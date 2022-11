La FTC se plantea demandar la adquisición de Activision-Blizzard por parte de Microsoft

La adquisición de Activision-Blizzard por parte de Microsoft parece torcerse conforme van pasando las semanas. Justo después de que el gigante de Redmond ampliara a diez años su propuesta de acuerdo para compartir Call of Duty con PlayStation, nos enteramos de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) se está planteando presentar una demanda antimonopolio para bloquear la operación acordada entre Microsoft y Activision-Blizzard.

Que el acuerdo de compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft dejó muy tocada a Sony no es ningún secreto y es más, desde entonces, y muy posiblemente, la compañía de origen japonés ha maniobrado para intentar que la operación no se consuma. Por otro lado, la absorción de un gigante por otro gigante es toda una tentación para que los organismos antimonopolio se pongan manos a la obra, cosa que ha sucedido con este caso.

La demanda antimonopolio contra el acuerdo de Microsoft y Activision-Blizzard no está garantizada, pero al parecer la FTC ha realizado la mayor parte de una investigación en la que se ha incluido declaraciones de Satya Nadella, CEO de Microsoft, y Bobby Kotick, director ejecutivo de Activision-Blizzard. En caso de verlo conveniente, la comisión presentaría la demanda el mes que viene ante su propio tribunal administrativo interno. Como la puerta todavía está abierta, también es probable que la FTC termine dando el visto bueno a la operación, pero mientras eso llega, esta queda congelada y no se completará hasta el año que viene.

La posibilidad de que la FTC presente una demanda antimonopolio se suma al nada halagüeño informe de Fase 1 de la CMA, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), que concluyó por entonces que la adquisición de Activision-Blizzard por parte de Microsoft puede resultar “en una disminución sustancial de la competencia dentro de uno o varios mercados en el Reino Unido”. Si tenemos en cuenta que la CMA fue en su día la punta de lanza para tumbar la compra de ARM por de NVIDIA, lo lógico es pensar que ahora mismo hay nubarrones oscuros encima del acuerdo al que han llegado Microsoft y Activision-Blizzard.

Microsoft ya ha respondido ante la CMA que su acuerdo con Activision-Blizzard no dañará a la competencia, pero la realidad es que, viendo la reacción en los mercados bursátiles, pocos piensan que eso sea cierto, y de no ser así, el gigante de Redmond no estaría intentando ampliar el acuerdo para compartir Call of Duty con PlayStation.

Como ya hemos dicho, lo mejor es mantener la prudencia, pero es evidente que la cosa se ha ido poniendo cada vez más fea para Microsoft y Activision-Blizzard. Si la FTC decide presentar la demanda, todo apunta a que las dos compañías van a tener que presentar muy buenos argumentos y datos para salirse con la suya.