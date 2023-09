Microsoft se planteó la compra de Nintendo, pero vio la operación muy complicada

La causa que mantiene la FTC contra la fusión de Microsoft y Activision Blizzard está exponiendo algunos datos interesantes. Uno de los más sorprendentes de los que se han filtrado fueron las intenciones de comprar Nintendo por parte del gigante de Redmond. Esto ha podido saberse gracias a unos correos electrónicos internos enviados por Phil Spencer, jefe de la división de videojuegos Xbox.

Según la historia que hemos conocido, Spencer envió un correo electrónico al director de marketing del negocio mundial de Microsoft, Takeshi Numoto, y al director de marketing y vicepresidente ejecutivo de negocios de consumo, Chris Capossela, sobre la posibilidad de comprar Nintendo en el año 2020.

Sin embargo, parece que el jefe de Xbox no las tenía todas consigo, ya que reconoció que la Gran N de los videojuegos “tiene una gran cantidad de dinero en efectivo”, por lo cual su adquisición sería más difícil que la de Warner Bros. Interactive (actualmente Warner Bros. Games) y ZeniMax, otras dos empresas sobre las que tenía puestas los ojos, aunque al final y al menos por ahora solo la segunda ha acabado bajo su paraguas.

Las conversaciones para que Xbox adquiriera Warnes Bros. Interactive no solo se produjeron, sino que además la negociación llegó a avanzar bastante. Mientras tanto, el gigante de Redmond mantenía al mismo tiempo conversaciones con ZeniMax con el fin de adquirirla, cosa que terminó ocurriendo.

El jefe de Xbox ha llegado a plantear que la operación sería buena tanto para Microsoft como Nintendo debido a que el futuro de la segunda “existe fuera de su propio hardware”, una afirmación que a buen seguro generará debate debido a que Nintendo es a día de hoy el único gran fabricante de consolas que solo publica sus juegos en sus propias plataformas, mientras que Xbox mira al PC desde hace mucho y Sony empezó a portar algunos de sus títulos más destacados hace varios años. Spencer recalca que Nintendo está tardando mucho en ver que su futuro está más allá de su hardware.

Here is the full letter from Phil Spencer.

Phil also talks about wanting to acquire Nintendo and Valve, says acquiring Nintendo would be a «career moment» for him. pic.twitter.com/eQOYNBa9dP

— Okami Games (@Okami13_) September 19, 2023