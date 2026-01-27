Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2026

NVIDIA y AMD han renovado su catálogo de tarjetas gráficas con las GeForce RTX 50 y Radeon RX 9000, y esto nos ha llevado a hacer una actualización de nuestra guía de equivalencia de tarjetas gráficas para incluir los últimos lanzamientos de ambas compañías en lo que llevamos de 2026. Dichos lanzamientos están centrados en la gama alta.

Faltaban algunas novedades importantes por llegar al mercado, como las GeForce RTX 5060 Ti y GeForce RTX 5060 por parte de NVIDIA, y la Radeon RX 9060 XT por parte de AMD, pero estos modelos por fin han llegado al mercado, y cubren de maravilla la gama media. NVIDIA también ha lanzado la GeForce RTX 5050, que cubre la gama de entrada.

NVDIA ha logrado hacerse de nuevo con la corona del rendimiento en gaming gracias a la GeForce RTX 5090, que se ha convertido en la tarjeta gráfica más potente que existe a día de hoy en el mercado de consumo general. Esta supera de forma clara a la GeForce RTX 4090, tiene 32 GB de memoria gráfica y cuenta con un soporte superior de nuevas tecnologías y de capacidades de IA.

AMD ha optado por lanzar nuevos modelos centrados en maximizar el valor precio-prestaciones, y se ha olvidado por completo las gamas más potentes. La Radeon RX 9070 XT, que es el modelo top de esta nueva generación, rinde un poco menos que la GeForce RTX 5070 Ti, mientras que la Radeon RX 9070 supera a la GeForce RTX 5070.

NVIDIA y AMD han adoptado estrategias diferentes, pero esto es bueno para el consumidor, porque reforzará la competencia dentro de la gama media y de la entrada a la gama alta, sobre todo ahora que se ha completado el lanzamiento de los modelos de nueva generación de ambas compañías. Solo queda una cuenta pendiente, la Radeon RX 9070 GRE de AMD, que está limitada a Asia.

Intel también lanzó nuevas tarjetas gráficas, las Arc B570 y B580, que posicionan dentro de la gama media y compiten de forma directa con las GeForce RTX 4060, Radeon RX 7600, Radeon RX 7600 XT y GeForce RTX 4060 Ti. Ofrecen un valor interesante en relación precio-rendimiento, pero su soporte en juegos todavía tiene que mejorar bastante.

En el plano tecnológico, NVIDIA ha vuelto a demostrar que está muy por delante de AMD en trazado de rayos, y también en IA aplicada a gaming. Tecnologías como Mega Geometría, DLSS 4 y la multigeneración de fotogramas han permitido al gigante verde distanciarse de AMD, aunque esta tampoco se ha quedado a verlas venir, y nos ha sorprendido con FSR 4, un reescalado que por fin utiliza IA acelerada por hardware.

Estos son los cambios más importantes que tenemos en el sector de las tarjetas gráficas en lo que llevamos de año, aunque no quiero cerrar la introducción sin hablar de los problemas de stock que estaban teniendo las GeForce RTX 50, una generación que tuvo una de las disponibilidades más bajas que recuerdo. Esto afectó a su precio de venta, pero por suerte ya han quedado resueltos, y la disponibilidad ahora mismo es buena.

La situación con las Radeon RX 9000 es distinta. El nivel de stock siempre ha sido bueno, y los precios se encuentran ahora mismo en niveles muy atractivos, sobre todo si tenemos la suerte de encontrar ofertas puntuales, ya que estas reducen el precio incluso por debajo de los valores recomendados por AMD.

Si vais a actualizar vuestra tarjeta gráfica ahora mismo os recomiendo que tengáis paciencia y que busquéis bien, ya que la diferencia de precio entre una versión y otra, dentro de un mismo modelo, puede ser considerable. Por ejemplo, una GeForce RTX 5070 básica puede costar 549 euros, mientras que una con un ensamble más premium puede subir a 649 o incluso a 699 euros.

Tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD que han quedado sin soporte

NVIDIA y AMD dejaron sin soporte a una cantidad considerable de tarjetas gráficas durante los últimos años, así que he decidí en su momento hacer limpieza y cambiar el formato tradicional de la guía de equivalencias para utilizar uno más actualizado, realista y mejor ajustado al momento actual. Y hablando de un enfoque más realista, para cumplir con esta premisa también he introducido las tarjetas gráficas dedicadas que Intel ha lanzado en España.

El pasado mes de septiembre AMD confirmó una reducción a nivel de soporte en drivers que afectaba a las tarjetas gráficas basadas en Polaris y en Vega, lo que incluye a las Radeon RX 400, Radeon RX 500 y a las Radeon RX Vega. Dado que no se trata de una retirada total del soporte, y teniendo en cuenta que estas todavía ofrecen un buen rendimiento incluso en juegos actuales, he decidido no retirarlas de esta guía de equivalencias de tarjetas gráficas.

En cuanto a los modelos anteriores de NVIDIA y AMD, sé que más de uno de nuestros lectores puede estar dispuesto todavía a recurrir a ellos porque, a pesar de no tener soporte, siguen ofreciendo un buen rendimiento en ciertos juegos y porque se pueden comprar a precios realmente económicos en el mercado de segunda mano.

Es totalmente normal, lo entiendo perfectamente, y por ello te digo que si necesitas información y equivalencias sobre tarjetas gráficas antiguas, solo tienes que seguir este enlace que te llevará directamente a la guía que publicamos en 2020. En ella tendrás una relación de equivalencias que cubre desde las GeForce 8000 GT y Radeon HD 3000 hasta las GeForce GTX 700-Radeon R9 Fury X.

Antes de entrar en materia, quiero recordaros cuáles son las tarjetas gráficas más recientes que han dejado de recibir soporte oficial por parte de NVIDIA y AMD. Si os queda alguna duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla:

NVIDIA : Series GeForce GTX 600 y GTX 700 basadas en la arquitectura Kepler, lo que significa que las GTX 750 y GTX 750 Ti no están incluidas, ya que están basadas en la arquitectura Maxwell de primera generación, y por tanto seguirán recibiendo soporte.

: Series GeForce GTX 600 y GTX 700 basadas en la arquitectura Kepler, lo que significa que las GTX 750 y GTX 750 Ti no están incluidas, ya que están basadas en la arquitectura Maxwell de primera generación, y por tanto seguirán recibiendo soporte. AMD: Series Radeon RX 200, RX 300 y Radeon RX Fury-Fury X.

Las GeForce GTX 900, GTX 10, Radeon RX 400, RX 500 y RX Vega siguen recibiendo soporte de manera oficial, aunque en general este es muy limitado y no debéis esperar ningún tipo de mejora a nivel de rendimiento, ya que todas esas generaciones gráficas tienen muchos años encima y ya recibieron todas las optimizaciones posibles a nivel de drivers hace tiempo.

El pasado mes de enero NVIDIA confirmó que ha movido el soporte de las GeForce GTX 10 y anteriores al modo legado, y que pronto dejará de dar soporte a esas generaciones, aunque no ha dado todavía una fecha concreta. Lo mismo ocurre con las Radeon RX 400, RX 500 y Radeon RX Vega, que llevan tiempo recibiendo soporte limitado a actualizaciones funcionales y de seguridad.

Tecnologías clave y uso en tarjetas gráficas NVIDIA y AMD

La llegada de nuevas generaciones de tarjetas gráficas por parte de NVIDIA y AMD siempre ha marcado avances importantes en materia de potencia bruta. Los saltos generacionales pueden haber sido más o menos marcados, pero siempre han sido evidentes, y en muchas ocasiones han tenido acompañados de la introducción de nuevas tecnologías, nuevas APIs y nuevas funciones que han permitido otros avances importantes.

Con el paso del tiempo, las APIs que en su momento nos parecieron revolucionarias han ido quedando obsoletas, y las tecnologías que marcaron un punto de inflexión han acabado dejando paso a otras que han conseguido dejarnos con la boca abierta. Las APIs legado, como DirectX 9 y DirectX 10, han caído en una situación de abandono prácticamente total, y es perfectamente normal, ya que no tienen ningún valor que ofrecer actualmente.

