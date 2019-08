Hoy hemos amanecido con una noticia trágica para los fans del MCU. Finalmente Sony no ha llegado a un acuerdo con Disney sobre los Derechos de Spiderman. Por lo que el Hombre Araña sigue perteneciendo a Sony y se queda fuera del MCU de Marvel.

Hace 21 años Sony le compró a Marvel los derechos de Spiderman. En aquel momento, la editorial acababa de salir de la bancarrota y no tenía intención de producir ninguna película. Tal era la situación de Marvel que incluso le ofreció a Sony los derechos de todos sus personajes por 25 millones de dólares. ¿Os imagináis que hubiese llegado a ocurrir?

Finalmente eso no pasó, Sony solo quería a Spiderman y llegó con Marvel al siguiente trato: Sony pagaría a Marvel 10 millones, más el 5% de los ingresos brutos de cualquier película y la mitad de los ingresos de sus productos. Debido a la situación en la que se encontraba la Casa de las Ideas, no les pareció un mal trato y las películas protagonizadas por Maguire y después por Gardfield no funcionaron tan mal, o al menos no lo parecía hasta que llegaron las de Tom Holland dirigidas por por Jon Watts, que arrasaron. Las últimas dos películas de Spiderman se han convertido en las más rentables para Sony, superando a Skyfall, por lo que a Sony le ha quedado más que claro que Spiderman es un personaje más que rentable.

Hace 10 años Disney compró a Marvel por 4.000 millones de dólares, por lo que se hizo con el control de todos sus personajes, menos de Spiderman, a quien ahora quiere recuperar. En 2015, gracias a un nuevo acuerdo entre Disney y Sony, las dos últimas películas del Hombre Araña contaron con la supervisión y producción de Kevin Feige, presidente de Marvel y además contaban con el apoyo de Los Vengadores y todas las películas del MCU, que impulsaron mucho la nueva versión del superheroe arácnido. Dentro de este acuerdo, Sony mantenía las mismas ganancias y el control creativo del personaje.

Pero ahora Disney quiere cambiar el acuerdo y propone la siguiente oferta: una participación de 50% en las ganancias por las películas en el futuro y no solo de las del propio Spiderman, si no todo su universo, por lo que también incluyen los proyectos de Venom, Morbius y Kraven. Ante esta oferta Sony se ha cerrado en banda y ha rechazado este acuerdo y prefiere mantener el que tenían hasta ahora. Y por su parte, Marvel ha decidido dejar de participar en las próximas películas de Spiderman.

Ante el descontento de los fans Sony ha salido a dar explicaciones. Según ellos el culpable es Disney al no querer mantener el acuerdo actual. Deja claro que tanto Tom Holland como Jon Watts permanecerán en las futuras películas de Spiderman.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)

— Sony Pictures (@SonyPictures) August 21, 2019