Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXXXV)

BOOX Go 10.3, análisis: el espíritu del papel para un mundo digital. En pocos años los lectores de libros electrónicos se han convertido en un dispositivo habitual en nuestro día a día. Incluso los lectores ávidos (entre los que me incluyo) se rinden a la evidencia de una tecnología que, sin saltos espectaculares, sí ha terminado por consolidarse y ofrecer una experiencia de uso realmente satisfactoria.

Seis componentes por menos de 100 euros que mejorarán mucho tu PC. Una de las cosas que más me suelen preguntar tanto amigos cercanos como familiares es cómo pueden mejorar su PC. Muchos creen que no tienen posibilidades de mejora real, y que al final necesitarán mucho dinero para conseguir una mejora notable, o que incluso no tendrán más remedio que comprar un equipo nuevo, pero la verdad es que ocurre todo lo contrario.

PS5 Pro tendrá un precio muy alto, podría ser la consola más cara de Sony. El precio de PS5 Pro podría ser mucho más alto de lo que pensábamos, os explico por qué. Sony confirmó ayer que había decidido volver a subir el precio de PS5 en Japón debido a las dificultades externas que vive la compañía, un movimiento que ha elevado el coste de dicha consola hasta los 550 dólares en su versión con unidad óptica.

Sube de nivel en tus estudios, y en tus juegos favoritos, con tu portátil con NVIDIA GeForce RTX. Ya ha empezado la carrera de la vuelta al cole. Recuerda que lo importante no es llegar el primero, sino hacerlo con todo el equipamiento y las herramientas que necesitas para ser el mejor. Seguro que ya tendrás controlados los libros y el material que vas a necesitar, ¿pero has pensado en el portátil? Si estás buscando un portátil nuevo no te preocupes, NVIDIA te tiene cubierto con las mejores ofertas en equipos configurados con GeForce RTX 40.

Motorola Edge 50 y Edge 50 Neo: muy recomendables. El pasado mes de abril, como te contamos entonces, Motorola presentó la familia Edge 50, que inicialmente se componía de tres modelos, Ultra, Pro y Fusion, dos gama alta y un gama media con los que la histórica marca, ahora (muy bien) gestionada por Lenovo, reforzaba su posicionamiento en ambos segmentos del mercado. Sin embargo, la familia todavía no estaba completa, y no ha sido hasta hoy que se han sumado los miembros que faltaban para de este modo darle toda la dimensión que le corresponde.

La vuelta al cole es más sencilla gracias a las ofertas de Corsair. Septiembre suele ser un mes complicado, y en Corsair son muy conscientes de ello. El final de las vacaciones es duro, pero también nos lo podemos plantear como un nuevo comienzo. Y si es así, Corsair nos ofrece una amplia selección de ofertas, para que contemos con todo lo que necesitamos para acometer nuevos proyectos.

Resident Evil 9, historia, plataformas, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos. La información oficial que tenemos sobre Resident Evil 9 es todavía bastante escasa. Hasta el momento, Capcom solo ha confirmado que este juego lleva un tiempo en desarrollo, y que Koshi Nakanishi es el que está al frente del proyecto. Es un dato importante, porque estamos hablando del que fue el director de Resident Evil 7.

Novedades VOD 35/24: ‘Horizon: An American Saga – Capítulo 1’, crónica rosa del Oeste. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y, como la sección ha faltado a su cita las tres últimas semanas, en esta ocasión recogemos únicamente las novedades exclusivas de cada plataforma durante este tiempo. Aunque como por el formato es preciso destacar algo en concreto, Horizon: An American Saga – Capítulo 1 nos facilita una estupenda estampa para la portada.

Por qué PS5 y Xbox Series X no utilizan CPU Intel ni GPU NVIDIA, y por qué quizá nunca lo harán. Tanto PS5 como Xbox Series X utilizan CPU AMD Ryzen y GPU AMD Radeon, ninguna de las dos ha montado una CPU Intel o una GPU NVIDIA. Lo mismo ocurrió con las consolas de la generación anterior, tanto las versiones estándar como las mejoradas que llegaron después, ya que todas repitieron esa configuración con soluciones de AMD.

