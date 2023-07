Oppenheimer, Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1 o Barbie son algunos de los estrenos de cine más esperados para este julio de 2023, que como siempre recogemos en esta, nuestra sección mensual dedicada a los lanzamientos en salas. La selección, eso sí, es más finita de lo habitual, y es que julio y agosto son meses de grandes producciones, pero de menos lanzamientos.

Como siempre también, te recordamos que si no eres mucho de cine, pero sí de películas, series y demás en plataformas de streaming, no te pierdas Novedades VOD, nuestra sección de estrenos semanal dedicada en exclusiva a los contenidos digitales que llegan vía vídeo bajo demanda donde no ponemos una selección, sino todo lo que va saliendo.

Estrenos de cine del 6 de julio

Vacaciones de verano

Hoy mismo se renueva la cartelera y como estreno destacado, lo hace con Vacaciones de verano el enésimo refrito de la fórmula de comedia familar que Santiago Segura lleva explotando desde hace años con gran éxito comercial. Y sobra decir nada más porque ya sabes de qué va el asunto.

Vesper

Con algo más de profundidad y recorrido se presenta *Vesper, una drama de ciencia ficción postapocalíptico con tintes de aventura fantástica y factura belga que quizás te interese más.

Tiburón negro

Por último y ya que estamos en pleno verano, un bodrio. O así está calificando la crítica con unanimidad a Tiburón negro, la típica película de un bicho asesino que… lo mismo te hace. Del director de Rambo: Last Blood y Vacaciones en el infierno.

Estrenos de cine del 12 y 14 de julio

Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1

Ya en la segunda semana de julio, pero adelantándose al resto de lanzamientos, llega Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1, uno de los pesos pesados del mes y del año en lo que a estrenos de cine se refiere. El regreso de Ethan Hunt, o lo que es lo mismo, de Tom Cruise en su papel más icónico. De nuevo sobran más palabras.

Elemental

El segundo plato fuerte de la semana, ya para el 14 de julio es Elemental, la nueva película animada de Pixar en tener estreno en cines desde hace mucho y uno de los fracasos más sonados de la productora en toda su historia, o al menos así ha sido en Estados Unidos.

Esperando a Dalí

Por último, y por si las propuestas anteriores no te interesan, la ración española más destacada en estas fechas es Esperando a Dalí, una comedia con un buen elenco de caras conocidas y la primera película española original de SkyShowtime, por lo que más pronto que tarde la podrás ver ahí.

Estrenos de cine del 20 de julio

Oppenheimer

El 20 de julio se estrena Oppenheimer, lo nuevo de Christopher Nolan. Un drama biográfico en torno a la figura de J. Robert Oppenheimer, nada menos que el padre de la bomba atoómica, interpretado para la ocasión por el siempre solvente Cillian Murphy (28 días después, Peaky Blinders), rodeado por un reparto de lujo: Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Kennet Brannagh… Sin duda, uno de los grandes lanzamientos del año.

Barbie

Otro estreno destacado, más por lo popular del perosnaje que por otra cosa, o eso quiero pensar, es el de Barbie, a quien da vida en su salto a la imagen real Margot Robbie (Escuadrón Suicida, Érase una vez en… Hollywood). Y sí, también está Ken en la forma de Ryan Gosling (Blade Runner 2049, La La Land). Vergüenza ajena… o tal vez no.

Insidious: La puerta roja

Y cambio de tercio radical con Insidious: La puerta roja, la nueva entrega de la popular franquicia de terror sobrenatural, que vuelve con el mismo Patrick Wilson (Expediente Warren) al frente de la película por partida doble: como director y como protagonista.

Estrenos de cine del 28 de julio

Mansión encantada

Para la última semana de julio se estrena en cines Mansión encantada, una nueva película de Disney con visos de convertirse en franquicia de funcionar, no en vano se trata de… sí, una película basada en una de las atracción de los parques de Mickey, tañ y como lo fueron Piratas de Caribe p Jungle Cruise, entre otras.

Delfines de plata

Más serio y mucho más de aquí es Delfines de plata, un thiller con dosis de acción y drama con Rodolfo Sancho (El Ministerio del Tiempo, Isabel) a la cabeza, mas bien rodeado de caras muy conocidas del cine estatal.

Rally Road Racers

Para terminar y por si acaso, Rally Road Racers, una de animación para los más pequeños de la casa inspiradas en otras tantas previas y más célebres, pero entretenida, según adelantan quienes la han visto ya.