Wolfenstein II The New Colossus no utiliza Denuvo

El lanzamiento de Wolfenstein II The New Colossus está marcado para mañana pero ya hemos podido confirmar que este juego no utiliza Denuvo, un sistema de protección anti-piratería que como sabemos ha sido vulnerado hasta la saciedad y que ya no ofrece valor alguno a desarrolladores y publicadores.

La idea de no utilizar Denuvo en Wolfenstein II The New Colossus es una continuación de la tendencia que ya iniciaron con The Evil Within 2, un juego sobresaliente que ya tuvimos ocasión de analizar en este artículo.

No hay duda de que el hecho de que Denuvo pueda ser vulnerado en apenas unas horas ha influido en este movimiento, pero en cualquier caso es beneficioso para los usuarios ya que dicho DRM consume recursos del sistema y puede tener un impacto negativo en el rendimiento.

Con respecto a Wolfenstein II The New Colossus os confirmamos que en los próximos días publicaremos un análisis exhaustivo de la versión para PC, en el que como siempre hablaremos de la historia, la jugabilidad, el apartado técnico y la optimización.

Bethesda y los chicos de MachineGames han sido muy valientes con este juego, y no sólo por la utilización del motor gráfico idTech 6 y de Vulkan, sino porque además se han atrevido a ir contracorriente y a poner en el mercado un título alejado de los micropagos y del multijugador forzado, dando forma a un título donde prima la historia y la experiencia del jugador.

Esperamos que otras desarrolladoras tomen nota y se den cuenta de que los títulos para un jugador también son importantes y tienen cabida en el mercado, cosa que algunas distribuidoras no parecen tener claro.

Más información: DSOGaming.