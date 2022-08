Nuestros lectores hablan: ¿prefieres jugar en PC o en consola? ¿Por qué?

No hay duda de que cada plataforma tiene sus ventajas. Jugar en consolas es una de las opciones más populares a día de hoy porque estas garantizan que siempre cumpliremos los requisitos mínimos para mover los juegos que lleguen mientras dure su ciclo de vida, pero como os contamos en su momento en este artículo esto es engañoso, porque el hecho de que un juego funcione no quiere decir que lo haga de forma óptima.

Tengo una PS4, y he podido experimentar ese problema en muchos juegos, aunque sin duda uno de los que más disgustos me ha dado en ese sentido fue Days Gone. Los tiempos de carga son tan ridículos que puedes dejarlo cargando e ir a prepararte y tomarte un café mientras esperas, y encima la tasa de fotogramas por segundo tiene caídas que afectan a la jugabilidad y arruinan la experiencia. Pude jugarlo tanto en PS4 como en PC, y obvia decir que la experiencia en esta última estaba a años luz de la que ofrecía la consola de Sony.

En los últimos años la mayoría de las ventajas que ofrecía jugar en consola han desaparecido, o han quedado tan diluidas que ahora mismo hay pocas razones para no elegir el gaming en PC. Sé que alguno me dirá que el precio del hardware es justificación suficiente para ir a por una consola, pero lo cierto es que:

El precio de PS5 y Xbox Series X sigue inflado, y la primera sigue superando fácilmente los 800 euros. Por menos de ese dinero podemos comprar un PC gaming muy competente, como vimos en esta guía.

Los juegos en consola tienen un precio muy alto, superior al del PC, no disfrutan de las ofertas de Steam, que llegan a reducir el precio de juegos triple A a menos de 5 euros, y encima hay que pagar por acceder a las funciones online más básicas, como el multijugador.

Personalmente lo tengo muy claro, prefiero jugar en PC. Hubo una época en la que me encantaba jugar en ambas plataformas, de hecho he tenido muchas consolas y he disfrutado desde joyas tan antiguas como la Atari 2600, NES y SEGA Master System hasta modelos más avanzados como PS1, Dreamcast, Xbox y muchas otras hasta llegar a PS4.

Hoy en día prefiero totalmente jugar en PC, aunque tengo una selección de consolas retro por nostalgia, y para disfrutar de la experiencia de jugar con el mando original. Elijo el PC porque para mi gusto ofrece la mejor experiencia posible, me permite comprar juegos a precios muy económicos, me da la posibilidad de escalar el rendimiento en función de mi presupuesto sin tener que cambiar por completo el equipo y porque incluso con una configuración económica (menos de 1.000 euros) ya es capaz de superar claramente a las consolas de la generación actual. Ahora os toca a vosotros, ¿gaming en PC o en consola y por qué? Nos leemos.