The Witcher III Next Gen ya disponible, primer contacto en PC

Hoy ha tenido lugar el lanzamiento de The Witcher III Next Gen, una importante actualización de uno de los juegos más queridos y mejor valorados de la generación anterior. El equipo de CD Projekt RED ha renovado en gran medida el apartado gráfico, y ha introducido además soporte de tecnologías de última generación.

La lista de novedades es bastante grande, pero entre los cambios más relevantes a nivel técnico podemos destacar las mejoras en el texturizado y en la calidad de los escenarios, el cielo y los entornos, así como en los objetos y en la vegetación y el agua. También se han mejorado las sombras y la iluminación, se ha integrado trazado de rayos y las tecnologías de reescalado FSR 2.1 de AMD y DLSS 3 de NVIDIA.

En consolas, el trazado de rayos solo se aplica a la iluminación, y este modo es tan exigente que reduce la resolución 1440p dinámicos (que caen con frecuencia a 1158p) y 30 FPS. La versión para PC, sin embargo, cuenta con mejoras específicas que están incluidas en el modo «ULTRA+», y que nos permitirán disfrutar de una mayor calidad gráfica en los detalles más pequeños, y también en sombras, vegetación, texturizado, densidad de la hierba y distancia de renderizado de esta, agua y terreno.

La versión para PC de The Witcher III Next Gen es también la única que nos permite utilizar trazado de rayos aplicación a la iluminación, a las sombras, a la oclusión ambiental y a los reflejos. La diferencia que marca esta tecnología cuando se aplica a todos esos niveles es muy grande, pero como habréis podido imaginar el impacto en el rendimiento es notable.

Todavía no he podido probarlo a fondo, pero os puedo adelantar que con una GeForce RTX 3090 Ti y calidad máxima (todo al máximo, incluido HairWorks) el juego se mueve entre los 60 y los 100 FPS con DLSS en modo equilibrado. Esa variación de rendimiento tan grande tiene una explicación, y es que las exigencias del juego cambian mucho dependiendo del escenario donde nos encontremos, de si este es abierto o cerrado y también de las condiciones del mismo y de la hora del día en el juego.

Mi primer contacto ha sido positivo, el juego tiene un aspecto fantástico y no puedo negar que me han dado ganas de volver a jugarlo, pero necesita un poco más de optimización y algunas correcciones, ya que presenta problemas de stuttering y tiene fallos gráficos leves. Os puedo dar buenas noticias en este sentido, ya que me han confirmado oficialmente que CD Projekt RED ya está preparando un parche para pulir The Witcher III Next Gen, así que solo debemos tener un poco de paciencia.