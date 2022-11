Microsoft amplía a 10 años su oferta para compartir Call of Duty con PlayStation

La polémica en torno a la compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft sigue trayendo cola. Después de ofrecer a Sony compartir Call of Duty durante tres años y que la compañía de origen japonés lo rechazara, el gigante de Redmond ha ampliado su oferta hasta los diez años. Sony parece no haber dado ninguna respuesta de momento, pero está claro que es un intento por parte de Microsoft de evitar que siga maniobrando contra la operación de compra y de contentar a los reguladores que han iniciado investigaciones.

En caso de aceptar Sony, Call of Duty aparecería en Windows (PC), Xbox y PlayStation durante los próximos diez años, lo cual en un principio no suena mal, pero veremos qué decide la compañía al final. Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming, volvió a abordar la preocupación sobre la posible duración del hipotético acuerdo con Sony para que esta última reciba los títulos de la saga Call of Duty. En una entrevista concedida a The Verge, Spencer dijo que no hay problema en alcanzar “un compromiso a más largo plazo” con el que los reguladores “se sientan cómodos”.

Microsoft se las prometía felices y había dado un duro golpe a Sony tras anunciar la compra de Activision-Blizzard. Aunque Call of Duty está centrando las miradas, PlayStation, Nintendo y macOS podrían dejar de recibir versiones de importantes propiedades intelectuales como Overwatch, Diablo y los títulos del universo de Warcraft.

Por otro lado, cuando un coloso absorbe a otro coloso, es muy probable que las alarmas salten en los organismos antimonopolio, y ahora Microsoft y Activision-Blizzard han respondido o están respondiendo, como mínimo, ante Brasil, Reino Unido y la Unión Europea.

La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido (CMA) concluyó en su investigación de Fase 1 que la operación puede resultar “en una disminución sustancial de la competencia dentro de uno o varios mercados en el Reino Unido”. Otro detalle a tener en cuenta es que la autoridad británica fue la primera en poner clavos en el ataúd a los intentos de NVIDIA de hacerse con ARM.

Si Microsoft ha ampliado su oferta de compartir Call of Duty con Sony, es posible que desde el gigante de Redmond sean conscientes de que su operación de compra de Activision-Blizzard podría torcerse, pero es importante mantener la prudencia mientras no haya dictámenes definitivos de los principales reguladores que están investigando.