DirectX 11 todavía se mantenía como una API bastante utilizada, pero por suerte sigue cediendo terreno a otras mejor preparadas para ofrecer, de forma óptima, un correcto aprovechamiento de las últimas tecnologías del sector, y del hardware más avanzado. Ya son pocos los nuevos juegos que llegan con soporte de esta API que se encuentra, sin duda, en la etapa final de su ciclo de vida

DirectX 12 es una de las APIs más utilizadas actualmente, y de las más avanzadas. Está preparada para permitir un correcto aprovechamiento de procesadores multihilo, y es compatible con una gran cantidad de tarjetas gráficas, incluyendo desde las GeForce GTX 400-Radeon HD 7000 hasta los modelos más actuales. Sin embargo, el grado de soporte no es el mismo en todas las tarjetas gráficas, y solo las soluciones gráficas más actuales pueden aprovechar, de verdad, todo el conjunto de funciones que ofrece DirectX 12, conocido como nivel 12_1. Por ejemplo, las GTX 400 solo lo aprovechan en su nivel 11_0, y las GTX 10 lo soportan en su nivel 12_1.

Sé lo que estás pensando, si las GTX 10 soportan DirectX 12 en su nivel 12_1, ¿por qué he dicho entonces que solo los modelos de tarjetas gráficas más actuales ofrecen un soporte completo? Pues porque esta API recibió una revisión importante, conocida como DirectX 12 Ultimate, que introdujo funciones avanzadas muy importantes, como el sombreador de tasa variable, los shaders mallados, el trazado de rayos y DirectStorage, que tienen soporte en tarjetas gráficas Radeon RX 6000, Radeon RX 7000, Radeon RX 9000, GeForce RTX serie 20, RTX serie 30, RTX serie 40 y RTX 50, y también en las Intel Arc Alchemist y Battlemage.

Otra API interesante que tiene un soporte muy amplio es Vulkan, conocida por ser la sucesora espiritual de Mantle. Se trata de una API de bajo nivel que tiene soporte en las tarjetas gráficas NVIDIA GTX 600 y superiores, y en las AMD Radeon HD 7000 y superiores, y que ha demostrado que puede conseguir un alto grado de optimización manteniendo un acabado técnico de infarto. Se ha utilizado en títulos tan conocidos, y bien optimizados, como DOOM Eternal, por ejemplo. Tanto DirectX 12 como Vulkan tienen un buen soporte en gráficas NVIDIA y AMD.

He querido compartir con vosotros este desglose previo para que tengáis clara la importancia de diferenciar entre un soporte limitado de DirectX 12, y un soporte pleno de DirectX 12, incluyendo las características de la revisión «Ultimate», ya que estas están llamadas a marcar el futuro de los videojuegos a corto y medio plazo.

Puede que una GTX 1080 Ti ofrezca más potencia bruta que una GeForce RTX 2060, pero esta última es compatible con DirectX 12 Ultimate, tiene un mayor soporte a nivel de drivers, y si introdujéramos en la ecuación el valor del DLSS de NVIDIA, sobre el que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, nos daríamos cuenta de que es una compra más interesante.

En esta guía de equivalencias nos vamos a limitar a reflejar la equivalencia de cada modelo partiendo de una base muy simple, su potencia bruta en rasterizado, pero para que tengáis una visión más realista del valor que ofrece cada modelo vamos a indicar, cuando sea necesario, las tecnologías de valor que trae cada uno, y otros aspectos que merezca la pena tener en cuenta, como la presencia de hardware especializado para acelerar trazado de rayos o inteligencia artificial.

Sobre este tema es importante destacar que la IA y el trazado de rayos están teniendo un peso cada vez mayor en el sector de las tarjetas gráficas. Como os he dicho al principio del artículo incluso la propia AMD acabó apostando por el trazado de rayos, y ha logrado una mejora importante con las Radeon RX 7000 que, en líneas generales, llegan casi a doblar el rendimiento de las Radeon RX 6000 trabajando con dicha tecnología.

NVIDIA, que fue la pionera en la implementación del trazado de rayos en el mercado de consumo general, también ha mejorado mucho el rendimiento bajo dicha tecnología con sus GeForce RTX 50, que están equipadas con núcleos RT de cuarta generación.

La IA ha sido otro de los grandes pilares sobre los que se ha apoyado NVIDIA para mejorar el rendimiento, y actualmente NVIDIA cuenta con un ecosistema espectacular, formado por:

DLSS Súper Resolución.

DLSS Generación de Fotogramas.

DLSS Reconstrucción de Rayos.

DLSS Multigeneración de Fotogramas.

NVIDIA ha presentado también el nuevo modelo de IA de transformación, que mejora la calidad de imagen frente al modelo CNN anterior, y que es compatible con las GeForce RTX 20 y superiores, ya que se acelera a través de los núcleos tensor. Este nuevo modelo se integra en DLSS 4.

AMD no ha querido quedarse atrás y presentó recientemente FSR 4, una tecnología que como ya os he comentado aplica IA acelerara por hardware para mejorar la calidad del reescalado. Es exclusiva de las Radeon RX 9000 (no tiene soporte en modelos anteriores), y se puede utilizar con generación de fotogramas, pero dicha generación de fotogramas no utiliza todavía IA.

Intel también ha jugado sus cartas, y ha presentado oficialmente su propia tecnología de generación de fotogramas, conocida como Intel XeSS2, que utiliza IA acelerada por hardware para mejorar la calidad de cada fotograma generado. Esta tecnología fue presentada con las nuevas Arc Battlemage, pero todavía tiene una disponibilidad muy limitada en juegos.

En el mundo de los videojuegos hemos tenido también un importante punto de inflexión con el salto a motores gráficos de nueva generación más exigentes y complejos, que es ya una realidad como consecuencia del final del ciclo de vida de PS4 y Xbox One, y con la adopción por fin de los shaders mallados, una tecnología que hará que todas las tarjetas gráficas anteriores a las GeForce RTX 20 y Radeon RX 6000 queden obsoletas. Alan Wake 2 ha sido el gran abanderado de dicha tecnología.

No podemos olvidarnos, además, de que poco a poco van saliendo juegos que tienen como requisito una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos, o que aunque no la requieren utilizan de forma obligatoria esta tecnología, lo que hace que el rendimiento se vea muy afectado si no utilizamos una gráfica con núcleos dedicados a acelerar trazado de rayos. Un claro ejemplo lo tenemos en Star Wars Outlaws.

Equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: series GeForce GTX 700, GTX 900 y GTX 10

Como hemos anticipamos, eliminamos de esta actualización de nuestra guía de equivalencias todas las tarjetas gráficas que han pasado a ser soluciones «de legado», y que ya no reciben soporte por parte de NVIDIA y AMD. Si seguís necesitando información sobre ellas no os preocupéis, como os he indicado anteriormente, solo tenéis que consultar la guía de 2020 para encontrar una relación de equivalencias completa. Dicha relación de equivalencias ya no va a cambiar, así que su validez es permanente.

En este primer apartado, nos vamos a centrar en mostraros una relación de equivalencias de tarjetas gráficas partiendo de las GeForce GTX 700 que aún tienen soporte, las GTX 750 y GTX 750 Ti, las GTX 900 y las GTX 10. Las tres soportan DirectX 12, aunque a diferentes niveles, son compatibles con Vulkan y no cuentan con hardware especializado para acelerar trazado de rayos. De las tres generaciones, las GTX 10 son las que mejor rendimiento siguen ofreciendo a día de hoy, de hecho la GTX 1080 Ti sigue siendo capaz de mover algunos juegos en 4K sin problemas, siempre que ajustemos el nivel de calidad gráfica.

Es muy importante que tengáis en cuenta que estas tarjetas gráficas no soportan tecnologías avanzadas como los shaders mallados, y que su rendimiento en juegos de última hornada suele ser menor que el del equivalente más cercano que ponemos como referencia. Esto normalmente se debe a ese menor soporte de funciones avanzadas, y también a unos drivers que no tienen las mismas optimizaciones.

GeForce GTX 700 basadas en Maxwell de primera generación

GTX 750 : rinde un poco mejor que una GT 1030. En el caso de AMD ofrece un rendimiento similar al de la RX 550 de AMD.

: rinde un poco mejor que una GT 1030. En el caso de AMD ofrece un rendimiento similar al de la RX 550 de AMD. GTX 750 TI: supera a la GT 1030 pero no tiene equivalencia directa. También rinde más que una RX 550 y no tiene equivalencia directa en las nuevas generaciones de AMD.

GeForce GTX 900 basadas en Maxwell de segunda generación

GTX 950 : su equivalencia más cercana es la GTX 1050, pero no llega al nivel de aquella. El modelo de AMD más cercano en rendimiento es la Radeon RX 460.

