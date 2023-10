Se filtran imágenes del HomePod con pantalla táctil

El HomePod, junto con su versión mini, forman parte del «fondo de armario» de dispositivos de Apple, es decir, de productos que nunca han obtenido tanta notoriedad como sus primeras espadas pero que, pese a ello, han ido logrando ganarse una considerable base de usuarios, en buena medida gracias a la experiencia de ecosistema que proporcionan a aquellas personas que ya disponen de un iPhone, un iPad, un MacBook, etcétera. En esta lista también podemos incluir, claro, el Apple TV.

En el caso del altavoz inteligente de Apple, sí que es cierto que los de Cupertino fueron un tanto erráticos en el pasado. No en vano, recordemos que el HomePod original desapareció de su catálogo en marzo de 2021, poco más de tres años después de su llegada al mercado, y pocos meses después de haber presentado, por sorpresa (y esto es cada vez menos común cuando hablamos de Apple) la variante más pequeña y económica del altavoz, el HomePod mini.

Así, parecía que Apple había vuelto a rendirse en el mercado de los altavoces de gama alta, al igual que ya hiciera en su momento con el iPod Hi-Fi, un dispositivo diseñado para su reproductor de Mp3, que ofrecía una gran calidad de sonido (y hablo por experiencia propia, pues tuve uno) pero que, probablemente por su más que elevado precio, resultó un fiasco en ventas. Como consecuencia, solo se mantuvo en el mercado algo más de un año y medio, desde febrero de 2006 hasta septiembre de 2007 (si no lo conociste y te ha surgido la curiosidad, puedes verlo aquí). Sin embargo, solo lo parecía, ya que una nueva versión del HomePod original llegó al mercado a principios de este año.

An Engineering build HomePod frameshell with a completely different glass on top- it’s set for touchscreen, with black bezel

The design of shell is similar to HomePod 2nd gen’s, not the 1st gen—it stands  might decided add 🖥️ for 2’s but not at last, OR it’s next generation pic.twitter.com/W5zRIVGPiK

— Kosutami (@KosutamiSan) October 21, 2023