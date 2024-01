Fortnite volverá a iOS, pero Epic no está contenta

Fuimos muchos los que pensamos en Fortnite ayer, cuando Apple hizo públicos sus planes para adaptarse a la DMA de la Unión Europea. La Ley de Mercados Digitales del espacio común europeo ha obligado a los de Cupertino a realizar múltiples cambios en iOS, acabando de este modo con una situación en la que la compañía mantenía un control absoluto sobre qué aplicaciones se pueden instalar en el iPhone y, claro, también una suculenta comisión por las compras y suscripciones llevadas a cabo en la misma.

Esto no significa, claro, que Apple haya perdido la batalla por completo. Muy al contrario, y como ya te contamos ayer, la tecnológica además de reservarse múltiples derechos, como el de supervisar las apps que llegarán a iOS y, claro, mantener comisiones sobre las operaciones que se lleven a cabo en el sistema operativo (sea en la App Store o en tiendas de terceros, y con su propia plataforma de pago o con las de terceros), se asegurará de comunicar a los usuarios lo extremadamente peligroso que resulta hacer uso de la nuevas libertades que llegarán a los iPhone en Europa con iOS 17.4.

Si hay una app, más concretamente un juego, que ha simbolizado el férreo control de Apple sobre iOS, sin duda ese ha sido Fortnite, que como recordarás fue expulsado de la App Store (y también de Google Play para Android). Lo que vino a continuación lo conoces bien, pues ambas compañías, Apple y Epic Games, han estado enfrentándose en los tribunales en una contienda que, debido a las apelaciones, todavía no ha concluido. Y parece que Fortnite va a volver a iOS, en la Unión Europea, quizá incluso antes de que termine el periplo judicial. La propia desarrolladora y distribuidora ha confirmado, a través de Twitter, que lo hará antes de que acabe este año, y que además lo hará en su propia tienda.

Remember Fortnite on iOS? How bout we bring that back. Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

(shoutout DMA – an important new law in the EU making this possible). @Apple, the world is watching. pic.twitter.com/VdHWTe8i1c — Fortnite (@FortniteGame) January 25, 2024

Esto debería ser celebrado como una gran victoria por parte de Epic Games, pues finalmente dejará de depender de los servicios de juego en la nube para que los usuarios de iPhone para volver a jugar a Fortnite en sus dispositivos. Sin embargo, y como puedes ver bajo este párrafo, el siempre polémico CEO de la compañía, Tim Sweeney, no ha tardado en criticar lo anunciado ayer por Apple, por considerarlo insuficiente y un engaño que pretende burlar la DMA.

Apple’s plan to thwart Europe’s new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance. They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive… — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 25, 2024

Así, habrá que ver qué es lo que ocurre cuando la tienda de Epic Games, con Fortnite en ella, aterrice en iOS… si es que lo hace, pues como ya he recordado anteriormente, Apple se ha reservado el derecho de notarizar y supervisar las apps que vayan a llegar no solo a la App Store, sino también a las tiendas de terceros. Quizá me equivoque, pero tengo la sensación de que todavía quedan unas cuantas batallas por delante.