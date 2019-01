Diez conspiraciones espaciales que debemos superar de una vez

Las conspiraciones espaciales se han convertido en una constante desde que el hombre empezó a estudiar las estrellas. No, no es algo que se remonte a unas cuantas décadas, sino que más bien es una realidad que acumula siglos a sus espaldas.

Para entender esto basta con un ejemplo sencillo: Marte es visible desde el cielo sin necesidad de utilizar instrumental de observación. Esto explica que nuestro vecino haya sido documentado desde hace hace siglos, aunque la primera vez que se teorizó con la posibilidad de que éste y otros cuerpos conocidos fuesen planetas ocurrió en 1543, gracias a Nicolás Copérnico. Sin embargo, hay referencias a dicho planeta que datan del año 2000 antes de cristo.

Las teorías y conspiraciones espaciales no son algo nuevo, ni mucho menos, aunque es cierto que durante las últimas décadas han adquirido una gran popularidad y que la exploración espacial no ha hecho más que “dar alas” a las mentes más creativas, permitiendo el nacimiento de una gran cantidad de mitos espaciales que todavía hoy se mantienen en mayor o menor medida.

En este artículo vamos a repasar diez conspiraciones espaciales muy populares que debemos empezar a olvidar, ya que no tienen ningún sentido y no sirven ni siquiera como hipótesis pseudocientífica.

1-La Tierra es plana

Una de las conspiraciones espaciales más populares y que más presencia ha tenido en los medios durante los últimos meses. Este mito ha tenido tanto peso que hasta existe una sociedad que de verdad cree en él, la Flat Earth Society.

Pensar que la Tierra es plana no tiene ningún sentido. Hace siglos se creía en esa idea, pero la NASA ha publicado numerosos vídeos que confirman que la Tierra tiene forma esférica, y las sesiones en directo desde la Estación Espacial Internacional no han hecho más que confirmarlo.

No es necesario entrar en teorías ni en complicadas explicaciones, es algo que hemos visto con material real, y varias veces.

2-El Planeta Nueve nos matará a todos

No es la primera vez que hablamos del Planeta Nueve, un supuesto vecino lejano que en teoría se encuentra en la zona más externa de nuestro sistema solar, y que según varias conspiraciones espaciales nos matará a todos.

Se llegó a decir que este nuevo planeta iba a lanzar diferentes tipos de asteorides y cuerpos extraños en dirección a la Tierra, y que al final acabaría chocando con nosotros. Obviamente no es cierto. En primer lugar la existencia del Planeta Nueve no ha sido confirmada, y en segundo lugar si realmente existe y lanza cuerpos extraños hacia nuestro planeta éstos acabarán siendo frenados por el enorme campo gravitatorio de Júpiter.

En lo que respecta a esa posible colisión con la Tierra es otra idea sin sentido. El Planeta Nueve tendría, de existir, una enorme órbita elíptica alrededor del Sol que le haría pasar muy lejos de la Tierra y que tardaría, además, unos 20.000 años en completar.

3-Saturno tiene un hexágono creado por aliens

El hexágono de Saturno fue avistado por primera vez en los años 80, cuando la misión Voyager de la NASA sobrevoló a nuestro vecino anillado. Se apreciaba una extraña estructura de seis lados en el polo norte del planeta con una forma tan perfecta que dio pie a numerosas conspiraciones espaciales.

Algunos llegaron a pensar que se trataba de tecnología alienígena o que podía ser una puerta al infierno, o a otro mundo. Nada más lejos de la realidad, ese hexágono es un fenómeno natural inherente a la propia realidad de Saturno, un gigante gaseoso.

¿Y qué es entonces ese hexágono? Pues un un patrón nuboso persistente producido por enormes corrientes de aire huracanadas, localizado alrededor del polo norte de Saturno y que no se desplaza longitudinalmente.

4-Hay vida en Venus

Esta es una de las conspiraciones espaciales que más interesantes y “sensatas”, aunque obviamente es falsa. Durante la primera mitad del siglo XX desconocíamos la realidad de la superficie de Venus, pero por su cercanía a la Tierra era fácil dejarse llevar y creer que podría tener vida.

En los años 70 y 80 la extinta Unión Soviética envió varias misiones no tripuladas para estudiar Venus. Diez sondas Venera aterrizaron en la superficie de Venus y pudieron transmitir datos e imágenes durante unos minutos antes de sucumbir al infierno que se vive en al superficie de dicho planeta.

Todo parecía indicar que las condiciones del planeta hacían imposible la existencia de vida en el mismo, pero se filtró en 2012 una supuesta información dada por el científico Leonid Ksanfomaliti que sugería que en las fotografías de Venus se veían objetos vivos que se movían por la superficie de Venus. En realidad todo fue un caso de pareidolia, potenciado por la baja calidad de imagen que presentaban las fotos.

5-El falso aterrizaje en la Luna

El hombre nunca pisó la Luna, cuantas veces habremos escuchado esta “canción”. Es un tema muy manido, tanto como la falsa idea deque la Tierra es plana, y cuenta con muchos argumentos que coinciden, en general en señalar que todo fue un rodaje cinematográfico a puerta cerrada y en lugar seguro.

