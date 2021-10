BlizzCon 2022 cancela su evento para limpiar su imagen frente al escándalo de acoso sexual

Tras verse forzada a adaptar un formato digital debido a la crisis sanitaria de la Covid-19, y pese a las grandes expectativas de tratar de recuperar parte de la presencialidad de su evento, finalmente el último comunicado publicado hoy en su sitio web, anuncia que la próxima BlizzCon 2022 o BlizzConline ya no se llevará a cabo.

Si bien la compañía declara que tomar esta decisión de «dar un paso atrás y hacer una pausa en la planificación del evento» ha sido difícil, pero aseguran que la energía que se habría invertido en la creación del evento se usará ahora para apoyar a sus diversos equipos y progresar en el desarrollo de sus juegos.

Así pues, sin hacer ninguna referencia directa al escándalo de acoso sexual que ha sacudido al estudio en los últimos meses, aunque sin duda bajo una decisión claramente influenciada por el mismo, Blizzard señala que planea tomarse un tiempo para «reimaginar» la BlizzCon. Y es que no es de extrañar que Blizzard quiera reelaborar el evento, dado que el entorno tras este evento fue el sitio de la infame «Suite Cosby” donde los empleados de Blizzard, incluido el ex director creativo de World of Warcraft Alex Afrasiabi, presuntamente acosaron sexualmente a numerosas mujeres y compañeras.

“Cualquiera que sea el aspecto del evento en el futuro, también debemos asegurarnos de que se sienta lo más seguro, acogedor e inclusivo posible”, declaraba la compañía, “estamos comprometidos con la comunicación continua con nuestros jugadores, y vemos que BlizzCon jugará un papel importante en eso en el futuro. Estamos entusiasmados con lo que haremos con el evento cuando lo volvamos a visitar en el futuro«.

De igual manera, aunque la BlizzConline no se celebre, teniendo en cuenta que la nueva edición no llegaría hasta tiempo después de la primera programación para febrero de 2022, todavía seguiremos recibiendo todas las actualizaciones y novedades esperadas sobre sus juegos actuales y futuros, presumiblemente a través de alguno de los otros grandes eventos generalistas de la escena de los videojuegos, o incluso a través de algún anuncio específico para los mismos. Y es que todavía se esperan novedades sobre dos de los grandes próximos títulos de la compañía, Diablo 4 y Overwatch 2.