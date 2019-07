Hace cosa de un mes vimos que Windows 10 tenía un claro problema de fragmentación. No era una cuestión baladí, la versión 1803, más conocida como April 2018 Update, seguía liderando como la más utilizada por el patinazo de la 1809, una versión que llegó bajo el nombre de October 2018 Update.

Por aquel entonces la actualización Windows 10 May 2019 Update llevaba poco tiempo disponible, así que era normal que tuviera una baja cuota de mercado, pero el panorama que nos pinta AdDuplex al cierre de julio no es nada bueno. Como podemos ver en la gráfica la actualización April 2018 Update, que llegó hace más de un año, se mantiene como la más utilizada con una cuota del 53,7%, seguida de la October 2018 Update, que apenas llega al 29,7%.

Es curioso, ambas versiones han perdido algo de cuota de mercado frente a los resultados del mes anterior, mientras que Windows 10 May 2019 Update ha subido hasta alcanzar un 11,4%. El resto del pastel se reparte entre versiones que ya carecen de soporte oficial y las que se entregan a los miembros del canal Insider.

Podemos sacar varias conclusiones de esta gráfica. En primer lugar queda claro que la actualización semestral de mayo ha tenido mejor acogida que la de octubre del año pasado, algo que ha sido posible gracias a un lanzamiento mucho más pulido y con errores de menor importancia. Buen síntoma, pero no logra maquillar el problema que generó la Windows 10 October 2018 Update.

La retirada de dicha actualización por los problemas que traía de casa y su lanzamiento tardío (llegó casi a pisarse con la actualización de mayo), han hecho que su cuota de adopción sea lenta y relativamente baja, de hecho lo más probable es que no vuelva a subir y que empiece a ser desplazada de forma gradual por la Windows 10 May 2019 Update.

Por su parte la actualización Windows 10 April 2018 Update se mantiene como la más utilizada, una situación que no cambiará hasta dentro de unos meses, ya que el despliegue de la actualización de mayo está siendo lento. Podríamos pensar que dicha actualización fue la mejor que lanzó Microsoft en términos de estabilidad, pero no nos engañemos, también llegó al canal general con problemas importantes e incompatibilidades diversas que tuvieron que ser resueltas sobre la marcha.

Microsoft baja el ritmo con Windows 10

Este panorama es, como dijimos en ocasiones anteriores, un aviso para Microsoft, un atisbo de fragmentación que el gigante de Redmond no debe tomarse a la ligera, ya que si continúa lanzando actualizaciones semestrales sin un mínimo de control podría acabar en una situación similar a la de Android.

Parece que la compañía ha sabido ver esta realidad y que ha decidido reconocer sus errores. Como consecuencia de ello no habrá una actualización semestral al uso a finales de este año, es decir, no veremos una October 2019 Update, solo una puesta al día en forma de Service Pack con el que Microsoft buscará corregir errores y resolver diferentes problemas que todavía están pendientes, todo con el objetivo de no dejar nada «roto» y de allanar el camino a futuras actualizaciones.

También cabe esperar que esta actualización nos traiga mejoras a nivel de rendimiento y de estabilidad. De momento se conoce como actualización 19H2, no tiene nombre oficial, pero imaginamos que Microsoft optará por ponerle alguno cuando se libere a finales de este año.

Os recuerdo que la compañía que dirige Satya Nadella ha sido clara con respecto al tema de las actualizaciones semestrales: adaptarán los ciclos a las necesidades de Windows 10, lo que significa que si es necesario seguirán lanzando más parches tipo Service Pack.