Las consolas de próxima generación están cada vez más cerca. Sony ya ha movido ficha confirmando las especificaciones de PS5, y según las últimas informaciones Microsoft podría anunciar Xbox Scarlett en el marco del E3 de 2019.

En efecto, esto significa que Microsoft quiere golpear primero, y que para conseguirlo está dispuesta a anunciar Xbox Scarlett antes de que Sony haga lo propio con PS5. Interesante, de eso no hay duda, ¿pero tiene sentido? Pues sí, y mucho.

Ahora mismo Sony y Microsoft tienen un a posición muy distinta en el sector del videojuego. La primera sigue vendiendo unidades de PS4 y PS4 Pro a buen ritmo, y no tiene motivos reales para apresurarse a lanzar una consola de nueva generación.

Por contra, Microsoft ha sido, con permiso de Nintendo y su Wii U, la gran «perdedora» de la generación actual, siempre que nos limitemos a hablar de las ventas que han conseguido PS4-PS4 Pro y Xbox One-Xbox One S y Xbox One X. Dichas consolas se siguen vendiendo, pero no al mismo ritmo que sus rivales directos.

La conclusión es clara, el gigante de Redmond tiene razones querer «pasar página» y acelerar un poco la transición a las consolas de nueva generación. Hasta aquí todo claro, ¿pero qué podemos esperar de Xbox Scarlett?

Es una buena pregunta, y lo cierto es que ya respondimos a ella con este artículo dedicado a Xbox Scarlett y PS5. La consola de nueva generación de Microsoft utilizará un procesador Zen 2 en proceso de 7 nm, que estará equipado con 8 núcleos. Dicho chip estará acompañado de una GPU Radeon Navi también en 7 nm, cuya potencia debería ser similar a una Radeon RX Vega 64, y dispondrá, al menos, de 16 GB de GDDR6 unificada.

Todo eso equivaldrá, en suma, a un PC de gama media-alta si tomamos hoy como referencia, y a un PC de gama media si nos vamos a 2020. Hacemos esta matización porque es importante tener claro que aunque Microsoft anuncie su nueva consola en el E3 2019 esto no quiere decir que equivalga a un lanzamiento, es decir, que podría no llegar hasta mediados de 2020.

Algunas fuentes han comentado también que el gigante de Redmond podría lanzar hasta tres consolas de nueva generación. Dos de ellas seguirían el concepto tradicional de consola y se diferenciarían principalmente por su potencia gráfica, siendo una de ellas un modelo pensado para jugar en 4K (Xbox Anaconda) y la otra una variante para jugar en 1080p (Xbox Lockhart).

La tercera en discordia sería un sistema de streaming para disfrutar de juego en la nube, lo que quiere decir que contaría con un hardware muy básico y tendría un precio de venta muy contenido.

¿Se acabarán cumpliendo todas estas informaciones? Es imposible anticipar nada, pero por suerte no tendremos que esperar mucho, ya que el E3 2019 arrancará el próximo 11 de junio.