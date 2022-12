Nintendo Switch será una de las grandes beneficiadas si Microsoft compra Activision Blizzard

Sony sigue intentando frenar la operación de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y mientras tanto el gigante de Redmond no cesa en su empeño de demostrar que esta operación sería buena para el mercado, y para los jugadores. En este sentido, es curioso ver que una de las grandes beneficiadas de dicha compra sería Nintendo Switch, una consola que ya superó en ventas a Xbox One y Xbox Series, y que va camino de hacer lo propio con PS4 y PS5.

La razón es muy sencilla, Microsoft ha confirmado un compromiso de 10 años para llevar la franquicia Call of Duty a Nintendo Switch y a sus sucesoras, un movimiento que no ha sido casualidad, y que obviamente también sería positivo para el gigante de Redmond. Vamos a analizar detenidamente qué supone esto para cada una de las partes implicadas, y también para Sony.

Para Microsoft ese compromiso es beneficioso por dos razones. La primera es que le permite demostrar a los entes reguladores que los miedos que está intentando extender Sony no tienen fundamento, y le pondría las cosas más fáciles de cara a obtener la aprobación de aquellos más reticentes. En segundo lugar, debemos tener presente que llevar la franquicia Call of Duty a Nintendo Switch permitiría obtener más ingresos y maximizar la rentabilidad de dicha operación de compra.

Para Nintendo recibir la franquicia Call of Duty, en versiones adaptadas a las posibilidades de Nintendo Switch, es una buena noticia porque mejoraría el atractivo de su consola para otros perfiles de jugadores que hasta el momento no se han fijado en ella, y porque podría ayudarle a vender más unidades y a cerrar un fin de ciclo de vida estelar.

En el caso de Sony, esto es un problema porque, como hemos dicho, derrumba prácticamente todos y cada uno de sus argumentos, y porque demuestra que al final la compañía japonesa está haciendo gala de un comportamiento «cuestionable» y cargado de hipocresía. Al mismo tiempo, también convertiría a Nintendo Switch en un sistema aún más competitivo que podría canibalizar parte de las ventas de PlayStation.

Sony ha disfrutado desde hace años del «primero en PlayStation» en todo lo relacionado con la franquicia Call of Duty, pero en esa situación no le preocupaba el tema de la competencia. Por otro lado, no puedo evitar preguntarme qué haría la compañía si invirtiéramos los papeles, es decir, si fuese ella la que estuviese intentando comprar a Activision Blizzard. Nunca lo sabremos, pero estoy convencido de que lo último que se le pasaría por la cabeza sería ofrecer acuerdos de 10 años de lanzamientos de Call of Duty a Microsoft y Nintendo.

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB

— Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022