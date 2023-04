Nintendo anuncia reparaciones ilimitadas para los problemas de «drift» de los Joy-Con en la UE

A pesar de su gran éxito a nivel de ventas y de tener en su catálogo a juegos legendarios como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la Nintendo Switch siempre ha tenido un gran tendón de Aquiles en la fragilidad de los Joy-Con. Debido a eso, la compañía ha anunciado reparaciones ilimitadas para los problemas de drift presentes en esos controladores al menos para la Unión Europea.

La decisión de ofrecer reparaciones ilimitadas en la Unión Europea para los problemas de drift presentes en los Joy-Con deriva de presiones políticas. Pocas horas antes del anuncio, la Comisión Europea anunció que contactó con el gigante japonés de los videojuegos “para abordar el problema recurrente con los controladores Switch defectuosos” y ha acordado “ofrecer a todos los consumidores el derecho a reparar sin cargo, ¡incluso más allá de la garantía legal!”.

El origen del anuncio de la Comisión Europea deriva como respuesta a años de quejas y a una campaña de presión por parte de la Organización Europea de Consumidores (BEUC en sus siglas en inglés). En un informe publicado en 2021, la organización registró cerca de 25.000 quejas de propietarios de Nintendo Switch en la Unión Europea sobre los frecuentes problemas de drift que padecen los Joy-Con. La misma BEUC ha mencionado en una queja formal cosas como “obsolescencia prematura” y que “ya es hora de que las empresas dejen de lanzar al mercado productos que fallan demasiado pronto”.

Let’s-a go!

Go repair your Switch controllers, free of charge.

We contacted Nintendo to address the recurring technical problem with irresponsive Switch controllers and they agreed to offer all consumers the right to repair, free of charge, even beyond the legal guarantee!

— European Commission (@EU_Commission) April 4, 2023