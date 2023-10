Ya es oficial: Microsoft compra Activision Blizzard King

Parece mentira, pero el culebrón de la adquisición de Activision Blizzard King por parte de Microsoft podría haber concluido. Como te contábamos esta mañana, los de Redmond han obtenido la esperada aprobación definitiva por parte de la CMA, el regulador británico, tres semanas después de que esta entidad diera su aprobación provisional, abriendo un plazo para las posibles alegaciones por parte de terceros. Alegaciones que, por lo que podemos deducir, o no se han producido o el regulador no las ha considerado pertinentes.

Este plazo, por lo tanto, ya era conocido previamente, al punto de que hace justo una semana ya apuntábamos a que la operación se iba a cerrar hoy, pues algunas fuentes internas señalaban que la operación sería inmediata, pese a que todavía, a día de hoy, quedaban cinco días para completar la operación antes de que cumpliera el nuevo plazo, que fue pactado por ambas partes a mitades de julio, y que extendía en tres meses el marcado inicialmente cuando se anunció la operación, a principios de enero de 2022.

Así, con todo el camino tan marcado, no cabía otra que esperar que hoy mismo llegara uno de los momentos más deseados en Redmond. Una muestra evidente de ello ha sido que, nada más confirmarse la aprobación de la CMA, los directivos de ambas compañías se han manifestado especialmente satisfechos y, aunque no han indicado inicialmente que la confirmación se produciría en unas horas, resulta más que evidente que ya lo tenían todo preparado para rematar la operación de manera inmediata.

Today is a good day to play. We officially welcome Activision Blizzard King to Team Xbox. Together, we’ll create stories and experiences that bring players together, in a culture empowering everyone to do their best work and celebrate diverse perspectives. https://t.co/KBCESknYYh https://t.co/jTHOeH48Wx

— Phil Spencer (@XboxP3) October 13, 2023