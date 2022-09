GOG despide el verano con más de 400 ofertas

El final del verano, llegó, y tú partirás. Yo no sé, hasta cuando, este amo… vale, vale, perdón, pero se han juntando el domingo, la llegada del otoño y que hoy el cielo ha amanecido nublado en mi aldea, para que el gen nostálgico se haya activado en modo intensivo (e intensito, que dirían en Twitter). Suerte que GOG, mi adorada Good Old Games, ha llegado al rescate, haciendo de este modo que el cambio de estación no sea tan gris como prometía hace solo unas horas, con el primer café de la mañana.

Y es que, tras darnos un susto (en grado de especulación, eso hay que aclararlo) a finales del año pasado, en abril de este año supimos que GOG seguiría haciendo honor a su nombre y, por lo tanto, mantendría su apuesta por los juegos clásicos, sin DRM y por precios más que razonables. Poco después del anuncio, éste se confirmó con el lanzamiento de la sección Good Old Games, que como bien definía mi compañero J. Pomeyrol, sonaba a cacofonía (Good Old Games de vuelta en GOG), pero en realidad suponía una vuelta a los orígenes, para alegría de muchos, entre los que me incluyo.

Pero bueno, una vez más la nostalgia otoñal me ha llevado a hablar del pasado, cuando en realidad, la noticia tiene más que ver con el presente. Y es que durante todo este fin de semana, y hasta mañana, GOG ofrece una selección de más de 400 juegos con descuentos que, en algunos casos, pueden alcanzar hasta el 90%. Puedes consultar la lista completa de ofertas aquí aunque, te aviso de antemano, entre ayer y hoy ya lo he comentado con varias amistades y, en todos los casos, ha caído al menos un juego.

La selección es, sin duda, de lo más variada en estilos, años de lanzamiento y, claro, precios. Desde dos de los juegos de gestión de granjas más populares del mercado (Stardew Valley y My time at Portia) hasta el fascinante y absolutamente soberbio Disco Elysium, pasando por Tomb Raider edición GOTY, los educativos (y divertidos) SHENZHEN I/O y TIS-100, el aterrador Martha Is Dead o un pack con los tres primeros primeros juegos de la saga Tom Raider por tan solo 1,99 euros (los tres, no cada uno de ellos). Desde títulos del siglo pasado, que cada día suena más lejanos hasta otros que han llegado al mercado hace solo unas pocas semanas.

Es lo bueno (y lo malo, a la vez), entre tanta variedad resulta casi imposible no terminar pasando por caja. Y lo que es mejor (y peor), con esos precios… ¿por qué no aprovechar para hacerse con varios? Al menos, y ahora que ya se nota claramente que los días son más cortos, tendremos más distracciones sin tener que salir de casa.