Análisis: Attack on Titan 2 (Switch)

Hoy os traemos un análisis a fondo y nuestras impresiones sobre la versión de Nintendo Switch de Attack on Titan 2 (A.O.T. 2), el juego de acción y RPG basado en el ya mundialmente conocido manga y anime “Ataque a los Titanes” (Shingeki no Kyojin). Se trata de la segunda entrega tras el exitoso Attack on Titan: Wings of Destiny, y que nos presenta algunas novedades respecto al anterior título.

De primera mano, tendremos que crear y editar nuestro propio personaje, desde cara y pelo, ropa y accesorios, color de la ropa, hasta su voz. Contaremos además con la capacidad de elegir y crear personajes de ambos sexos. Este personaje tendrá unas estadísticas y habilidades que podremos ir mejorando a medida que vayamos completamos la historia, misiones secundarias, o mediante entrenamientos.

Pero tranquilos, para aquellos inseguros o a los que os guste dedicarle tiempo a la creación de personajes (como a mí), contaremos con la opción de volver a editar a nuestro personaje al completo siempre que queramos, en cualquier momento de la partida desde los barracones.

Historia

“Aquel día la humanidad recibió un triste recordatorio… el de que vivíamos con miedo a los titanes y caídos en la deshonra de tener que vivir dentro de estas jaulas… que llamamos muros”. Al igual que su precuela, la historia de Attack on Titan 2 sigue la línea argumental de la serie, incluyendo eventos de la primera y segunda temporada, y siendo muy fiel al contenido de las mismas.

Sin embargo, viviremos esta aventura desde los ojos de nuestro superviviente anónimo, que se une al ejército en el escuadrón 104 junto con Eren Jaeger, Mikasa Ackeran y Armin Arlet, personajes protagonistas de la saga. Todas las cinemáticas son en primera persona, aportando una buena inmersión en la historia.

Durante este modo, contaremos con la ayuda de hasta 4 compañeros durante las incursiones (controlados por la IA), los cuales nos servirán de apoyo, e incluso podremos “invocar” para que nos salven de algún apuro. Algunos de ellos nos vendrán pre-asignados al comienzo de las misiones, pero podremos ir cambiando de compañeros según nos los vayamos encontrando en el mapa durante el transcurso de cada misión.

Además, también podremos jugar el modo historia de forma cooperativa, pudiendo formar equipo con un amigo, lo cual nos dará ventajas como el poder “levantar” y revivir a nuestro compañero.

Conviertete en un cazador

Nos hemos encontrado con un mejorado sistema de combate respecto a la primera entrega a la hora de enfrentarnos a nuestros enemigos. El principal elemento para combatir es el Equipo de Maniobra Tridimensional (en sus siglas del inglés, ODM). Se trata del mismo sistema de poleas y propulsión por gas que utilizan los personajes en la serie para desplazarse y combatir a los titanes.

Como principales ventajas de la mejora del ODM encontramos una mayor libertad de movimiento, tanto por el mapa como a la hora de combatir, y una mejor maniobrabilidad y facilidad de uso, dándonos un mayor surtido de ataques y estilos de juego.

Si bien con algunos enemigos podremos ir de manera más directa, no todos los titanes que nos encontremos van a ser iguales. Además, los titanes contarán también con un “frenseí” con el que cambiarán de comportamiento centrándose en un único humano (cazador o aldeano), persiguiéndolo y creando una mayor destrucción. Este título ha incorporado varios “titanes excéntricos”, con características y estéticas más bizarras que nos harán sudar la gota en algún combate.

La incorporación de nuevos objetos de apoyo también es una novedad bastante de agradecer en Attack on Titan 2. Además de los recambios de hojas y botellas de gas, podremos contar con unas granadas de luz que nos ayudarán a desorientar y frenar a los titanes durante unos segundos, bengalas de humo para crear puestos de control o torretas, e incluso de pequeñas bombas para atacar a los titanes.

De vuelta a la vida cotidiana

En un punto intermedio al modo historia, este nuevo modo nos presenta la modalidad más RPG que encontramos en el juego. Aquí podremos movernos con libertad por la ciudad y comprar nuevas armas y mejoras del equipo tridimensional y las fundas de hojas y gas, las cuales tendrán todas su cambio real en la estética del personaje.

Y es que aparte de las misiones para progresar en la historia, podremos dedicar nuestro tiempo a interactuar con la ciudad y los personajes de la serie. Estas interacciones, al igual que el hecho de elegir a los personajes para completar las distintas misiones, hará que nuestro nivel de afinidad con ellos mejore. Según vayamos aumentando esta amistad, iremos desbloqueando nuevos contenidos de los personajes, pudiendo llegar a nuevas misiones de historia personal de los mismos, e incluso habilidades para nuestro personaje.

