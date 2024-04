Nuevos datos dan a conocer el tamaño de la Nintendo Switch 2 y vuelven a situar su lanzamiento para 2024

Que haya mucho misterio en torno a la futura Nintendo Switch 2 (nombre todavía no oficial) es algo que no debería sorprender a los que conozcan la trayectoria de la Gran N de los videojuegos, que por lo general tiene en el secretismo una de sus mayores características. Sin embargo, el medio Vandal ha podido tener acceso en exclusiva a algunos detalles de la consola, entre ellos el tamaño de esta.

Los nuevos datos sobre Nintendo Swtich 2 que han aparecido proceden de fabricantes de accesorios que han podido “tocar” el dispositivo, y la palabra tocar ha quedado entrecomillada porque en realidad lo que ha pasado es que la Gran N les ha permitido introducir las manos en una caja opaca. Esto ha permitido a los fabricantes de accesorios tener una aproximación del tamaño de Nintendo Switch 2, que se encontraría a medio camino entre la consola original y la Steam Deck, siendo más grande que la primera y más pequeña que la segunda. Otro detalle que aparentemente ha podido saberse es que el concepto de los Joy-Con se mantiene, pero estos se unirían a la consola empleando imanes en lugar de raíles, lo que apunta a dificultar la compatibilidad con la generación actual de los periféricos.

Un tema importante sobre los Joy-Con de la Nintendo Switch 2 es si mejorarán su durabilidad en comparación con los actuales. La fragilidad de los Joy-Con que se comercializan ahora llegó a cobrar tanta importancia que Nintendo, además de ser demandada y ver informes negativos sobre dichos productos, terminó siendo presionada por la Unión Europea para que ofreciera mejores soluciones al respecto, lo que derivó en el anuncio de reparaciones ilimitadas para los Joy-Con dentro del espacio comunitario.

Además de los Joy-Con, también está el Pro Controller de Switch, un mando que para muchos es en términos absolutos el mejor, por lo que no es extraño ver a usuarios utilizarlo en PC. Nintendo Switch 2 mantendría la compatibilidad con el Pro Controller y con otros modelos procedentes de terceros que compiten con él. Esto no cierra la puerta a la existencia de una segunda generación, pero Nintendo podría no tener muchas razones para reinventar un producto que a niveles generales tiene muy buenas valoraciones por parte del público.

Cambiando de tercio, el filtrador OreXda, centrado en productos de Samsung, ha publicado en su cuenta de X que “en la industria de componentes ya se han negociado contratos importantes para la producción inicial” de Nintendo Switch 2. La consola implementaría un SoC Tegra T239 que sería fabricado por Samsung Foundry 7LPH, mientras que a nivel de pantalla habría dos modelos: uno OLED cuyo panel de pantalla procedería de Samsung y otro cuyo panel LCD sería fabricado por Sharp.

En lo que respecta a las características del SoC Tegra T239 de NVIDIA, su GPU se basaría en la arquitectura Ampere y contaría con 1.280 núcleos CUDA, mientras que la CPU estaría compuesta por ocho núcleos Cortex A78. La cantidad de RAM implementada en Nintendo Switch 2 sería de 12GB y las tarjetas de juego apuntan a que deben utilizar una V-NAND Samsung de quinta generación con una velocidad de lectura de hasta 1,4 GB/S.

Por lo demás, nos encontramos con detalles que son harto conocidos, como el probable uso de la tecnología DLSS de NVIDIA para el reescalado de la imagen. También se especula con la retrocompatibilidad, una característica que sigue sin confirmarse, pero viendo que es algo que ofrecen PlayStation 5 y Xbox Series y la emergencia de las consolas portátiles basadas en x86, sería muy sorprendente que no estuviera. La fecha de lanzamiento sigue apuntando al primer trimestre de 2025, aunque el filtrador OreXda señala que puede aparecer en la segunda mitad de 2024.