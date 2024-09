Qué rendimiento tendrá PS5 Pro en rasterización y trazado de rayos, todo lo que sabemos

Qué rendimiento será capaz de ofrecer PS5 Pro, esta es una de las preguntas que más se hacen los fans de la consola de Sony, y también aquellos que están considerando comprar dicha consola para subirse al carro de la generación actual apostando por el modelo más potente.

La verdad es que todavía no hay nada confirmado, pero las posibles especificaciones de esta consola se han filtrado en varias ocasiones, y las más recientes no solo fueron verificadas por medios y fuentes tan importantes como fiables, sino que además Sony llegó a pedir la retirada de un vídeo donde se contaban muchas cosas sobre PS5 Pro.

Que Sony llegue al punto de solicitar la retirada de un vídeo dice mucho sobre la veracidad de la información que se ha ido filtrando, y esto es bueno, porque significa que dicha información es más fiable de lo que nos habíamos imaginado, y que es muy probable que todo lo que contaba dicho vídeo fuese cierto.

El vídeo en cuestión detallaba temas concretos sobre el rendimiento de PS Pro tanto en rasterización como en trazado de rayos, y también nos permitió descubrir la existencia de PSSR, una tecnología de reescalado inteligente que se apoyará en un hardware específico con una potencia de 300 TOPs para trabajar de una manera parecida a como lo hacen NVIDIA DLSS e Intel XeSS.

Configuración, potencia bruta y equivalencia de la GPU de PS5 Pro

Para responder a esta pregunta debemos tener un valor aproximado de la potencia de la GPU de PS5 Pro. Gracias a las filtraciones que se han ido produciendo sé que dicha GPU tendrá una configuración de 3.840 shaders, y que funcionará a una velocidad máxima de 2,35 GHz. Esto significa que tendrá una potencia de 18,04 TFLOPs en FP32.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa GPU utilizará la arquitectura gráfica RDNA 3, aunque incluirá algunas tecnologías exclusivas de RDNA 4, lo que significa que sus shaders serán de doble emisión, y que su potencia máxima teórica en FP32 se doblará, lo que nos deja un valor real de 36,08 TFLOPs.

Con estos datos ya podemos perfilar a qué tarjeta gráfica equivaldrá la GPU de PS5 Pro, y como os dije en su momento su equivalente más cercano será una Radeon RX 7700 XT, que tiene una potencia de 35,17 TFLOPs. De nuevo hay que tener en cuenta un detalle importante, y es que esta tarjeta gráfica utiliza la arquitectura RDNA 3, lo que significa que la GPU de la consola de Sony tendría una arquitectura más avanzada.

La Radeon RX 7700 XT es una tarjeta gráfica da lo mejor de sí en resolución 1440p. Se defiende bien en resolución 4K, pero no es el escenario idea para una tarjeta gráfica de este tipo, porque tiene un bus de 192 bits y recurre a una caché infinita de solo 48 MB para generar picos de ancho de banda.

En el caso de PS5 Pro la configuración de la GPU va a ser muy distinta, porque utilizará un bus de 256 bits y estará conectada a memoria GDDR6 a 18 Gbps, lo que nos deja un ancho de banda de 576 GB/s. No tendrá caché infinita L3 porque este elemento no cabe en la APU, de hecho en la Radeon RX 7700 XT viene externalizado, así que compensará esa carencia con un ancho de banda mayor gracias al uso de un bus de 256 bits.

Posibles especificaciones de la GPU

Fabricada en el nodo de 5 nm o de 4 nm de TSMC.

Arquitectura RDNA 3 mejorada con funciones de RDNA 4.

3.840 shaders a 2,35 GHz de velocidad pico.

240 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

60 núcleos para trazado de rayos.

4 MB de caché L2.

Bus de 256 bits y memoria GDDR6 a 18 Gbps (ancho de banda de 576 GB/s).

No he incluido el hardware dedicado para acelerar IA porque en teoría este estará integrado de forma independiente a la GPU, y no tiene nada que ver con AMD, sino que será una solución desarrollada específicamente por Sony para su consola. Su potencia podría alcanzar los 300 TOPs, una cifra muy alta, porque a día de hoy las NPUs más potentes apenas llegan a los 50 TOPs.

Posible rendimiento de la GPU de PS5 Pro en rasterización

A grandes rasgos ofrecerá el mismo rendimiento que una Radeon RX 7700 XT en rasterización. Esto supondrá una mejora de entre un 40% y un 50% en juegos frente a la GPU de PS5, que en general tiene un rendimiento similar al de una Radeon RX 6600 XT. Esta diferencia de rendimiento ya deja claro que la mejora en términos de potencia va a ser importante, y sin tener en cuenta el valor añadido de PSSR.