Uno de los argumentos más populares para defender este mito alude a la ausencia de estrellas en el cielo, y también se habla de por qué ondean las banderas de Estados Unidos y a qué se debe que haya huellas de pisadas pero no de los módulos lunares que aterrizaron.

Todo esto tiene respuestas muy sencillas: no hay estrellas en el cielo por la misma razón por la que no ves las estrellas durante el día en la Tierra, el brillo brillante de la luz del día en la superficie las esconde. El tema de las banderas es simple, tenían varillas metálicas cosidas para generar ese efecto, y los módulos lunares no dejaron marcas tan evidentes porque su peso estaba mejor distribuido que el de los astronautas.

6-Nibiru, el planeta que destruirá la Tierra

Las conspiraciones espaciales que hablan del fin del mundo han sido siempre una constante. Su existencia se remonta a época previa al nacimiento de Cristo, aunque su desarrollo se ha visto potenciado en las épocas más recientes gracias al desarrollo de la exploración espacial.

Tener una gran cantidad de información ayuda a crear desinformación, una realidad que nunca ha sido más cierta. Nibiru es uno de los mejores ejemplos, un supuesto planeta que se apoyaba en un texto sumerio y que aseguraba que estaba situado más allá del planeta Neptuno, por lo que orbitaba al Sol cada 3.600 años.

En teoría este planeta estaría más cerca que el rumoreado Planeta Nueve, y se decía que iba a chocar con la Tierra en 2003. Obviamente eso no ocurrió, así que se acabó fijando una nueva fecha: 2012. Otra predicción del fin del mundo que, por suerte, tampoco se cumplió. Según los expertos no hay ningún planeta que pueda colisionar con la Tierra ni a corto ni a largo plazo.

7-Investigación con alienígenas en el Área 51

Uno de los mitos espaciales más recurrentes y que más impacto ha tenido en el mundo del cine. El rumor de que se recuperaron restos de un accidente alienígena y que se produjo un estudio completo de los mismos en el Área 51 ha dado pie a numerosas conspiraciones espaciales, y también a películas tan populares como Independence Day.

Es cierto que los objetivos principales de la base militar ubicada en dicha zona, situada a 130 kilímetros al noreste de Las Vegas (desierto de Nevada), y que algunas personas aseguran haber visto objetos voladores no identificados en esa ubicación, pero todo tiene una explicación razonada.

Estados Unidos ha reconocido la existencia de esta base, y sabemos que durante los años cincuenta, sesenta y setenta fue utilizada para probar tecnología experimental aplicada a aviones muy avanzados para la época, como el Lockheed U-2 y el A-12 OXCART. Esto explica esos extraños avistamientos, que no eran más que aviones militares de última generación y alto secreto.

8-Las caras de Marte

Es otro caso claro de pareidolia. En 1976, la nave espacial Viking 1 de la NASA tomó una fotografía de lo que parecía ser una cara en Marte. Esto generó una oleada de conspiraciones espaciales que aseguraban que era una señal inequívoca de que había vida en nuestro vecino rojo.

Estos rumores no tardaron en ser desmentidos por la NASA, que explicó que se trataba de pilas de rocas que proyectaban sombras creando una ilusión óptica que podría hacer creer que se trataba de una cara. La imaginación de cada uno hacía el resto.

Utilizando los Mars Reconnaissance Orbiter y el Mars Global Surveyor la NASA obtuvo imágenes de mayor calidad de esa misma zona que confirmaron la explicación que había dado anteriormente: todo era un montículo de roca y tierra.

9-La Luna se volverá de color verde

Este mito surgió en 2016 y tuvo como base un rumor que aseguraba que la Luna se volvería verde debido a un alineamiento especial de varios planetas de nuestro sistema solar, que generarían un efecto tan único como aterrador.

El rumor decía que este fenómeno también se produjo en mayo de 1596, pero en realidad es ta referencia no fue más que un intento de mostrar una mayor credibilidad frente al gran público. Al fin y al cabo quién sabe qué ocurrió un 29 de mayo de 1596.

Obvia decir que la Luna nunca se volvió de color verde, aunque es cierto que los fenómenos de Luna llena pueden mostrar una iluminación mucho más intensa, y que la Luna adquiere un tono rojizo durante los eclipses totales.

10-Viajes a la velocidad de la luz

Las películas de ciencia ficción han contribuido en gran medida al surgimiento de muchas conspiraciones y mitos espaciales. Por ejemplo, en Star Trek era posible ver como la nave espacial Enterprise superaba la velocidad de la luz.

Esto ha llevado a algunos a pensar que ya contamos con la tecnología necesaria para viajar a la velocidad de la luz, pero la realidad es totalmente distinta. La idea de que un humano pueda viajar a la velocidad de la luz es un sueño.

Hay muchas teorías relacionadas con esta cuestión, pero lo más importante es que un humano no podría sobrevivir a un viaje a la velocidad de la luz. Al alcanzar esa velocidad se generaría una enorme cantidad de radiación que nos mataría prácticamente al instante.