La actual situación de crisis, confinamiento, y el consiguiente distanciamiento social, ha llevado a que las principales actividades de ocio masivas como el cine se hayan visto obligadas a retrasar casi la totalidad de su programación, entre los que podemos destacar no una, sino hasta cuatro de las películas del Universo Spider-Man programadas por Sony y Marvel.

Por orden cronológico, se trataría de Venom: Let There Be Carnage, la película en la que se introduciría a este villano ya presentado en Venom; la tercera entrega de la trilogía Spider-Man: Homecoming, creada en asociación con Marvel Studios; Morbius, otro de los spin-off centrados en la presentación del homónimo villano; y la secuela de animación de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Así pues, si bien sólo la primera de estas películas estaba prevista para estrenarse este año, ha sido el segundo film el que, tras las grandes polémicas sobre la separación y reincorporación del hombre araña en el Universo Cinematográfico de Marvel, habría provocado el retraso generalizado de la línea completa de películas de Marvel.

Programada originalmente para su estreno el 16 de julio de 2021, la tercera entrega del Spider-Man de Tom Holland se desplazaría hasta el 5 de noviembre de 2021. De igual manera, las próximas entregas de Doctor Strange en el multiverso de la Locura y Thor: Love and Thunder, las cuales ya habían sufrido anteriores retrasos con respecto a la primera presentación de la línea de estrenos del MCU, quedarían relegadas hasta 2022.

Lo más curioso sin embargo es que, mientras que Sony ha optado por retrasar esta películas de Holland, se haya anticipado la fecha de estreno de otro de los films más esperados del actor, con la película de acción en vivo de Uncharted, que de hecho tomaría la fecha original de la película de Spider-Man, llegando a los cines el próximo 16 de julio de 2021.

Los estrenos más inminentes del MCU también parecen haber sufrido nuevos cambios, moviendo el momento de Black Widow hasta el 6 de noviembre de este año, y el comienzo de la nueva serie e introducción de los personajes de Eternals, hasta febrero del próximo año. Por su parte, The Falcon and the Winter Soldier, cuyo rodaje se vio interrumpido por el COVID-19, actualmente mantiene en suspense su fecha de estreno, dejando aún las esperanzas de un estreno durante este año.