Android O para los nuevos Nokia terminado, lanzamiento inminente

HMD Global ha confirmado a través de su CEO que ha terminado las pruebas de la versión de Android O para los terminales Nokia de última generación, una buena noticia que confirma que todo ha salido bien y que dicha actualización debería llegar muy pronto.

Desafortunadamente no han ofrecido una fecha concreta así que no tenemos claro cuándo se producirá exactamente el lanzamiento de Android O para los nuevos Nokia, así que no nos queda otra que esperar a que la compañía finlandesa decida mover ficha.

En cualquier caso es importante recordar que dicha versión es la más reciente que existe hasta el momento de la plataforma móvil de Google, y que todavía no ha llegado a muchos de los terminales tope de gama que se lanzaron este año, así que en el fondo HMD Global va incluso por delante de compañías como Samsung a pesar de que todavía no ha lanzado la versión definitiva.

Por otro lado HMD Global confirmó que tiene pensado llevar Android O a todos y cada uno de los smartphones Nokia que ha lanzado hasta la fecha, lo que significa que dicho sistema operativo llegará incluso a terminales tan sencillos y asequibles como los Nokia 2 y Nokia 3.

Tiene su mérito ya que es algo poco frecuente en el sector smartphone, y además los Nokia 3 utilizan un SoC MediaTek, un fabricante cuyos chips no se suelen llevar nada bien con las nuevas versiones de Android.

Intuimos que Android O llegará primero a los Nokia 8 y Nokia 7, y que posteriormente se irá extendiendo al resto de modelos.

Más información: GSMArena.