Hola Spotify, ¿sabes dónde está Europa?

Que la política de comunicación de Spotify tiene mucho margen de mejora es algo que no se le escapa a nadie. A este respecto, la prueba más evidente la encontramos al recordar que el servicio de música en streaming anunció su modalidad de sonido HiFi en febrero de 2021, y que más de dos años después, un periodo en el que sus principales competidores ya ofrecen ese servicio (en muchos casos sin un incremento de precio sobre los planes anteriores), lo único que tenía que decir al respecto Spotify es que «algo llegará en algún momento».

Digo que es el principal ejemplo, pero no el único. A principios del año pasado también hablábamos de que la compañía se dedicó, durante un tiempo, a anunciar podcast exclusivos que apuntaban a ser muy interesante. ¿El problema? Pues que buena parte de ellos nunca llegaron a la plataforma. Así, tras un buen puñado de anuncios que nunca se materializaron en podcasts, la compañía se vio obligada a acometer una reestructuración con despidos en su división de podcasts.

Soy consciente de que puede dar la sensación de que siento cierta inquina hacia Spotify, pero debo aclarar que no es así. Lo que ocurre es que, tanto como redactor de MuyComputer como en mi rol de usuario de Spotify Premium desde hace más años de los que puedo recordar, me resulta imposible no reaccionar ante una política de comunicación dirigida a lograr titulares, pero que luego se traduce en concatenar decepciones y más decepciones para los usuarios del servicio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Spotify News (@spotifynews)

Pues bien, nos encontramos, una vez más, con un ejemplo de comunicación mal gestionada. Según han publicado en su blog For the Records, la función DJ de Spotify se extiende a más países, pues hasta ahora solo estaba disponible en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Con esta expansión, el número total de países supera los cincuenta, si bien la función sigue en fase beta. Y en su publicación, muestran una selección de mensajes de usuarios que pedían su llegada a Europa (tres de los cuatro mensajes, uno pide su llegada a Asia). La puedes ver sobre este párrafo.

Pues bien, esta es la lista de todos los países en los que la función DJ ya está disponible tras esta expansión: Antigua, Australia, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belice, Botsuana, Burundi, Canadá, Dominica, Suazilandia, Fiyi, Gambia, Ghana, Granada, Guyana, Irlanda, Jamaica, Kenia, Kiribati , Lesoto, Liberia, Malawi, Malta, Islas Marshall, Namibia, Nauru, Nueva Zelanda, Nigeria, Pakistán, Palau, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Sierra Leona, Singapur, Islas Salomón, Sudáfrica, Suecia, Tanzania, Tonga, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos, Vanuatu, Zambia, Zimbabue.

Efectivamente, Spotify ha promocionado esta expansión de la función DJ mencionado específicamente a Europa, pese a que no se han sumado países del viejo conteniente en este proceso. Como decía, tres de los cuatro mensajes que han seleccionado se refieren a Europa, un cuarto pide su llegada a Asia, donde la llegada del DJ también ha sido poco más que testimonial. ¿De veras, Spotify, es necesario hacer referencia a las peticiones, precisamente de aquellas regiones a las que el servicio NO ha llegado? Puestos a ello, también podrían haber publicado peticiones de DJ desde Latinoamérica, por completar la incoherencia de su publicación.