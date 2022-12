Sony dice que Microsoft quiere convertirla en Nintendo para que no pueda competir con Xbox

No hay duda de que Sony está dispuesta a hacer todo lo posible para que Microsoft no pueda completar la operación de compra de Activision Blizzard. La compañía japonesa ya ha demostrado que no le importa mostrar una marcada hipocresía para intentar frenar dicha compra, pero la verdad es que este tema se les está empezando a ir de las manos.

Uno de los últimos argumentos que ha dado Sony al ente británico regulador de la competencia, conocido como «Autoridad de Competencia por Mercados», asegura que Microsoft quiere convertirla en una compañía como Nintendo, y que si completa la compra de Activision Blizzard y se hace con franquicias clave como Call of Duty la consola PlayStation se vería «degradada» y ya no podría competir con Xbox.

Según Sony, lo que quiere Microsoft con la compra de Activision Blizzard es degradar a Sony al nivel de Nintendo, un argumento bastante desafortunado que demuestra que la compañía japonesa está perdiendo el norte, y que además no hay por donde cogerlo.

No podemos negar que Activision Blizzard tiene franquicias muy importantes en su haber, y que la compra de la compañía por parte de Microsoft podría afectar a las ventas de PlayStation si Call of Duty se convierte en una exclusiva de Xbox y PC, pero desmerecer de esta manera a Nintendo es pasarse de frenada.

A Sony se le olvida que la gran N ha logrado vender más de 103 millones de unidades de Nintendo Switch desde su lanzamiento en marzo de 2017 hasta diciembre de 2021, mientras que Microsoft ha vendido 63,7 millones de consolas Xbox One y Xbox Series S-X desde noviembre de 2013 hasta diciembre de 2021.

Esto quiere decir que Nintendo ha vendido casi 40 millones más de consolas que Microsoft en menos tiempo, y lo ha conseguido sin tener un solo Call of Duty en el catálogo de Nintendo Switch, y lo mejor es que encima dicha consola acabará superando a PS4 en ventas a pesar de haber llegado al mercado tres años más tarde, y como ya he dicho lo logrará sin tener que ofrecer un Call of Duty.

Sony es libre de considerar a Call of Duty como un juego fundamental para el éxito de PlayStation, pero Nintendo está ahí precisamente para darle una dura dosis de realidad y para recordarle que el éxito de una consola no depende únicamente de un juego. La gran N ha demostrado muchas cosas con Nintendo Switch, una consola que al final se ha convertido en una de las más vendidas de su generación, y que ha sido capaz de competir de tú a tú con PS4 y Xbox One. Desmerecer esto es vivir en una realidad paralela.