: su equivalencia más cercana es la GTX 1050, pero no llega al nivel de aquella. El modelo de AMD más cercano en rendimiento es la Radeon RX 460. GTX 960 : en este caso su equivalencia más cercana sería la GTX 1050 TI, pero la GTX 960 rinde algo menos. El modelo de 4 GB de memoria gráfica ha envejecido mejor que el de 2 GB, tenedlo muy en cuenta.

: en este caso su equivalencia más cercana sería la GTX 1050 TI, pero la GTX 960 rinde algo menos. El modelo de 4 GB de memoria gráfica ha envejecido mejor que el de 2 GB, tenedlo muy en cuenta. GTX 970 : una solución muy popular que todavía rinde bastante bien. Queda entre una GTX 1060 de 3 GB y una GTX 1060 de 6 GB. Su equivalente en tarjetas gráficas de AMD sería la Radeon RX 480 de 4 GB, aunque en algunos casos puede rendir un poco menos por cuestión de drivers.

: una solución muy popular que todavía rinde bastante bien. Queda entre una GTX 1060 de 3 GB y una GTX 1060 de 6 GB. Su equivalente en tarjetas gráficas de AMD sería la Radeon RX 480 de 4 GB, aunque en algunos casos puede rendir un poco menos por cuestión de drivers. GTX 980 : queda prácticamente al mismo nivel que una GTX 1060 de 6 GB, aunque en algunos casos logra superarla. Lo más parecido que tiene AMD es la RX 580 de 8 GB.

: queda prácticamente al mismo nivel que una GTX 1060 de 6 GB, aunque en algunos casos logra superarla. Lo más parecido que tiene AMD es la RX 580 de 8 GB. GTX 980 TI: una solución gráfica que todavía ofrece una gran potencia. A frecuencias de stock, rinde un poco menos que la GTX 1070, aunque con overclock puede superarla sin problema. En el caso de tarjetas gráficas de AMD queda algo por debajo de la Radeon RX Vega 56.

GeForce GTX 10 basadas en Pascal

GTX 1050 : rinde casi como una GTX 960. Por el lado de AMD, equivale a una RTX 460-560.

: rinde casi como una GTX 960. Por el lado de AMD, equivale a una RTX 460-560. GTX 1050 TI : su rendimiento queda por encima de la GTX 960, pero por debajo de las GTX 970-RX 570.

: su rendimiento queda por encima de la GTX 960, pero por debajo de las GTX 970-RX 570. GTX 1060 de 3 GB : su rendimiento es similar al de una GTX 970. Rinde un poco menos que la RX 570.

: su rendimiento es similar al de una GTX 970. Rinde un poco menos que la RX 570. GTX 1060 de 6 GB : tiene un rendimiento ligeramente inferior al de una GTX 980. Es también un poco inferior a la Radeon RX 580 de 8 GB.

: tiene un rendimiento ligeramente inferior al de una GTX 980. Es también un poco inferior a la Radeon RX 580 de 8 GB. GTX 1070 : en general rinde un poco más que la GTX 980 TI, y queda un poco por debajo de la RX Vega 56.

: en general rinde un poco más que la GTX 980 TI, y queda un poco por debajo de la RX Vega 56. GTX 1070 TI : supera a la GTX 980 TI. Su rendimiento está un poco por encima de la Radeon RX Vega 56.

: supera a la GTX 980 TI. Su rendimiento está un poco por encima de la Radeon RX Vega 56. GTX 1080 : rinde un pelín más que la RTX 2060. También es un poco más potente que la Radeon RX Vega 64.

: rinde un pelín más que la RTX 2060. También es un poco más potente que la Radeon RX Vega 64. GTX 1080 TI: está más o menos al nivel de la RTX 2070 Super. Rinde un poco más que la Radeon VII.

Equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: series Radeon RX 400, Radeon RX 500 y Vega

Estas tarjetas gráficas todavía siguen recibiendo soporte por parte de AMD, aunque de forma limitada como os hemos comentado anteriormente. No sabemos cuándo serán abandonadas de forma definitiva, pero todavía ofrecen un rendimiento bastante bueno en juegos salvo contadas excepciones como Alan Wake 2, por ejemplo, donde la ausencia de soporte de shaders mallados marca una gran diferencia. Soportan DirectX 12, aunque se limitan al nivel 12_0, y son compatibles con Vulkan.

Los modelos inferiores, como las RX 460 y RX 560, siguen ofreciendo un rendimiento aceptable en resoluciones 1080p con juegos no muy exigentes, y las versiones con 4 GB son perfectamente funcionales, siempre que no seamos especialmente exigentes y reduzcamos la calidad gráfica.

Por su parte, las RX 470, RX 570 y superiores ofrecen un rendimiento mayor y se mantienen como opciones viables para jugar en 1080p con garantías, y en juegos de de la generación anterior en 1440p siempre que ajustemos el nivel de calidad gráfica.

Radeon RX 400, RX 500y Radeon RX Vega, basadas en la arquitectura Polaris y en la arquitectura Vega

Radeon RX 550X: no tiene un equivalente directo, pero se sitúa un poco por encima de la GTX 750 de NVIDIA.

no tiene un equivalente directo, pero se sitúa un poco por encima de la GTX 750 de NVIDIA. Radeon RX 460-560 : equivalen, aproximadamente, a una GTX 1050 de NVIDIA, aunque los modelos con 4 GB han envejecido mucho mejor.

: equivalen, aproximadamente, a una GTX 1050 de NVIDIA, aunque los modelos con 4 GB han envejecido mucho mejor. Radeon RX 470-RX570 : ofrecen un rendimiento similar al de una GTX 1060 de 3 GB-GTX 970 de NVIDIA. Los modelos con 8 GB ofrecen una experiencia superior en algunos juegos.

: ofrecen un rendimiento similar al de una GTX 1060 de 3 GB-GTX 970 de NVIDIA. Los modelos con 8 GB ofrecen una experiencia superior en algunos juegos. Radeon RX 480-RX 580 : su rendimiento es muy parecido al que tienen las GTX 1060 de 6 GB-GTX 980, aunque las versiones de 8 GB ofrecen una experiencia superior en algunos juegos.

: su rendimiento es muy parecido al que tienen las GTX 1060 de 6 GB-GTX 980, aunque las versiones de 8 GB ofrecen una experiencia superior en algunos juegos. Radeon RX 590: rinde por encima de una GTX 1060 de 6 GB, pero por debajo de una GTX 1070. Ha envejecido muy bien, tanto por drivers como por sus 8 GB de memoria gráfica.

rinde por encima de una GTX 1060 de 6 GB, pero por debajo de una GTX 1070. Ha envejecido muy bien, tanto por drivers como por sus 8 GB de memoria gráfica. Radeon RX Vega 56: tiene un rendimiento a medio camino entre la GTX 1070 y la GTX 1070 TI. Ha envejecido muy bien a nivel de drivers.

tiene un rendimiento a medio camino entre la GTX 1070 y la GTX 1070 TI. Ha envejecido muy bien a nivel de drivers. Radeon RX Vega 64: posicionan ligeramente por debajo de las GTX 1080, y también han envejecido muy bien gracias a su buen soporte a nivel de drivers.

posicionan ligeramente por debajo de las GTX 1080, y también han envejecido muy bien gracias a su buen soporte a nivel de drivers. Radeon VII: fue la tarjeta gráfica más potente de AMD en su momento, y también ha recibido un buen soporte a nivel de drivers, pero su rendimiento es inferior al de una GTX 1080 Ti.

Equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Un vistazo a los modelos actuales

En esta categoría englobamos las tarjetas gráficas actuales, es decir, las que todavía comercializan NVIDIA y AMD, ya sea de forma total o parcial. Esto significa que en esta categoría se integran las Radeon RX serie 5000, las Radeon RX serie 6000, las GeForce RTX 20, las GeForce GTX 16 y las GeForce RTX 30.

De todos los modelos que hemos nombrado, las Radeon RX serie 6000, las GeForce RTX serie 20 y las GeForce RTX serie 30 son las únicas tarjeas gráficas de NVIDIA y AMD que ofrecen un soporte pleno de DirectX 12 Ultimate, ya que son las únicas que cuentan con soporte de todas sus funciones, incluyendo la aceleración de trazado de rayos por hardware, lo que las convierte en las opciones más interesantes, y con mayor vida útil, del mercado. En este sentido, las soluciones gráficas de NVIDIA cuentan con una cierta ventaja gracias al DLSS, una tecnología exclusiva que solo funciona en las RTX 20 y RTX 30, ya que se ejecuta, y acelera, sobre sus núcleos tensor.

