PlayStation Plus, el servicio de suscripción de juegos de Sony que nació como respuesta a Xbox Game Pass de Microsoft es, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, un movimiento bastante inteligente por parte de la tecnológica japonesa. Tanto que, en realidad, cuesta creer que tuvieran que darle tantas vueltas antes de decidirse a ponerlo en marcha. Y es que, hasta que se produjo su confirmación oficial, a finales de marzo, la compañía pasó de decir digo a decir Diego.

«Nuestro discurso, como has escuchado, es ‘juegos nuevos, juegos geniales’. Hemos tenido esta conversación antes: no vamos a seguir el camino de poner títulos de nuevos lanzamientos en un modelo de suscripción«, afirmaba el responsable de PlayStation. «Estos juegos cuestan muchos millones de dólares, más de 100 millones, de desarrollar. Simplemente no vemos que sea sostenible», decía Jim Ryan, máximo responsable de PlayStation como te contábamos aquí, allá por octubre de 2020, si bien solo un mes después, en noviembre del mismo año, y con la llegada de PlayStation 5 al mercado a la vuelta de la esquina, entreabría la puerta que poco antes había cerrado de un portazo.

Desde ese momento y hasta la confirmación oficial, fueron varias las filtraciones que señalaron que Sony estaba preparando su servicio de suscripción, y poco antes de su lanzamiento, supimos que la selección de juegos que integrarían los distintos niveles de PlayStation Plus sería tremendamente completa. Ahora bien, hay un asunto concreto, uno en particular, con el que Sony parece no estar dispuesta a ponerse a la par con Microsoft y su Xbox Game Pass. Y, guste o no a los ejecutivos de la tecnológica japonesa, es un punto importante y que, en la situación actual, hace que el servicio de Microsoft sea más atractivo.

Hablo, claro, de la negativa de Sony a añadir los grandes lanzamientos (o al menos parte de los mismos) a PlayStation Plus el mismo día de su lanzamiento, algo que Microsoft sí que hace de manera habitual con los estrenos. Algo que, según podemos leer en VGC, no parece que vaya a cambiar a corto plazo, al menos según afirma Shuhei Yoshida, Jefe de Iniciativas de Desarrolladores Independientes de PlayStation.

“Creemos en el lanzamiento premium de un título en el momento del lanzamiento y después de quizás seis meses, tres meses o tres años, cuando las ventas del juego bajan, la inclusión en este servicio, PS Plus Extra, puede ayudar a presentar estos juegos a audiencias nuevas y más amplias”.

Personalmente, y lo he dicho desde el primer día, me parece que Microsoft se está mostrando mucho más valiente e innovadora con Xbox Game Pass, de lo que lo está haciendo Sony con PlayStation Plus. Claro, que también podemos entender que Microsoft cuenta con más «músculo» para poder invertir y arriesgar en iniciativas como ésta. No obstante, cuesta poco imaginar a los usuarios de PlayStation esperando que, tarde o temprano, Sony siga los pasos de Microsoft también en este sentido. Personalmente, creo que será bueno para Sony, para sus jugadores y, por ende, para todo el ecosistema gamer.