Apple prepara un nuevo HomePod con una pantalla curva

Es sabido, desde hace tiempo, que Apple quiere reforzar su posición en lo referido a hogar conectado, y todo apunta a que los altavoces HomePod pueden jugar un papel muy importante en estos planes. Aunque nunca sabremos, de manera oficial las razones que llevaron a ello, recordemos que pocos meses después del lanzamiento del HomePod Mini, en octubre de 2020, Apple decidió saldar el stock y eliminar de su catálogo del HomePod original, llegado al mercado en 2018 y que fue retirado en marzo de 2021. Sin embargo, en enero de este mismo año, Cupertino confirmó los rumores que se habían producido al respecto, con el lanzamiento de un nuevo modelo.

Como usuario, en su ya lejano momento, de un iPod HiFi, no me sorprendió demasiado que Apple actuara de ese modo en marzo de 2021, pero la llegada del modelo de 2023 me hizo pensar que debía haber algo más que querer volver al mercado de los altavoces inteligentes de gama alta. La duda empezó a resolverse tan solo dos días después, cuando supimos que en Cupertino estaban trabajando en una variante muy peculiar del iPad, pues estaría dirigida principalmente a funcionar como pantalla inteligente.

En la actualidad, el dispositivo de Apple que juega el papel principal en el despliegue de sistemas de hogar conectado es el Apple TV, un dispositivo muy interesante y que, en contra de la tendencia habitual, experimentó una bajada de precio con la llegada de la generación actual. Sin embargo hay un factor limitante, inherente a su propia razón de ser: para emplear un Apple TV necesitamos conectarlo a un televisor, algo que obviamente no ocurre con un altavoz inteligente.

Ahora bien, para avanzar en este sentido Apple debe lograr que su altavoz resulte más atractivo, ya que su precio (349 euros) lo aleja del interés de muchos, y a este respecto una pantalla puede marcar una diferencia. Así, a principios de año se filtró que ya estaban trabajando en ello y ahora, según podemos leer en Wccftech, hay novedades interesantes, y es que Apple estudia incluir una pantalla LCD curva en la parte superior del HomePod. Una pantalla que, en primera instancia, nos permitirá ver notificaciones sobre el contenido que estemos reproduciendo, así como el resultado de nuestras interacciones con Siri.

Una pantalla, no obstante (y especialmente de ser táctil, aunque de momento no hay información al respecto) proporciona una experiencia de control que no podemos obtener cómodamente con un sistema basado exclusivamente en comandos de voz. Desde ajustar con un potenciómetro el nivel de luminosidad y el color de una bombilla LED RGB hasta revisar rápidamente el estado de un elemento determinado, las posibilidades de un HomePod con pantalla en el contexto de un hogar inteligente conectado son muy amplias, y muy prometedoras.