Equivalencias de las Radeon RX 5000, Radeon RX 6000, Radeon RX 7000 y Radeon RX 9000 de AMD

Radeon RX 5500 XT: rinde al nivel de una RX 580-GTX 980 o GTX 1650 Super. Soporta FSR.

rinde al nivel de una RX 580-GTX 980 o GTX 1650 Super. Soporta FSR. Radeon RX 5600 XT: su rendimiento está un poco por encima de la Radeon RX Vega 56 y queda casi al nivel de una GTX 1070 Ti. Soporta FSR.

su rendimiento está un poco por encima de la Radeon RX Vega 56 y queda casi al nivel de una GTX 1070 Ti. Soporta FSR. Radeon RX 5700: rinde un poco por encima de las GTX 1080-RTX 2060. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

rinde un poco por encima de las GTX 1080-RTX 2060. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 5700 XT: su rendimiento es superior al de una RTX 2070 y queda cerca de la Radeon VII. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

Radeon RX 6000

Radeon RX 6400: su equivalencia más cercana es la Intel Arc A380, y es solo un poco más lenta que la GeForce GTX 1650. Acelera trazado de rayos, y soporta FSR y Fluid Motion Frames.

su equivalencia más cercana es la Intel Arc A380, y es solo un poco más lenta que la GeForce GTX 1650. Acelera trazado de rayos, y soporta FSR y Fluid Motion Frames. Radeon RX 6500 XT: ofrece un rendimiento similar al de la Radeon RX 5500 XT, e inferior al de una Radeon RX 590. Su equivalente más cercano por el lado de NVIDIA es la GTX 1650 Super. Acelera trazado de rayos, pero su rendimiento es demasiado bajo para lidiar con esa tecnología en casi todos los casos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

ofrece un rendimiento similar al de la Radeon RX 5500 XT, e inferior al de una Radeon RX 590. Su equivalente más cercano por el lado de NVIDIA es la GTX 1650 Super. Acelera trazado de rayos, pero su rendimiento es demasiado bajo para lidiar con esa tecnología en casi todos los casos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 6600: es un modelo que supone un salto importante frente a la anterior, y que rinde casi al mismo nivel que la RTX 2060 Super en rasterización. Acelera trazado de rayos, es compatible con FSR y soporta Fluid Motion Frames de forma oficial. Es un poco más lenta que la RTX 3060.

es un modelo que supone un salto importante frente a la anterior, y que rinde casi al mismo nivel que la RTX 2060 Super en rasterización. Acelera trazado de rayos, es compatible con FSR y soporta Fluid Motion Frames de forma oficial. Es un poco más lenta que la RTX 3060. Radeon RX 6600 XT: una versión más potente de la anterior que rinde casi al nivel de la RTX 2070 Super en rasterización. Acelera trazado de rayos y soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Es un poco más potente que la RTX 3060.

una versión más potente de la anterior que rinde casi al nivel de la RTX 2070 Super en rasterización. Acelera trazado de rayos y soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Es un poco más potente que la RTX 3060. Radeon RX 6650 XT: es una versión de la anterior con memoria más rápida, lo que le permite colocarse un poco por encima de la GeForce RTX 2070 Super, aunque rinde peor que esta en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Gana a la GeForce RTX 3060.

es una versión de la anterior con memoria más rápida, lo que le permite colocarse un poco por encima de la GeForce RTX 2070 Super, aunque rinde peor que esta en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Gana a la GeForce RTX 3060. Radeon RX 6700: es conocida por tener una configuración parecida a la GPU de PS5. Su rendimiento es ligeramente mayor que el de una GeForce RTX 2070 Super, así que supera también a la GeForce RTX 3060, pero rinde peor en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

es conocida por tener una configuración parecida a la GPU de PS5. Su rendimiento es ligeramente mayor que el de una GeForce RTX 2070 Super, así que supera también a la GeForce RTX 3060, pero rinde peor en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 6700 XT: tiene un rendimiento ligeramente superior al de una RTX 3060 Ti, pero rinde peor en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

tiene un rendimiento ligeramente superior al de una RTX 3060 Ti, pero rinde peor en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 6750 XT : una versión de la anterior con memoria más rápida, lo que le permite colocarse solo un poco por detrás de la GeForce RTX 4060 Ti, aunque rinde mucho peor que esta en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

: una versión de la anterior con memoria más rápida, lo que le permite colocarse solo un poco por detrás de la GeForce RTX 4060 Ti, aunque rinde mucho peor que esta en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 6800: su rendimiento es ligeramente superior al de la RTX 3070 Ti, pero rinde peor en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

su rendimiento es ligeramente superior al de la RTX 3070 Ti, pero rinde peor en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 6800 XT: tiene un rendimiento muy similar al de una RTX 3080, aunque es inferior en 4K y rinde peor en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

tiene un rendimiento muy similar al de una RTX 3080, aunque es inferior en 4K y rinde peor en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 6900 XT: queda entre la RTX 3080 y la RTX 3080 Ti, aunque rinde peor que la RTX 3080 en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

queda entre la RTX 3080 y la RTX 3080 Ti, aunque rinde peor que la RTX 3080 en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 6950 XT: una versión de la anterior con memoria más rápida que rinde un poco menos que la GeForce RTX 3090, aunque pierde por mucho en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

Radeon RX 7000

Radeon RX 7600: su rendimiento es un poco más bajo que el de la GeForce RTX 4060, y queda ligeramente por encima de la Radeon RX 6650 XT. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

su rendimiento es un poco más bajo que el de la GeForce RTX 4060, y queda ligeramente por encima de la Radeon RX 6650 XT. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 7600 XT: tiene un rendimiento ligeramente superior al de la GeForce RTX 4060 en rasterización y cuenta con 16 GB de memoria gráfica, pero rinde menos en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

tiene un rendimiento ligeramente superior al de la GeForce RTX 4060 en rasterización y cuenta con 16 GB de memoria gráfica, pero rinde menos en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 7700 XT: es un modelo bastante potente que rinde prácticamente al nivel de una GeForce RTX 3070 Ti, y juega en la liga de la Radeon RX 6800, aunque está por detrás de la primera en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

es un modelo bastante potente que rinde prácticamente al nivel de una GeForce RTX 3070 Ti, y juega en la liga de la Radeon RX 6800, aunque está por detrás de la primera en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 7800 XT: esta posiciona al nivel de la GeForce RTX 3080-GeForce RTX 4070 en rasterización, pero pierde frente a ambas en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

esta posiciona al nivel de la GeForce RTX 3080-GeForce RTX 4070 en rasterización, pero pierde frente a ambas en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 7900 GRE: esta tarjeta gráfica es la entrada a la gama alta. Ofrece un rendimiento muy parecido al de una GeForce RTX 4070 SUPER en rasterización, pero rinde menos en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

esta tarjeta gráfica es la entrada a la gama alta. Ofrece un rendimiento muy parecido al de una GeForce RTX 4070 SUPER en rasterización, pero rinde menos en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 7900 XT: un modelo de gama alta que es un poco más potente que la GeForce RTX 4070 Ti, aunque pierde en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

un modelo de gama alta que es un poco más potente que la GeForce RTX 4070 Ti, aunque pierde en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial. Radeon RX 7900 XTX: es el tope de gama de AMD en la generación actual, tiene como equivalencia más cercana a la GeForce RTX 4080, pero pierde por mucho frente a esta en trazado de rayos. Soporta FSR y Fluid Motion Frames de forma oficial.

