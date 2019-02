Microsoft calienta Twitter con los primeros datos del Edge Chromium

Edge Chromium, la nueva versión de Microsoft con base en el proyecto de código abierto de Google, sigue en fase de desarrollo interno y se espera que la primera versión de prueba pública aparezca próximamente en Edge Insider, un nuevo canal para desarrolladores que sirve como banco de pruebas de las nuevas API y características para las próximas versiones del navegador.

Lo último que nos llega es una captura de pantalla publicada “accidentalmente” en Twitter por Chris Heilmann, administrador de programas de Microsoft para sitios web y navegadores abiertos. Parece imposible publicar “por error” una imagen en Twitter, pero ya sabes cómo funciona todo el proceso de filtraciones y el aumento del hype del personal por un desarrollo.

La captura fue retirada, pero una vez publicada no hay marcha atrás. Es bastante simple porque no va más allá de un icono del navegador insertado en la barra de tareas de Windows. Se trata del mismo logo de Edge, pero en color naranja, suponemos para diferenciarlo del azul original.

Here’s the tweet that was deleted pic.twitter.com/nbjoeI9nrA

— Tero Alhonen (@teroalhonen) 26 de febrero de 2019