PS5 Pro tendrá una mayor capacidad para mover juegos a mayor resolución sin que el rendimiento sea un problema, pero no creo que vaya a poder mover cualquier juego en 4K con 60 FPS estables, más que nada porque la Radeon RX 7700 XT tampoco es capaz de ello. La clave en este sentido va a estar en PSSR, una tecnología de reescalado inteligente que será realmente la que dará ese empujón extra a PS5 Pro para poder llegar a 4K reescalado y 30 o 60 FPS, dependiendo de las exigencias de cada juego.

Cada juego es un mundo. No todos tienen las mismas exigencias gráficas, tampoco utilizan los mismos motores gráficos y vienen con configuraciones de calidad diferentes, así que los resultados en rendimiento y resolución con un mismo hardware pueden ser muy distintos.

Os pongo un ejemplo, un juego de transición intergeneracional como Resident Evil 4 Remake debería funcionar sin problema en resolución 4K nativa y a 60 FPS con gráficos mejorados en PS4 Pro, porque al fin y al cabo es un juego no muy exigente que fue desarrollado sobre la base de PS4. Sin embargo, un juego como Alan Wake 2, que es uno de los más exigentes que existen, no podrá funcionar a ese nivel en dicha consola.

Posible rendimiento de la GPU de PS5 Pro en trazado de rayos

Si la mejora de rendimiento de la GPU de PS5 Pro en rasterización te ha impresionado agárrate que vienen curvas. Según las filtraciones más recientes y fiables dicha GPU aumentará entre dos y cuatro veces el rendimiento de PS5 en trazado de rayos. Son cifras que representan una mejora muy grande, ya que hablamos de cuadruplicar el rendimiento, aunque hay que tener en cuenta que partimos de un valor base muy bajo, porque el rendimiento de PS5 en trazado de rayos es muy pobre.

Mucha gente me ha preguntado si esto es realmente creíble, es decir, si podemos esperar una mejora de hasta cuatro veces en trazado de rayos, y la verdad es que no me parece imposible. Os voy a explicar por qué. La GPU de PS5 tiene un rendimiento en trazado de rayos que es, más o menos, comparable al de una Radeon RX 6600 XT, que está basada en la arquitectura RDNA 2.

La arquitectura RDNA 3 llegó casi a doblar el rendimiento en trazado de rayos, así que solo con el cambio de arquitectura de la GPU de PS5 Pro ya tendríamos ese aumento en 2x del rendimiento. Ahora debemos tener en cuenta que este núcleo gráfico va a contar con casi el doble de núcleos para trazado de rayos que la GPU de PS5.

Acumulando el cambio de arquitectura y el aumento de la cantidad de núcleos para trazado de rayos tendríamos una mejora de hasta el triple de rendimiento, pero todavía nos queda otra cosa más que es la que podría impulsar el rendimiento hasta el cuádruple en trazado de rayos, las funciones y mejoras exclusivas de la arquitectura RDNA 4 que tendrá el núcleo gráfico de PS5 Pro.

Sumando todas esas mejoras y cambios vemos que salen las cuentas, y ya no parece tan descabellado pensar que el rendimiento de la GPU de PS5 Pro pueda llegar a cuadruplicar el rendimiento de la GPU de PS5 en trazado de rayos. Con todo, es mejor esperar a ver qué mejora real se consigue en juegos, porque ya sabemos lo exigente que puede llegar a ser el trazado de rayos cuando se aplica a títulos basados en motores gráficos actuales.

No debemos olvidarnos además de otro detalle importante, y es que como ya os dije en su momento si PS5 Pro aspira a poder trabajar con trazado de trayectorias necesitará hardware específico para la aceleración transversal de rayos. Sin este componente dicha tecnología será inviable, porque tiene un impacto demasiado grande en el rendimiento.

La arquitectura RDNA 3 carece de dicha aceleración, pero cabe esperar que la arquitectura RDNA 4 la incluya. Como la GPU de PS5 Pro va a estar a medio camino entre ambas arquitecturas puede que también cuente con hardware específico para acelerar dicha tecnología. Si se cumple todo lo que os he comentado en este artículo la nueva consola de Sony se defenderá bastante bien en juegos con trazado de rayos.

Imágenes generadas con IA.