Radeon RX 9000

Radeon RX 9060 XT: está disponible en dos versiones, una con 8 GB de VRAM y otra con 16 GB de VRAM. Su rendimiento es casi idéntico al de la Radeon RX 7700 XT, y es solo un poco más lenta que la GeForce RTX 5060 Ti. Soporta FSR 4 y FSR Redstone.

está disponible en dos versiones, una con 8 GB de VRAM y otra con 16 GB de VRAM. Su rendimiento es casi idéntico al de la Radeon RX 7700 XT, y es solo un poco más lenta que la GeForce RTX 5060 Ti. Soporta FSR 4 y FSR Redstone. Radeon RX 9070 GRE: un modelo que de momento es exclusivo de Asia, y que podría llegar a otros mercados próximamente. Rinde prácticamente al mismo nivel que la Radeon RX 7900 GRE, y por tanto es comparable con la GeForce RTX 4070 SUPER en rasterización. Soporta FSR 4 y FSR Redstone.

un modelo que de momento es exclusivo de Asia, y que podría llegar a otros mercados próximamente. Rinde prácticamente al mismo nivel que la Radeon RX 7900 GRE, y por tanto es comparable con la GeForce RTX 4070 SUPER en rasterización. Soporta FSR 4 y FSR Redstone. Radeon RX 9070: es un modelo de entrada a la gama alta. Rinde un poco más que la GeForce RTX 5070 en raster, y es solo un poco más lenta que la Radeon RX 7900 XT, pero rinde peor en trazado de rayos. Soporta FSR 4 y FSR Redstone.

es un modelo de entrada a la gama alta. Rinde un poco más que la GeForce RTX 5070 en raster, y es solo un poco más lenta que la Radeon RX 7900 XT, pero rinde peor en trazado de rayos. Soporta FSR 4 y FSR Redstone. Radeon RX 9070 XT: un modelo de gama alta que rinde un poco más que la GeForce RTX 4080, pero queda por debajo de la GeForce RTX 5070 Ti. En trazado de rayos rinde bastante menos que la opción de NVIDIA. Soporta FSR 4 y FSR Redstone.

Equivalencias de las GeForce GTX 16, GeForce RTX 20, GeForce RTX 30, GeForce RTX 40 y GeForce RTX 50 de NVIDIA

GeForce GTX 1630: lo más cercano es la GeForce GTX 1050, es más potente que la Radeon RX 560.

lo más cercano es la GeForce GTX 1050, es más potente que la Radeon RX 560. GeForce GTX 1650: rinde un poco menos que la RX 470, y es un poco más potente que la Radeon RX 6400.

rinde un poco menos que la RX 470, y es un poco más potente que la Radeon RX 6400. GeForce GTX 1650 Super: rinde un poco más que la Radeon RX 580, pero menos que la RX 590.

rinde un poco más que la Radeon RX 580, pero menos que la RX 590. GeForce GTX 1660: rinde más que la Radeon RX 590, pero menos que una Radeon RX Vega 56.

rinde más que la Radeon RX 590, pero menos que una Radeon RX Vega 56. GeForce GTX 1660 Super: es una versión mejorada de la anterior, con memoria más rápida, que rinde solo un poco menos que una Radeon RX Vega 56.

es una versión mejorada de la anterior, con memoria más rápida, que rinde solo un poco menos que una Radeon RX Vega 56. GeForce GTX 1660 Ti: ofrece un rendimiento casi idéntico a la anterior, lo que la sitúa casi en la misma liga que la Radeon RX Vega 56.

GeForce RTX 20

GeForce RTX 2060: rinde un poco menos que la GTX 1080. Su rendimiento es similar al de una Radeon RX Vega 64, pero acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

rinde un poco menos que la GTX 1080. Su rendimiento es similar al de una Radeon RX Vega 64, pero acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 2060 Super : este modelo supera a la GTX 1080 y es más potente que la Radeon RX 5700. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

: este modelo supera a la GTX 1080 y es más potente que la Radeon RX 5700. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 2070 : posiciona entre la GTX 1080 y la GTX 1080 TI. Rinde un poco menos que la Radeon RX 5700 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

: posiciona entre la GTX 1080 y la GTX 1080 TI. Rinde un poco menos que la Radeon RX 5700 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 2070 Super : una versión mejorada de la anterior, que está casi al nivel de una GTX 1080 TI, y que supera a la Radeon VII. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

: una versión mejorada de la anterior, que está casi al nivel de una GTX 1080 TI, y que supera a la Radeon VII. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 2080: supera a la GTX 1080 TI y a la Radeon VII. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

supera a la GTX 1080 TI y a la Radeon VII. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 2080 Super : es, también, una versión mejorada de la anterior que ofrece un rendimiento ligeramente inferior a las RTX 3060 Ti de NVIDIA y a la RX 6700 XT de AMD. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

: es, también, una versión mejorada de la anterior que ofrece un rendimiento ligeramente inferior a las RTX 3060 Ti de NVIDIA y a la RX 6700 XT de AMD. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 2080 TI: este modelo fue tope de gama en su momento. Es más potente que la Radeon RX 6700 XT, y juega casi al mismo nivel que la RTX 3070. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

GeForce RTX 30

GeForce RTX 3050 de 6 GB: rinde más o menos al nivel de una GeForce GTX 1660, pero tiene la ventaja de que acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

rinde más o menos al nivel de una GeForce GTX 1660, pero tiene la ventaja de que acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 3050 de 8 GB: la primera tarjeta gráfica de la serie «XX50» para escritorio con hardware dedicado para acelerar trazado de rayos y soporte de DLSS. Rinde un poco más que la GTX 1660 Ti, y un poco menos que la RTX 2060.

la primera tarjeta gráfica de la serie «XX50» para escritorio con hardware dedicado para acelerar trazado de rayos y soporte de DLSS. Rinde un poco más que la GTX 1660 Ti, y un poco menos que la RTX 2060. GeForce RTX 3060 de 8 GB: esta tarjeta gráfica es más lenta que el modelo de 12 GB y queda por debajo de la Radeon RX 6600. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

esta tarjeta gráfica es más lenta que el modelo de 12 GB y queda por debajo de la Radeon RX 6600. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 3060 de 12 GB: es una tarjeta gráfica de gama media que rinde casi al mismo nivel que la RX 5700 XT, y que la RTX 2070. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

es una tarjeta gráfica de gama media que rinde casi al mismo nivel que la RX 5700 XT, y que la RTX 2070. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 3060 Ti: nos encontramos con un modelo de gama media-alta que tiene un rendimiento ligeramente superior al de la RTX 2080 Super, y que rinde un poco menos que la RX 6700 XT de AMD. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

nos encontramos con un modelo de gama media-alta que tiene un rendimiento ligeramente superior al de la RTX 2080 Super, y que rinde un poco menos que la RX 6700 XT de AMD. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 3070: esta tarjeta gráfica supera a la RX 6700 XT, pero queda por detrás de la RX 6800 de AMD. Tampoco se impone de forma contundente a la RTX 2080 Ti. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

esta tarjeta gráfica supera a la RX 6700 XT, pero queda por detrás de la RX 6800 de AMD. Tampoco se impone de forma contundente a la RTX 2080 Ti. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 3070 Ti : este modelo queda solo un pelín por detrás de la Radeon RX 6800. La diferencia entre ambas es mínima. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

: este modelo queda solo un pelín por detrás de la Radeon RX 6800. La diferencia entre ambas es mínima. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 3080: una tarjeta gráfica muy potente, que es un poco más potente que la Radeon RX 6800 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

una tarjeta gráfica muy potente, que es un poco más potente que la Radeon RX 6800 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 3080 de 12 GB: supera por poco a la Radeon RX 7800 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

supera por poco a la Radeon RX 7800 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 3080 Ti: este modelo posiciona un poco por encima de la Radeon RX 6900 XT, pero queda un pelín por detrás de la RTX 3090. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

este modelo posiciona un poco por encima de la Radeon RX 6900 XT, pero queda un pelín por detrás de la RTX 3090. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 3090: una solución de gama alta que rinde un poco mejor que la RTX 3080 Ti y que la Radeon RX 6950 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

una solución de gama alta que rinde un poco mejor que la RTX 3080 Ti y que la Radeon RX 6950 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS. GeForce RTX 3090 Ti: es un modelo tope de gama dentro de su generación que rinde casi al mismo nivel que la Radeon RX 7900 XT, acelera trazado de rayos y soporta DLSS.

