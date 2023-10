La compra de Activision Blizzard por Microsoft ha sido autorizada por la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido (CMA). Era el último obstáculo para una operación multimillonaria, valorada en 68.700 millones de dólares y seguramente la más importante del siglo en el gran mercado de los videojuegos.

El OK de la CMA pone fin a un proceso de 20 meses de aprobaciones y batallas regulatorias, y, por fin, Microsoft tiene camino libre para la compra, una vez que hicieran lo propio otros reguladores, de la UE, China o Japón, además del dictamen favorable a Microsoft de los tribunales estadounidenses que paralizó el bloqueo que había impuesto la FCC y le dejó pocas opciones para seguir batallando contra Microsoft.

Decir que la aprobación de la CMA ha llegado tras los cambios impuestos a Microsoft en el acuerdo original y en concreto el traspaso a Ubisoft de los derechos de juegos en la nube para los juegos actuales y futuros de Activision Blizzard.

«La CMA ha decidido otorgar a Microsoft Corporation su consentimiento para adquirir el grupo Activision Blizzard, Inc. excluyendo los derechos de transmisión en la nube de Activision fuera del Espacio Económico Europeo y sujeto a la condición de que la venta de estos derechos se realice antes de que se complete la fusión», se puede leer en el comunicado de la CMA.

We’ve cleared the new deal for Microsoft to buy Activision without cloud gaming rights.

In August, Microsoft made a concession that would see Ubisoft, instead of Microsoft, buy Activision’s cloud gaming rights.

— Competition & Markets Authority (@CMAgovUK) October 13, 2023