El diseño de PS5 es una de las grandes incógnitas de la consola de nueva generación de Sony. Si tomamos como punto de partida las líneas que la compañía japonesa ha utilizado en PS4 es fácil pensar en un enfoque marcadamente minimalista, con líneas angulosas y sin grandes detalles, todo lo contrario a lo que vemos en la imagen adjunta.

Los diseños de dicha imagen han sido extraídos de una patente que Sony registró recientemente en Brasil. No se refieren a ningún dispositivo en concreto, pero la fuente de la noticia, LetsGoDigital, dice que podría ser uno de los diseños que la compañía japonesa estaría considerando utilizar en PS5. Es evidente que al no haber nada confirmado es imposible descartarlo, pero a título personal creo que es poco probable que vamos ese diseño en la nueva consola de Sony.

El diseño fue registrado el 13 de agosto de 2019 y no expira hasta 2029, así que está claro que es algo que para Sony tiene un cierto valor. Si analizamos en profundidad lo que vemos en las imágenes nos daremos cuenta de que se aprecia una línea bastante «agresiva», una gran cantidad de conectores en el frontal y espacio para la unidad óptica en la parte izquierda. Las aletas y las aperturas presentes en la carcasa tienen una explicación muy sencilla, y es que permitirían crear un buen flujo de aire.

PS5 va a ser una consola bastante potente que estará equipada con un procesador Zen 2 y una GPU Radeon Navi 10, así que necesitará un buen sistema de disipación para evitar problemas de temperatura. Con esto en mente ese diseño y esas aperturas tienen sentido, pero como dije anteriormente el diseño en general supone un cambio muy radical frente a lo que hemos visto en generaciones anteriores y no termino de verlo en un producto comercial.

Se me ocurre, no obstante, que Sony podría haber decidido utilizar este diseño en sus kits de desarrollo de PS5, es decir, en los sistemas que enviará a los desarrolladores para que puedan programar juegos para su nueva consola. Esta idea me «chirría» menos, pero tampoco podemos darlo por sentado, así que toca esperar a que se produzca una filtración fiable o a que Sony decida correr el tupido halo de misterio que rodea todavía a su consola de nueva generación.

Si todo va según lo previsto el lanzamiento de PS5 se producirá durante la segunda mitad de este mismo año. Será un sistema pensado, principalmente, para jugar en resoluciones 4K manteniendo 60 FPS y tendrá un precio estimado de 499 euros.