GeForce RTX 40

GeForce RTX 4060: rinde un poco más que la Radeon RX 7600 y que la GeForce RTX 3060 de 12 GB. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas.

rinde un poco más que la Radeon RX 7600 y que la GeForce RTX 3060 de 12 GB. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas. GeForce RTX 4060 Ti: esta tarjeta gráfica está disponible en dos versiones, una de 8 GB y otra de 16 GB que comparten las mismas especificaciones, aunque la segunda rinde algo mejor en juegos con mayor demanda de memoria gráfica. Rinde casi lo mismo que una Radeon RX 6750 XT y que la GeForce RTX 3070. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas.

esta tarjeta gráfica está disponible en dos versiones, una de 8 GB y otra de 16 GB que comparten las mismas especificaciones, aunque la segunda rinde algo mejor en juegos con mayor demanda de memoria gráfica. Rinde casi lo mismo que una Radeon RX 6750 XT y que la GeForce RTX 3070. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas. GeForce RTX 4070: en rendimiento está casi al mismo nivel que las Radeon RX 6800 XT y GeForce RTX 3080. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas.

en rendimiento está casi al mismo nivel que las Radeon RX 6800 XT y GeForce RTX 3080. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas. GeForce RTX 4070 SUPER: su rendimiento es solo un poco más bajo que el de una GeForce RTX 4070 Ti, y se comprara con la Radeon RX 7900 GRE, aunque la supera claramente en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas.

su rendimiento es solo un poco más bajo que el de una GeForce RTX 4070 Ti, y se comprara con la Radeon RX 7900 GRE, aunque la supera claramente en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas. GeForce RTX 4070 Ti: queda a medio camino entre la GeForce RTX 3090 y la 3090 Ti, aunque más cerca de esta última en resoluciones inferiores a 4K. Comparada con AMD lo más cercano es la Radeon RX 6950 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas.

queda a medio camino entre la GeForce RTX 3090 y la 3090 Ti, aunque más cerca de esta última en resoluciones inferiores a 4K. Comparada con AMD lo más cercano es la Radeon RX 6950 XT. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas. GeForce RTX 4070 Ti SUPER: es un modelo que queda un poco por detrás de la Radeon RX 7900 XT en rasterización, y la supera en trazado de rayos. En 4K suele rendir un poco menos que la GeForce RTX 3090 Ti. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas.

es un modelo que queda un poco por detrás de la Radeon RX 7900 XT en rasterización, y la supera en trazado de rayos. En 4K suele rendir un poco menos que la GeForce RTX 3090 Ti. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas. GeForce RTX 4080: es un modelo muy potente que rinde un poco menos que la Radeon RX 7900 XTX. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas.

es un modelo muy potente que rinde un poco menos que la Radeon RX 7900 XTX. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas. GeForce RTX 4080 SUPER: rinde un poco más que la Radeon RX 7900 XTX en rasterización, dependiendo de cada juego en concreto, y le gana por mucho en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas.

rinde un poco más que la Radeon RX 7900 XTX en rasterización, dependiendo de cada juego en concreto, y le gana por mucho en trazado de rayos. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas. GeForce RTX 4090: el tope de gama de NVIDIA dentro de esta generación. Supera a la Radeon RX 7900 XTX por entre un 30% y un 40% en rasterización. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS y generación de fotogramas.

GeForce RTX 50

GeForce RTX 5050: esta tarjeta gráfica está pensada para 1080p, y es ligeramente inferior a la GeForce RTX 4060. Rinde un poco más que la Radeon RX 7600.

esta tarjeta gráfica está pensada para 1080p, y es ligeramente inferior a la GeForce RTX 4060. Rinde un poco más que la Radeon RX 7600. GeForce RTX 5060: otro modelo especializado en 1080p, pero este rinde hasta un 25% más que la GeForce RTX 4060, y está prácticamente al nivel de la GeForce RTX 4060 Ti, así que rinde casi como la Radeon RX 6750 XT.

otro modelo especializado en 1080p, pero este rinde hasta un 25% más que la GeForce RTX 4060, y está prácticamente al nivel de la GeForce RTX 4060 Ti, así que rinde casi como la Radeon RX 6750 XT. GeForce RTX 5060 Ti: está disponible en dos versiones, una con 8 GB y otra con 16 GB. La de 16 GB rinde mejor en juegos que consumen mucha VRAM. Su rendimiento es superior al de la Radeon RX 7700 XT, y también es más potente que la GeForce RTX 3070 Ti, pero queda por detrás de la GeForce RTX 3080 y Radeon RX 6800 XT.

está disponible en dos versiones, una con 8 GB y otra con 16 GB. La de 16 GB rinde mejor en juegos que consumen mucha VRAM. Su rendimiento es superior al de la Radeon RX 7700 XT, y también es más potente que la GeForce RTX 3070 Ti, pero queda por detrás de la GeForce RTX 3080 y Radeon RX 6800 XT. GeForce RTX 5070: es un poco más potente que la GeForce RTX 4070 SUPER, y supera a la Radeon RX 7900 GRE, pero pierde frente a la Radeon RX 9070 en rasterizado. Soporta DLSS4 y multigeneración de fotogramas.

es un poco más potente que la GeForce RTX 4070 SUPER, y supera a la Radeon RX 7900 GRE, pero pierde frente a la Radeon RX 9070 en rasterizado. Soporta DLSS4 y multigeneración de fotogramas. GeForce RTX 5070 Ti: rinde al nivel de una GeForce RTX 4080 SUPER, y juega en la liga de la Radeon RX 7900 XTX, superando a esta última de forma clara en trazado de rayos. Soporta DLSS4 y multigeneración de fotogramas.

rinde al nivel de una GeForce RTX 4080 SUPER, y juega en la liga de la Radeon RX 7900 XTX, superando a esta última de forma clara en trazado de rayos. Soporta DLSS4 y multigeneración de fotogramas. GeForce RTX 5080: es más rápida que la GeForce RTX 4080 SUPER y que la Radeon RX 7900 XTX, pero no vence a la GeForce RTX 4090. Soporta DLSS4 y multigeneración de fotogramas.

es más rápida que la GeForce RTX 4080 SUPER y que la Radeon RX 7900 XTX, pero no vence a la GeForce RTX 4090. Soporta DLSS4 y multigeneración de fotogramas. GeForce RTX 5090: la tarjeta gráfica más potente que existe. No tiene rival directo, es entre un 25% y un 30% más rápida que la GeForce RTX 4090. Soporta DLSS4 y multigeneración de fotogramas.

Equivalencias de las tarjetas gráficas Intel Arc

Intel Arc A310: se coloca en la gama baja y está por encima de la GeForce GTX 1630 de NVIDIA. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware.

se coloca en la gama baja y está por encima de la GeForce GTX 1630 de NVIDIA. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware. Intel Arc A380: una tarjeta gráfica de gama baja que tiene un rendimiento similar al de la Radeon RX 6400, y queda también más o menos al nivel de la GeForce GTX 1650. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware.

una tarjeta gráfica de gama baja que tiene un rendimiento similar al de la Radeon RX 6400, y queda también más o menos al nivel de la GeForce GTX 1650. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware. Intel Arc A580: esta tarjeta gráfica es de gama media, ya que ofrece un rendimiento parecido al de la Radeon RX 6600, y queda un poco por debajo de la GeForce RTX 2060 SUPER. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware.

esta tarjeta gráfica es de gama media, ya que ofrece un rendimiento parecido al de la Radeon RX 6600, y queda un poco por debajo de la GeForce RTX 2060 SUPER. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware. Intel Arc A750: rinde de forma similar a una GeForce RTX 3060 de 12 GB en juegos basados en APIs actuales. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware.

rinde de forma similar a una GeForce RTX 3060 de 12 GB en juegos basados en APIs actuales. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware. Intel Arc A770: su rendimiento es parecido al de una GeForce RTX 2070 Super en juegos basados en APIs actuales, así que queda un poco por debajo de la GeForce RTX 4060 y de la Radeon RX 7600. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware.

su rendimiento es parecido al de una GeForce RTX 2070 Super en juegos basados en APIs actuales, así que queda un poco por debajo de la GeForce RTX 4060 y de la Radeon RX 7600. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware. Intel Arc B570: esta tarjeta gráfica es más lenta que una GeForce RTX 4060, y ofrece un rendimiento parecido a la Radeon RX 6600 XT. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware.

esta tarjeta gráfica es más lenta que una GeForce RTX 4060, y ofrece un rendimiento parecido a la Radeon RX 6600 XT. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware. Intel Arc B580: es un modelo que rinde un poco mejor que la GeForce RTX 4060 y que la Radeon RX 7600 XT, pero queda por debajo de la GeForce RTX 4060 Ti. Acelera trazado de rayos y soporta Intel XeSS con aceleración por hardware.

Un vistazo a los precios de las tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD

Desde que publicamos la penúltima edición de esta guía los precios de las tarjetas gráficas han cambiado muchísimo. En aquel momento estaban inflados, con el paso del tiempo fueron bajando hasta llegar a un nivel que podíamos considerar como normal, de hecho era posible encontrar ofertas interesantes en casi todas las gamas tanto de NVIDIA como de AMD, y ahora han vuelto a cambiar.

Con el lanzamiento de las GeForce RTX 50 y de las Radeon RX 9000 los precios de las generaciones anteriores apenas se han movido, pero el stock ha bajado considerablemente y muchos de los modelos que estaban disponibles ya no se pueden comprar, salvo casos excepcionales.

