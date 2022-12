Microsoft estudia la publicidad personalizada en juegos

Prácticamente cualquier soporte es susceptible de ser utilizado como emplazamiento de publicidad, y en esas está Microsoft, según se deduce de una de las últimas patentes registradas por los de Redmond. Puedes ver la patente, cuyo título es «Ofrecer contenidos personalizados para una experiencia de juego en línea no intrusiva» en este enlace, a continuación reproduzco su resumen y, tras el mismo, dediquemos unos minutos a reflexionar sobre lo que puede estar por venir.

«Un método para proporcionar contenido a un usuario durante el juego incluye determinar que el usuario está interactuando con un juego proporcionado por un proveedor de streaming en línea e identificar un marco de tiempo dentro del juego durante el cual se predice que la interacción del usuario con el juego está por debajo de un umbral de interacción. El método incluye la identificación de una ubicación dentro del entorno del juego para superponer contenido durante el período de tiempo y la identificación de contenido para mostrar al usuario. El contenido se mostrará a través de un flujo de vídeo superpuesto distinto del flujo de juego. En tiempo real del juego del usuario, el flujo de vídeo superpuesto se envía para ser mostrado al usuario simultáneamente con el flujo de juego para proporcionar el contenido para el usuario en la ubicación identificada durante al menos una parte del marco de tiempo.»

Vale, entonces lo primero es aclarar a qué se refiere la patente de Microsoft cuando habla de «contenido» y de «contenido personalizado». Y no es necesario ser especialmente avispado para entender que si, al mismo tiempo, se habla también de una experiencia no intrusiva, de lo que estamos hablando es de emplazar publicidad dentro de la experiencia de juego, algo que puede ser muy sencillo en algunos casos, pero también terriblemente complicado en otros.

Por ejemplo, si pensamos en un juego de conducción, las vallas publicitarias a pie de carretera parecen una ubicación perfecta y que, efectivamente, no deslucen la experiencia de juego. Y también si hablamos de un simulador deportivo, pues estamos más que acostumbrados a ver elementos publicitarios en los mismos, ya sea en las vallas de un campo de fútbol, en el coche, en el casco y en el mono de un corredor de Formula-1 o en la camiseta de un skater especialmente popular.

Distinto resulta si, por ejemplo, nos preguntamos cómo se podría hacer en juegos como The Witcher, Horizon Forbidden West o Elden Ring. Esto me recuerda a una película que pasó sin pena ni gloria en su momento, State and Main, de David Mamet, pero que ya en el año 2000 se adelantaba a esta problemática, al intentar emplazar la publicidad de una página web en el rodaje de una película cuya trama tiene lugar a finales del siglo XIX. No cuento cómo lo hacen al final por si no la has visto y este comentario ha despertado tu curiosidad, y ya te adelanto que la película es hilarante.

Sea como fuere, lo primero que nos viene a la cabeza es que Microsoft estaría pensando en cómo mejorar sus ingresos, tanto de los juegos producidos por sus estudios como, especialmente, por el uso de los mismos por parte de los suscriptores de Xbox Game Pass. Ahora bien, Phil Spencer ya adelantó que el año que viene tendremos subidas de precio en los juegos, y posiblemente también en la suscripción, por lo que parece un poco excesivo que se planteen tomar ambas medidas el mismo año, comprometiendo de este modo el actual nivel de éxito de Game Pass.

Esto crece en interés, no obstante, si lo combinamos con otra noticia reciente sobre una encuesta llevada a cabo por Microsoft, en la que preguntaba a usuario de Xbox Game Pass qué pensarían ante la llegada de un nuevo nivel de suscripción. Y es que basta con dar un ojo a las tendencias del mercado para plantear, como hipótesis plausible, que en Microsoft se estén planteando una versión más económica de suscripción a Xbox Game Pass que incluya publicidad.

De este modo, Microsoft podría sumar a muchos más usuarios, y mejorar la monetización de sus cuentas al sumar el importe de la cuota mensual a los ingresos generados por las inserciones publicitarias, algo que encaja mejor en los planes de Microsoft de hacer que Xbox Game Pass siga creciendo en usuarios y, por lo tanto, en monetización.

¿Qué opinas tú? Piensas que Microsoft pretende insertar publicidad en todos los juegos y para todos los jugadores, que está pensando en una suscripción más económica a Xbox Game Pass con publicidad, o que los planes de Redmond pasan por ambas posibilidades?