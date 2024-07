Cinco razones por las que PS5 Pro debe llegar en 2024

Hace solo unos días surgió un rumor de que Sony podría retrasar el lanzamiento de PS5 Pro a 2025, pero al final la misma fuente que lanzó el rumor se retractó y dijo que lo más seguro es que dicha consola acabe llegando en 2024. Yo también estoy convencido de que al final el lanzamiento tendrá lugar este año, y en este artículo os voy a explicar por qué.

Antes de entrar a ver las cinco razones por las que creo que el lanzamiento de PS5 Pro se producirá antes de terminar 2024 quiero recordaros algunas cosas importantes, ya que nos ayudarán a tener un mejor contexto de todo lo que os voy a explicar más adelante:

Dicha consola estuvo mucho tiempo en desarrollo, y según varias fuentes de confianza está terminada.

Está confirmado, también por fuentes fiables, que varios desarrolladores tienen en sus manos los kits de desarrollo desde hace ya un tiempo.

desde hace ya un tiempo. Se han encontrado referencias al modo «PS5 Pro» en la última actualización del juego No Man’s Sky.

Cinco razones por las que espero que PS5 Pro llegue en 2024

1.- PS5 está cayendo en ventas y perdiendo interés lentamente

Es la consola más vendida de la generación actual (Nintendo Switch tiene hardware equivalente a la generación anterior), y dobla en ventas a la suma de Xbox Series X y Series S, pero la propia Sony se ha dado cuenta de que el interés de los consumidores en PS5 está cayendo de forma gradual, y sabe que necesita lanzar una PS5 Pro.

Pronto se cumplirán cuatro años del lanzamiento de PS5, así que es totalmente lógico que el interés y las ventas de esta consola estén en una tendencia a la baja. Sony ya vivió esta situación con PS4, y su respuesta no fue otra que lanzar PS4 Pro, un movimiento que al principio generó algo de controversia, pero que al final se convirtió en todo un acierto.

Esto tuvo un impacto doble, por un lado atrajo a nuevos usuarios que buscaban un hardware más potente, evitando que migraran a PC, y por otro dio un impulso a PS4 por la bajada de precio que experimentó dicha consola, y que acabó convirtiéndose en una opción más económica. Esto podría repetirse con PS5 Pro, una consola que posicionará en la gama alta, y que dejará a PS5 como opción más económica.

PS5 Pro dará un soplo de aire fresco al mercado de las consolas gracias a su nuevo hardware y a su mayor potencia, aunque como sabemos lo más destable de esta nueva consola va a ser sin duda su GPU, que en teoría estará basada en la arquitectura RDNA 3 aunque contará con funciones exclusivas de RDNA 4 para mejorar el rendimiento con trazado de rayos.

2.- Sony vuelve al Tokyo Game Show

La vuelta de la compañía japonesa al Tokyo Game Show ha sido toda una sorpresa. Tiene que haber un buen motivo para ello, de eso no hay ninguna duda, sobre todo si tenemos en cuenta que Sony lleva sin asistir a este evento desde 2019, es decir, lleva cinco años sin tener interés en el mismo, y ahora de repente quiere volver.

No tiene sentido pensar que Sony vaya a volver a un evento de estas dimensiones y con un coste tan alto para presentar nuevos juegos o servicios, tiene que tener algo grande entre manos, y ese algo podría ser la esperada PS5 Pro. El Tokyo Game Show sería además un escenario de lujo para presentar esta nueva consola, y la compañía japonesa es consciente de ello.

Puede que al final esto se limite a una presentación bastante discreta, con algunas demos de juegos y sin llegar a realizar un análisis profundo de las novedades a nivel de hardware que traerá esta consola, pero estoy convencido de que la veremos en este evento. No hay ningún motivo para pensar lo contrario, al menos ahora mismo.

