El culebrón en el que se ha traducido la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft está, salvo sorpresas de última hora (y dado su desarrollo hasta ahora es algo que todavía no podemos descartar), muy cerca de concluir, y de hacerlo con el resultado esperado por ambas compañías durante todo este tiempo. Recordemos que cuando se hizo pública la operación, a principios del año pasado, los planes de ambas compañías eran completarla entre finales de 2022 y principios de 2023, sin duda no imaginaban todo lo que se avecinaba.

En los documentos que definían las condiciones de la operación se establecía un plazo de 18 meses, que en principio parecía tiempo más que suficiente, pero la oposición a la misma tanto de la FTC estadounidense y la CMA británica se convirtieron en dos semáforos rojos, que además afectaban a dos mercados especialmente relevantes. En consecuencia, ambas compañías acordaron una extensión del plazo inicial, ofreciéndose tres meses, lo que estableció la fecha límite en el 18 de octubre, un movimiento que se llevó a cabo cuando el regulador estadounidense perdió en el procedimiento judicial en el que intentaba imponer un bloqueo cautelar, y casi de manera simultánea el británico se abría a negociar una salida.

Así, con la CMA negociando, y con la FTC pausando su juicio interno, ya solo faltaba empezar a contar los días hasta que se hubieran pulido todos los flecos y Microsoft se hiciera, finalmente, con Activision Blizzard. El visto bueno de la CMA, provisional pero con bastantes visos de ser definitivo, llegó a finales de septiembre y, en cuanto a la FTC, justo hace una semana supimos que ha decidido seguir nadando contracorriente, al reactivar el juicio interno.

Esto, no obstante, no parece que vaya a disuadir a las partes, especialmente a los de Redmond, de modo que según podemos leer en The Verge, la compra de Activision Blizzard por Microsoft se completará el próximo viernes 13 de octubre, justo dentro de una semana y cinco días antes de que venza el nuevo plazo establecido en julio. Y es que, aunque obviamente podrían negociar una nueva ampliación, Activision Blizzard también podría exigir a Microsoft el pago de 4.000 millones de dólares como indemnización, algo que podemos tener claro que en Microsoft quieren evitar a toda costa.

¿Y qué pasa entonces con el juicio de la FTC? Esa es una de las principales dudas, pues si el resultado del mismo es que se debe bloquear la operación, este regulador puede intentar que la misma sea cancelada o, en caso contrario, que se apliquen las medidas que se consideren necesarias para prevenir los posibles efectos de la misma en el marco de la competencia en las diferentes ramas del sector de los juegos.