Hay modelos que han desaparecido casi por completo del mercado, como las GeForce RTX 4080 y RTX 4080 SUPER, y el precio de las GeForce RTX 4070 TI SUPER e inferiores no deja de subir y el stock es ya casi inexistente. Las Radeon RX 7000 tienen mejor nivel de stock, y los precios también se han mantenido dentro de un nivel más razonable, pero esto no quiere decir que no sigan inflados, sobre todo en la gama alta.

Con todo, la situación ya no está tan complicada porque los precios de las nuevas generaciones de NVIDIA y AMD, las Radeon RX 9000 y GeForce RTX 50, se han estabilizado, y porque ya tenemos casi todos los modelos de ambas marcas disponibles en el mercado. Esto significa que ya podemos comprar modelos de gama baja, media y alta de nueva generación a precios más razonables.

Evidentemente este cambio en la situación de las nuevas generaciones de ambas marcas ha afectado a los precios, y esto me obliga a actualizarlos. Como siempre, tened en cuenta que los precios de las tarjetas gráficas dentro del mercado de segunda mano pueden cambiar en momentos puntuales, pero las referencias que encontraréis en este artículo os serán de gran ayuda para tener un punto de partida y evitar que os engañen.

Tarjetas gráficas AMD RX 6000 y RX 7000

Precios recomendados para las Radeon RX 6000 de segunda mano

Radeon RX 6400: el precio correcto serían unos 40 euros , pero se ven pocas unidades.

el precio correcto serían unos , pero se ven pocas unidades. Radeon RX 6500 XT : lo ideal es comprarla por menos de 60 euros . No vale la pena pagar más por ella, ya que su rendimiento es similar al de una Radeon RX 580.

: lo ideal es comprarla por . No vale la pena pagar más por ella, ya que su rendimiento es similar al de una Radeon RX 580. Radeon RX 6600: es una buena compra si la conseguimos por menos de 130 euros.

es una buena compra si la conseguimos por Radeon RX 6600 XT: en este caso el precio ideal de este modelo sería menos de 150 euros,

en este caso el precio ideal de este modelo sería Radeon RX 6650 XT: sería una buena compra con un precio inferior a los 160 euros.

sería una buena compra con un precio inferior a los Radeon RX 6700: lo ideal es conseguirla por 170 euros como máximo.

lo ideal es conseguirla por Radeon RX 6700 XT: a partir de 190 euros es un precio más que aceptable. Si la encontramos por menos es una compra excelente.

a partir de es un precio más que aceptable. Si la encontramos por menos es una compra excelente. Radeon RX 6750 XT : podemos pagar hasta 210 euros dependiendo de su uso y de si tiene garantía.

: podemos pagar dependiendo de su uso y de si tiene garantía. Radeon RX 6800: es una tarjeta gráfica difícil de encontrar, pero sería una compra excelente si la conseguimos por 240 euros o menos.

es una tarjeta gráfica difícil de encontrar, pero sería una compra excelente si la conseguimos por Radeon RX 6800 XT: como la anterior es complicado encontrar unidades disponibles, pero por menos de 280 euros sería una buena compra.

como la anterior es complicado encontrar unidades disponibles, pero por sería una buena compra. Radeon RX 6900 XT: si la encontramos con poco uso por menos de 350 euros ya sería una buena compra, sobre todo si nuestra prioridad es jugar bajo rasterización, ya que es donde mejor se mueve.

si la encontramos con poco uso por ya sería una buena compra, sobre todo si nuestra prioridad es jugar bajo rasterización, ya que es donde mejor se mueve. Radeon RX 6950 XT: en potencia bruta en raster es casi como una Radeon RX 7900 GRE, así que sería una buena compra por menos de 380 euros.

Como vemos, los modelos 6X50 XT serían una buena compra si suponen, como mucho, entre 10 y 40 euros más de precio frente al modelo original, ya que solo cuentan con memoria un poco más rápida y la diferencia de rendimiento es pequeña.

Precios recomendados para las Radeon RX 7000 de segunda mano

Con los precios actuales no vale la pena comprar una Radeon RX 7000 nueva, porque dichos precios están inflados, y porque ya están disponibles otros modelos de nueva generación mucho más interesantes.

Por ejemplo, las Radeon RX 9060 XT de 8 GB y de 16 GB han dejado sin sentido a las Radeon RX 7600 y Radeon RX 7600 XT.

Radeon RX 7600: esta tarjeta gráfica ofrece un buen valor si la podemos comprar por menos de 150 euros.

esta tarjeta gráfica ofrece un buen valor si la podemos comprar por Radeon RX 7600 XT: es un modelo por el que no deberíamos pagar más de 170 euros.

es un modelo por el que no deberíamos pagar más de Radeon RX 7700 XT: es un modelo difícil de encontrar a buen precio. Si la conseguimos por menos de 250 euros es una buena compra.

es un modelo difícil de encontrar a buen precio. Si la conseguimos por es una buena compra. Radeon RX 7800 XT: sería una buena compra por menos de 330 euros.

sería una buena compra por Radeon RX 7900 GRE: podría ser una buena compra por menos de 400 euros.

podría ser una buena compra por Radeon RX 7900 XT: esta tarjeta gráfica sería una buena compra por menos de 550 euros.

esta tarjeta gráfica sería una buena compra por Radeon RX 7900 XTX: conseguirla por menos de 720 euros equivale a una buena compra.

Consideraciones sobre el precio de las Radeon RX 9000

Los precios por fin se estabilizaron en verano del año pasado, y esto nos permitió comprar las Radeon RX 9000 incluso por debajo de su precio recomendado. Sin embargo, los precios han empezado a subir por la escasez de la DRAM, y la cosa va a ir a peor, así que te recomiendo que, si te urge, no esperes más y que optes por un modelo que todavía se pueda comprar a buen precio.

A continuación dejo los precios medios a los que estuvieron disponibles y los actuales, para que podáis comparar y que tengáis una referencia.

Radeon RX 9060 XT : desde 309 euros el modelo de 8 GB, y desde 374 euros el modelo de 16 GB. El precio actual del modelo de 8 GB empieza en los 365 euros, y el de 16 GB supera los 500 euros.

: desde 309 euros el modelo de 8 GB, y desde 374 euros el modelo de 16 GB. El precio actual del modelo de 8 GB empieza en los 365 euros, y el de 16 GB supera los 500 euros. Radeon RX 9070 GRE: no disponible en España.

no disponible en España. Radeon RX 9070: desde 629 euros. El precio actual ronda los 670 euros.

desde 629 euros. El precio actual ronda los 670 euros. Radeon RX 9070 XT: desde 719 euros. Este precio se mantiene, de momento, en ofertas puntuales.

Tarjetas gráficas NVIDIA RTX 30 y RTX 40

Precios recomendados para las GeForce RTX 30 de segunda mano

GeForce RTX 3050: su precio está demasiado alto para lo que ofrece. No pagaría por ella más de 80 euros si es la versión de 8 GB, y máximo 60 euros si es la versión de 6 GB

su precio está demasiado alto para lo que ofrece. No pagaría por ella más de si es la versión de 8 GB, y máximo 60 euros si es la versión de 6 GB GeForce RTX 3060 de 12 GB: puede ser una buena compra si la conseguimos por menos de 160 euros.

puede ser una buena compra si la conseguimos por GeForce RTX 3060 Ti: si la conseguimos por menos de 180 euros sería una buena compra.

si la conseguimos por sería una buena compra. GeForce RTX 3070: lo ideal es pagar por ella un máximo de 220 euros , pero es complicado encontrarla a ese precio porque en el mercado de segunda mano se tiende a inflar el precio.

lo ideal es pagar por ella , pero es complicado encontrarla a ese precio porque en el mercado de segunda mano se tiende a inflar el precio. GeForce RTX 3070 Ti : ocurre lo mismo que con la anterior, es muy difícil conseguirla a buen precio. No vale la pena pagar por ella más de 250 euros, porque solo es un poco más rápida que la versión no Ti.

