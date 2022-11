God of War Ragnarök llegó a PlayStation el pasado 9 de noviembre para convertirse en apenas un par de días en el juego de lanzamiento más vendido en la historia de la consola, todo un hito del que, por supuesto, se congratulan en Sony.

Tampoco es que no se esperase un más que probable éxito de God of War Ragnarök. La nueva entrega de la franquicia desarrollada por Santa Monica Studio venía precedida por una gran expectación desde mucho antes de que se consumase su lanzamiento, no en vano se trata de uno de los títulos exclusivos más populares de PlayStation, cuyo último capítulo vio la luz hace más de cuatro años.

Vamos, que había ganas de Kratos y más en PlayStation 5, pues aunque God of War Ragnarök también ha llegado a la versión anterior de la consola, es en PS5 donde más interés había por verlo… por razones ewvidente. Y no ha defraudado, a juzgar por el recibimiento que ha tenido entre crítica y público, pero también a nivel de ventas, batiendo récords según presume la cuenta oficial de PlayStation en Twitter.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

Como apuntan con regocijo desde Sony, God of War Ragnarök es el juego que más rápido se ha despachado durante su lanzamiento en la historia de PlayStation, colocando nada menos que 5,1 millones de unidades en su primer fin de semana a la venta, derrocando así al título que ostentaba hasta ahora la marca y que no es otro que The Last of Us Part II.

Además, como por otra parte es obvio, God of War Ragnarök es el título de la franquicia en el mismo periodo de tiempo y no por poco: el anterior God of War de PS4 vendió 3,1 millones de unidades en su primer fin de semana. De hecho, llegó a anotar la misma marca que ahora ostenta God of War Ragnarök, aunque le duró poco: primeo Spider-Man y después Last of Us le arrebataron el puesto.

Cabe señalar, no obstante, que mientras que el anterior God of War se lanzó en exclusiva para PS4, God of War Ragnarök lo ha hecho también para PS5 y en esta nota se cuentan las ventas para ambos dispositivos, sin especificar en cuál de los dos se ha vendido más, aunque todo apunta a la versión previa de la consola por el tiempo que lleva en el mercado.

Con todo, lo mejor de God of War Ragnarök es el juego en sí mismo, uno de los más aplaudidos del año y competidor en firme por algunos de los grandes premios de la industria.