También podremos visitar la sala de investigación de titanes, en la que aparecerán todos los titanes que vayamos capturando con la Pistola de Contención que obtendremos al desbloquerla. Estas capturas nos darán detalles sobre las características de los distintos titanes, así como algunos consejos sobre cómo actuar contra ellos, además de que nos servirá como registro guardando fotos de cada una de las capturas. La captura de nuevos titanes hará que la propia sala mejore de nivel, otorgándonos mejores detalles de los enemigos, y dándonos también objetos y premios adicionales para la mejora de equipamiento.

Por último, contaremos también con unas instalaciones de entrenamiento, en las que podremos ir mejorando las estadísticas de nuestro personaje mediante clases con los instructores, entrenamientos de combate junto a nuestros compañeros, o prácticas con el equipo de maniobras, que mejorarán distintos atributos.

Únete al equipo de exploración fuera del muro

Según avancemos con la historia principal, desbloquearemos un nuevo modo en el que podremos realizar misiones de exploración. Estas misiones, además de aportarle una mayor jugabilidad al título, nos servirán para obtener experiencia y materiales adicionales para mejorar a nuestro personaje. Como principal diferencia de las misiones de historia, destacan los enormes mapas del exterior de la ciudad, con entornos más abiertos en los que no siempre podremos usar nuestro equipo de maniobras.

Para ello, contaremos con un caballo, al cual podremos llamar desde cualquier punto del mapa, y que nos servirá de ayuda para transportarnos. Podremos además utilizar nuestro equipo de maniobras o atacar directamente desde nuestra montura, dándole un buen toque acorde a la serie y enfatizando la urgencia y velocidad de los combates.

Multijugador online

Aparte del modo historia y el modo de exploración, Attack on Titan 2 cuenta con un modo mutijugador, principalmente basado en el online. Con partidas de hasta 8 jugadores (cuatro por cada equipo), competiremos a modo de Deathmatch por puntos para ver qué equipo es más efectivo en la eliminación de titanes.

Contaremos con más de 30 personajes jugables reconocibles del anime entre los que se encuentran Eren Jaeger, Mikasa Ackeran, Armin Arlet o Levi, además de otros personajes adicionales como el Titán Blindado, el Titán Colosal o el Titán Femenino. Estos personajes serán elegibles fuera del modo historia, tanto en el multijugador, como en el Modo Exploración.

Al igual que nuestro personaje irá subiendo de nivel, el resto de personajes de la que usemos en estos modos subirán de rango. Además, cuando juguemos con personajes como Eren o Annie, podremos activar también su modo titán, convirtiéndonos durante unos minutos en una de estas gigantes criaturas para hacer frente a nuestros enemigos de forma devastadora.

Como característica especial, mencionar que la versión de Attack on Titan 2 para Nintendo Switch incluye de forma exclusiva un modo multijugador en LAN, en el que nos podremos conectar hasta 8 jugadores de forma paralela a través de una misma red Wi-Fi.

Suma y sigue

Desde Koei Tecmo han anunciado que tras el lanzamiento oficial del juego llegará una actualización con el primer contenido adicional. A partir del 29 de marzo contaremos con un nuevo modo, en el que podremos manejar a uno de los titanes para sembrar el caos y devorar con los humanos en equipos de hasta 4 jugadores. A la inversa del modo multijugador normal, en este modo competitivo ganará el jugador que más humanos logre comerse.

Además, está previsto que se añadan hasta 12 capítulos adicionales con nuevos contenidos. Con fechas previstas entre finales de marzo y abril, no se han dado a conocer más detalles sobre el precio de estos DLCs, que estarán disponibles también a modo de Season Pass como pack conjunto. También tendremos disponibles trajes adicionales con los que podremos personalizar a los personajes. Estos trajes estarán disponibles, al igual que en el anterior título, como DLCs disponibles mediante micropagos.

Conclusiones y opinión

Si bien Attack on Titan 2 es un título bastante bueno, puede llegar a hacerse algo repetitivo tras unas pocas horas de juego. Pese a la incorporación de nuevos objetos o la capacidad de controlar a nuestra unidad, el estilo recurrente de combate hace que todas las luchas acaben siendo muy similares, sin poder aportar mayor variedad que la dificultad de manejar el movimiento y las esquivas. Durante el juego hemos apreciado algunos pequeños fallos de texturas por parte de los titanes a la hora de atacarlos mientras están en el suelo o muy cerca de algún edificio, impidiéndoles recibir ataques, o provocando animaciones no correspondientes de los mismos.

Dicho esto, se trata de un juego divertido con una buena rejugabilidad en multijugador, y que claramente destaca dentro de los títulos actuales de la Switch, estableciéndose como único en su género. Un título del que sin duda disfrutarán tanto los fans de la serie anime (que le encontrarán un mayor valor añadido) como el resto de jugadores.

Con fecha de lanzamiento para el próximo 20 de marzo, Attack on Titan 2 (A.O.T.2) estará disponible para Nintendo Switch al precio de 64,99€. También podremos encontrarlo para el resto de las principales plataformas, PlayStation 4, Xbox One, y PC (disponible en versión digital para Windows y sólo a través de Steam), bajo el precio de 69,99€.