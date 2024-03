Apple cancela la cuenta de desarrollador de Epic Games

Pocos enfrentamientos tan sonados en el sector tecnológico como el que, desde hace años, mantienen Apple y Epic Games, un conflicto que ya estaba presente de manera más larvada con anterioridad, pero que escaló varios órdenes de magnitud cuando Apple decidió expulsar Fortnite de la App Store de iOS e iPadOS, en agosto de 2020, lo que dio lugar a un proceso judicial que dio comienzo once meses después y que, por las diferentes fases por las que ha ido pasando, todavía no podemos dar por concluido. En este enlace puedes consultar toda la información que hemos publicado al respecto, y te aseguro que no es poca.

Epic Games fue, por lo tanto, una de las tecnológicas que celebraron abiertamente la inclusión de Apple en la lista de gatekeepers de la Unión Europea, y también se encuentra entre las que han criticado abiertamente las limitaciones establecidas por los de Cupertino en su adaptación la DMA. Algo que, no obstante, no ha evitado que los creadores de Fortnite confirmaran que habrá una tienda de Epic Games en iOS que llegará en algún momento de 2024. Una tienda en la que podemos dar por sentadas tanto la presencia de Fortnite como los medios de pago alternativos a Apple Pay.

Para tal fin Epic Games contaba, claro, con poder emplear su cuenta de desarrollador para iOS, que fue aprobada por Apple hace tan solo unas semanas. Así, todo apuntaba a que la situación se iba enfriando (en lo referido al conflicto) poco a poco, y que los creadores de Fortnite finalmente llegarían de nuevo a iOS. Pero solo lo parecía, puesto que Apple se reservaba un movimiento que rompe, por completo, los planes de la desarrolladora.

Ha sido la propia compañía la que lo ha contado, en un comunicado oficial, en el que informa de que Apple ha suspendido la cuenta de desarrollador de Epic Games, impidiendo de este modo que puedan seguir adelante con sus planes para crear su propia tienda para el sistema operativo del iPhone. Obviamente esta noticia no ha gustado nada en Epic, que ha afirmado «Esta es una violación grave de la DMA y muestra que Apple no tiene intención de permitir una verdadera competencia en los dispositivos iOS.»

Según lo contado por Epic Games, Apple afirma que son varias las razones por las que ha decidido cancelar su cuenta de desarrollador, entre ellas las críticas anteriormente mencionadas a la adaptación de iOS a la DMA, y también la consideración de que Epic es una amenaza para el ecosistema del iPhone, algo a lo que replican que, en realidad, Epic ya cuenta con presencia en el mismo (tanto por algunas apps como por Unreal Engine), sin que esto se haya traducido en problema alguno hasta el momento.

En el comunicado podemos ver, entre otros documentos, un email enviado por Phil Schiller (una de las caras más visibles de Apple) a Tim Sweeney (fundador y CEO de Epic Games), en el que le recuerda que en el pasado «Epic celebró acuerdos con Apple y luego los rompió«, poniendo por lo tanto en duda la fiabilidad de los compromisos actuales. En respuesta al mismo, vemos un mensaje de Sweeney en el que se compromete al cumplimiento de las condiciones puestas por Apple.

¿Tiene motivos Apple para desconfiar de Epic Games? Dada la mala relación entre ambas compañías y teniendo en cuenta los precedentes es comprensible que existan resquemores de este tipo, pero también es cierto que la DMA ha redefinido por completo las reglas del juego, y que por lo tanto una acción tan restrictiva como la adoptada por Apple, más aún si tenemos en cuenta que se justifica exclusivamente en especulaciones sobre lo que podría ocurrir en el futuro, no apunta a encontrar buen encaje en la Unión Europea.