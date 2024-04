Google Gemini ya es compatible con Android 10 y Android 11

Anunciado en el Google I/O 2023 y presentado oficialmente el pasado mes de diciembre, Google Gemini es la gran apuesta de Google en la guerra abierta entre las tecnológicas en el campo de la inteligencia artificial. Se enfrenta, principalmente, a Microsoft Copilot, el conjunto de servicios basados en GPT de OpenAI, a Llama, que muy recientemente ha presentado su tercera generación y, próximamente, todo lo que esperamos que Apple empiece a presentar a partir de la WWDC 2024.

Un objetivo clave de todas las tecnológicas que están detrás de dichos modelos y los servicios que dependen de los mismos es, sin duda, el ecosistema móvil, y muy especialmente los smartphones. No en vano, según los datos de StatCounter para el acumulado de sistemas operativos (de escritorio y móviles, es decir, del total de dispositivos de todo tipo), la suma de Android e iOS arroja un 61,72%, lo que nos confirma una vez más que el uso de smartphones y tablets supera, desde hace ya tiempo, al de PC.

Así, cuando Google lanzó la app de Gemini, que además permite sustituir al tradicional asistente de Google por esta nueva herramienta, puso el umbral de entrada en Android 12 y versiones superiores. Esto, por sí mismo, ya proporcionaba un gran nivel de alcance, pues en la actualidad (de nuevo con datos de StatCounter), las tres versiones más recientes de Android (14, 13 y 12) está cerca del 60% de la cuota de usuarios de este sistema operativo.

Federico sir share that @Google #Gemini now supports @Android 10 and up, expanding its compatibility. It’s functioning flawlessly on my device. @AssembleDebug@APKMirror @ArtemR @AndroidPolice @9to5Google @AndroidAuth @GoogleAI @sundarpichai @MishaalRahman @xdadevelopers

— Sumanta Das (@isumantadas) April 25, 2024