «Una joven artista muy prometedora se ve obligada a unirse al equipo de atletismo de su instituto y aprovecha la ocasión para acercarse a la chica que le lleva gustando mucho tiempo.»

. «Una joven artista muy prometedora se ve obligada a unirse al equipo de atletismo de su instituto y aprovecha la ocasión para acercarse a la chica que le lleva gustando mucho tiempo.» La maravillosa primavera de Mickey Mouse . «Mickey Mouse y sus amigos exploran la promesa de la primavera a través de un inigualable documental de naturaleza.»

. «Mickey Mouse y sus amigos exploran la promesa de la primavera a través de un inigualable documental de naturaleza.» Sketchbook: Cómo empezar a dibujar (T1). «‘Sketchbook’ es un viaje a las mesas y vidas de artistas y animadores de gran talento. Cada episodio se centra en un artista que nos enseña a dibujar a un personaje mítico de una película de Disney.»