: ocurre lo mismo que con la anterior, es muy difícil conseguirla a buen precio. No vale la pena pagar por ella más de porque solo es un poco más rápida que la versión no Ti. GeForce RTX 3080: difícil de encontrar a buen precio tanto en su versión de 10 GB como de 12 GB. Teniendo también la GeForce RTX 4070 en el mercado de segunda mano como alternativa superior, no pagaría más de 300 euros por el modelo de 10 GB y 350 euros por el de 12 GB.

difícil de encontrar a buen precio tanto en su versión de 10 GB como de 12 GB. Teniendo también la GeForce RTX 4070 en el mercado de segunda mano como alternativa superior, por el modelo de 10 GB y 350 euros por el de 12 GB. GeForce RTX 3080 Ti: su precio está muy inflado, y la verdad es que por consumo tecnologías es mejor pasar de ella e ir directamente a por la GeForce RTX 4070 SUPER de segunda mano. Si la encontramos por menos de 400 euros podría ser una opción interesante.

su precio está muy inflado, y la verdad es que por consumo tecnologías es mejor pasar de ella e ir directamente a por la GeForce RTX 4070 SUPER de segunda mano. Si la encontramos GeForce RTX 3090: ocurre lo mismo que con la anterior, aunque en este caso tendríamos que ir a por una GeForce RTX 4070 Ti para tener una equivalencia. Con todo, la GeForce RTX 3090 ofrece un valor interesante para render y trabajo por sus 24 GB de memoria gráfica, así que su valor en el mercado de segunda mano se ha mantenido más alto y es raro verla por menos de 600 euros.

ocurre lo mismo que con la anterior, aunque en este caso tendríamos que ir a por una GeForce RTX 4070 Ti para tener una equivalencia. Con todo, la GeForce RTX 3090 ofrece un valor interesante para render y trabajo por sus 24 GB de memoria gráfica, así que su valor en el mercado de segunda mano se ha mantenido más alto y GeForce RTX 3090 Ti: con esta tarjeta gráfica sucede lo mismo que con la anterior. Sigue siendo tan potente que equivale más o menos a una GeForce RTX 4070 TI SUPER, pero es mejor para trabajo por sus 24 GB de memoria gráfica. Podría valer la pena si quieres utilizarla para jugar y para trabajar, pero es muy difícil de encontrar, y esto hace que su precio sea muy alto. En eBay, que es donde he visto algunas unidades, pueden superar los 800 euros fácilmente.

Si tu objetivo es jugar te recomiendo que pases por completo de las GeForce RTX 30, salvo que encuentres una GeForce RTX 3060 o una GeForce RTX 3060 Ti a los precios indicados, y que optes por una GeForce RTX 40. Las razones son muy simples, porque estas ofrecen un valor más interesante a nivel de rendimiento, de eficiencia (consumen menos) y porque soportan generación de fotogramas.

Precios recomendados para las GeForce RTX 40 de segunda mano

GeForce RTX 4060: debemos buscarla por menos de 170 euros.

debemos buscarla por GeForce RTX 4060 Ti: su precio ha oscilado bastante, pero lo ideal es menos de 220 euros para el modelo de 8 GB y menos de 280 euros para el modelo de 16 GB.

su precio ha oscilado bastante, pero lo ideal es para el modelo de 8 GB y para el modelo de 16 GB. GeForce RTX 4070: fue una de las mejores tarjetas gráficas de su generación por valor precio-rendimiento, pero con el lanzamiento de la GeForce RTX 4070 SUPER perdió su sentido. Valdría la pena comprarla por menos de 350 euros.

fue una de las mejores tarjetas gráficas de su generación por valor precio-rendimiento, pero con el lanzamiento de la GeForce RTX 4070 SUPER perdió su sentido. Valdría la pena comprarla por GeForce RTX 4070 SUPER: de lo mejor precio-rendimiento que lanzó NVIDIA en su momento. Si podemos comprarla por menos de 400 euros es una buena compra.

de lo mejor precio-rendimiento que lanzó NVIDIA en su momento. Si podemos comprarla por es una buena compra. GeForce RTX 4070 Ti: también ha perdido parte de su sentido, porque rinde solo un poco más que la GeForce RTX 4070 SUPER y suele costar mucho más dinero. Por menos de 420 euros es una opción a tener en cuenta.

también ha perdido parte de su sentido, porque rinde solo un poco más que la GeForce RTX 4070 SUPER y suele costar mucho más dinero. Por es una opción a tener en cuenta. GeForce RTX 4070 Ti SUPER: es una tarjeta gráfica interesante por rendimiento y por sus 16 GB de memoria gráfica, pero su precio es elevado. Lo ideal es intentar comprarla por menos de 600 euros.

es una tarjeta gráfica interesante por rendimiento y por sus 16 GB de memoria gráfica, pero su precio es elevado. Lo ideal es intentar comprarla por GeForce RTX 4080: este modelo fue una opción muy interesante por las bajadas de precio que experimentó tras su lanzamiento, pero con la llegada de la GeForce RTX 4080 SUPER perdió su sentido, porque no bajó de precio. Por menos de 780 euros sería una buena opción.

este modelo fue una opción muy interesante por las bajadas de precio que experimentó tras su lanzamiento, pero con la llegada de la GeForce RTX 4080 SUPER perdió su sentido, porque no bajó de precio. sería una buena opción. GeForce RTX 4080 SUPER: ha sido uno de los modelos más vendidos dentro de la gama alta de la generación actual, y es muy difícil encontrarla de segunda mano. Por menos de 850 euros sería una buena compra.

ha sido uno de los modelos más vendidos dentro de la gama alta de la generación actual, y es muy difícil encontrarla de segunda mano. GeForce RTX 4090: es la segunda tarjeta gráfica más potente que existe, y sigue siendo muy cara. Los precios de segunda mano son una locura, pero lo ideal sería intentar conseguirla por menos de 1.400 euros.

Dentro de las GeForce RTX 40 los modelos que mejor han aguantado su valor tras la llegada de las GeForce RTX 50 son los de gama alta, y los que más se han devaluado son los que están por debajo de la GeForce RTX 4080.

Esto se debe al buen rendimiento, y al buen precio, que ofrecen las GeForce RTX 5070 e inferiores. Esta rinde como la GeForce RTX 4070 Ti, y ha estado disponible desde 549 euros, así que no tiene sentido pagar, por ejemplo, más de 350 euros por una GeForce RTX 4070 de segunda mano con varios años, que encima es más lenta y no soporta multigeneración de fotogramas.

Consideraciones sobre el precio de las GeForce RTX 50

Os digo lo mismo que con las Radeon RX 9000, los precios por fin se estabilizaron el verano pasado, pero han vuelto a subir por la crisis de la DRAM, y la cosa irá cada vez a peor.

Todavía es posible encontrar modelos a buen precio, como la GeForce RTX 5060 y la GeForce RTX 5070, así que esas dos son las opciones más recomendables ahora mismo para 1080p en el caso de la primera, y para 1440p óptimo o 2160p ajustando calidad en la segunda.

Os dejo un resumen con los precios originales y los precios actuales, para que podáis comparar.

GeForce RTX 5050: desde 268 euros. Ahora mismo se puede comprar desde 270,99 euros.

desde 268 euros. Ahora mismo se puede comprar desde 270,99 euros. GeForce RTX 5060: desde 309 euros. Se puede comprar ahora mismo desde 309,90 euros.

desde 309 euros. Se puede comprar ahora mismo desde 309,90 euros. GeForce RTX 5060 Ti: desde 379 euros el modelo de 8 GB, y desde 439 euros el modelo de 16 GB. El modelo de 8 GB se puede comprar actualmente en oferta por 379,90 euros, y el de 16 GB más barato cuesta 499,55 euros por una oferta.

desde 379 euros el modelo de 8 GB, y desde 439 euros el modelo de 16 GB. El modelo de 8 GB se puede comprar actualmente en oferta por 379,90 euros, y el de 16 GB más barato cuesta 499,55 euros por una oferta. GeForce RTX 5070: desde 549 euros. Actualmente está en oferta por 579,90 euros.

desde 549 euros. Actualmente está en oferta por 579,90 euros. GeForce RTX 5070 Ti: desde 896 euros. Su precio de partida ha subido a 949 euros.

desde 896 euros. Su precio de partida ha subido a 949 euros. GeForce RTX 5080: desde 1.199 euros. Ahora está disponible en oferta por 1.190,90 euros.

desde 1.199 euros. Ahora está disponible en oferta por 1.190,90 euros. GeForce RTX 5090: desde 2.399 euros. La opción más barata disponible al momento de escribir este artículo costaba 3.656,53 euros.

Todos los precios de tarjetas gráficas nuevas que veréis en esta guía son los que estaban vigentes en el momento de la última actualización de la misma. Con el tiempo lo más normal es que vayan cambiando, y esos cambios se irán reflejando en cada renovación de esta guía. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.