Es oficial, la actualización 19H2 llegará a Windows 10 como una especie de Service Pack, lo que quiere decir que está pensada para mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema operativo, y también para poner un poco de orden tras aquel desastre llamado October 2018 Update.

Durante los últimos meses se había barajado mucho esta posibilidad, aunque no había sido confirmada. Ahora que tenemos esa confirmación oficial sabemos que Windows 10 cerrará 2019 con una actualización semestral que trae nuevas funciones y cambios a nivel de interfaz, y con otra de menor calado que será, como anticipamos, un simple Service Pack.

No es casualidad que Microsoft haya decidido esperar a la actualización de finales de año, y es que ésta es la que amplía el soporte de las versiones Enterprise y Education en un periodo de 30 meses, una diferencia importante frente a los 18 meses de ampliación de soporte que trajo la actualización May 2019 Update.

Windows 10: actualizaciones y fragmentación

Ya lo dijimos en su momento, Microsoft tiene un problema claro de fragmentación con Windows 10. Es cierto que todavía se encuentra en una etapa temprana y que no es especialmente grave, pero el hecho de que vayan a lanzar la actualización 19H2 como una puesta a punto menor centrada en mejorar el rendimiento y la estabilidad es un síntoma claro de que se han dado cuenta del problema, y de que están dispuestos a solucionarlo.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto no quiere decir que Microsoft haya renunciado a la idea de lanzar dos grandes actualizaciones semestrales. Según un portavoz de la compañía este movimiento les permite «probar algo nuevo» con lo que mejorar la experiencia de usuario con las actualizaciones en Windows 10 pero no crea tendencia, simplemente les da la flexibilidad que necesitan para adaptar la llegada de futuras actualizaciones a las necesidades de dicho sistema operativo.

Leyendo entre líneas la conclusión es clara, el gigante de Redmond quiere seguir lanzando actualizaciones semestrales con nuevas funciones, pero si se producen errores importantes y es necesario renunciar a una de ellas para lanzar un Service Pack y resolver los problemas causados no dudarán en hacerlo.

Ya lo he dicho otras veces, no he tenido problemas graves al actualizar a las diferentes versiones de Windows 10 que han ido llegando al mercado, pero también es cierto que siempre espero a ver el estado en el que se encuentran antes de dar el paso. Esto me permitió esquivar los problemas que trajo la October 2018 Update en su lanzamiento, aunque no cambia el hecho de que Microsoft debería optar por olvidarse de la necesidad imperiosa de introducir cosas nuevas cada seis meses y centrarse más en la calidad, la optimización, la seguridad, el correcto aprovechamiento de recursos y la estabilidad.

Si todo va según lo previsto la actualización 19H2 Windows 10 llegará a su fase final en algún momento del mes de septiembre, y debería estar lista para un lanzamiento general entre los meses de octubre y de noviembre. No debería haber problemas una vez que llegue, ya que en teoría no introduce novedades a nivel funcional, se limita a mejorar la estabilidad y el rendimiento.