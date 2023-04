Samsung Galaxy Tab S9 Ultra apunta a tener Snapdragon 8 Gen 2 y 16GB de RAM

A pesar no de vivir su época dorada desde hace tiempo, las tablets todavía existen. Además de una iPad que se ha posicionado como la referente del sector, por ahí podría estar la Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung, que de cumplirse los rumores tendría características dignas de un dispositivo de gama alta dentro de su segmento, siguiendo así la línea marcada por las generaciones anteriores del dispositivo.

El conocido filtrador Ice Universe ha publicado las que vendrían a ser las principales características de la Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung, abarcando las dimensiones del dispositivo, su peso, la batería, la resolución de la pantalla, la batería, la cantidad de memoria RAM y el procesador. Sobre las dimensiones, se supone que la futura tablet mantendrá las mismas que las de la generación anterior, que son de 208,6 x 326,4 x 5,5 milímetros. El peso, por su parte, apunta a ser de unos 737 gramos.

La pantalla, de 14,6 pulgadas, soportaría una resolución nativa de 2.960×1.848 píxeles (WQXGA+). La elevada resolución deja entrever que la Galaxy Tab S9 Ultra incorporará un SoC potente, y así podría ser si vemos que el modelo mencionado por Ice Universe es el conocido Snapdragon 8 Gen 2, el actual procesador tope de gama de Qualcomm.

— Ice universe (@UniverseIce) April 5, 2023