3.- Hay varios juegos importantes que deben ser mostrados sobre una PS5 Pro

Y grandes desarrolladoras que tienen interés en ello, algo que también podría ayudar a Sony a mostrar al mundo las diferencias que puede marcar PS5 Pro a nivel de potencia y de rendimiento frente al modelo base. Pensad que, al final, cuando anuncias una renovación intergeneracional como esta tienes que demostrar cómo y por qué supera al modelo actual, y para eso necesitas juegos importantes que estén, además, debidamente optimizados.

Como os dije anteriormente, los desarrolladores ya tienen en sus manos desde hace años los kits optimizados para PS5 Pro, así que han podido trabajar para implementar mejoras necesarias en sus juegos para poder aprovechar el potencial de esta nueva consola. Están listos, solo necesitan que dicha consola sea presentada para poder mostrar esos cambios.

Entre la lista de juegos optimizados para PS5 Pro que mostrarán las diferencias entre esta y PS5 podemos destacar, por ejemplo, Death Stranding 2 y el esperado GTA 6. Este último podría ser uno de los grandes impulsores de la nueva consola de Sony, siempre que sus mejoras estén a la altura de lo esperado, obviamente.

4.- Es un buen momento para lanzar esta consola

Y por diversas razones. La primera ya la hemos visto, esa pérdida de interés gradual que está afectando a las ventas de PS5, pero también hay otras muy importantes, como por ejemplo los grandes títulos que todavía están pendientes de lanzamiento y la celebración del 30 aniversario del lanzamiento de PS1, que podría aprovecharse para promocionar el lanzamiento de PS5 Pro.

La presentación de PS5 Pro tendrá lugar en septiembre, pero su lanzamiento se irá a finales de ese año, lo que la colocaría muy cerca de la campaña navideña. Esa también es una fecha óptima para impulsar al máximo las ventas de esta nueva consola en su primera fase de lanzamiento, que suele ser una de las más importantes cuando hablamos de este tipo de sistemas.

No debemos olvidar tampoco que PS5 ya ha entrado en la segunda etapa de su ciclo de vida, que lleva tiempo mostrando síntomas de agotamiento a nivel de hardware, y que a pesar de todo Sony se resiste a bajar su precio de venta. La llegada de la versión Pro pondrá un poco de orden en todo esto, y debería propiciar una bajada permanente en el precio del modelo estándar.

Esa bajada de precio será clave para evitar que PS5 Pro canibalice a PS5. Sony debe tener mucho cuidado con este tema, porque si lanza su nueva consola a un precio demasiado alto podría colocarla fuera del alcance del consumidor medio, y si no baja el precio de PS5 podría dejarla en una posición complicada en vez de situarla como una alternativa económica y asequible a PS5 Pro.

5.- Sony tiene pendiente el anuncio de varios juegos triple A importantes

Y es muy probable que estos se hayan reservado para la presentación o para el lanzamiento de PS5 Pro. Entre la lista de juegos no anunciados que Sony se está guardando para reforzar el debut de esta consola suenan nombres muy importantes, como por ejemplo The Last of Us Part III, un Bloodborne remasterizado a fondo y nuevas entregas de franquicias de los principales estudios de Sony.

Entre dichos estudios se encuentran Naughty Dog, Santa Monica, Sucker Punch, BluePoint, Insomniac y Bend Studios. Puede que también aprovechen para presentar algún título totalmente nuevo con el que abrir otra franquicia, pero de momento los detalles que tengo son escasos, así que no puedo compartir nada más específico con vosotros.

La compañía japonesa sabe que una consola se vende acompañándola de buenos juegos, es una lección que tiene aprendida desde los tiempos de PS1, así que no creo que vaya a dejar que el anuncio de PS5 Pro no esté aderezado con anuncios de juegos importantes. Imagino que también aprovechará para destacar las mejoras del modo «Pro» y las optimizaciones en juegos triple A importantes ya lanzados.

Imagen de portada generada con IA.