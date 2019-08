Denuvo llega a Android para «proteger y servir» al usuario

Es una de las herramientas más odiadas por los jugadores de PC, y con toda la razón. Denuvo es un sistema de protección que se integra en el código de los juegos, lo que significa que no se trata de un software adicional, lo que debería permitir, en teoría, reducir su impacto de forma considerable, pero como vimos en su momento la realidad es totalmente distinta.

Un juego con Denuvo puede presentar problemas de rendimiento que incluyen caídas de FPS, latencias elevadas, problemas de control, alto consumo de CPU, tiempos de carga altos y stuttering, debido a las operaciones de llamada y respuesta que este sistema de protección realiza de forma continuada.

Su objetivo es evitar que un juego pueda ser pirateado, algo que Denuvo no siempre ha sido capaz de conseguir. Cada vez que llega una nueva versión es solo cuestión de tiempo hasta que los crackers logran romperlo, haciendo que esa protección sea totalmente ineficaz y que el sistema pueda ser superado en cuestión de días hasta que se produzca el lanzamiento de otra versión.

Ya lo he dicho en muchas ocasiones y me reitero, la mejor manera de luchar contra la piratería es lanzar juegos bien terminados a un precio razonable. Si desarrolladoras y publicadoras dejaran de pagar por utilizar Denuvo y utilizasen el dinero que se ahorran para reducir el precio de venta de sus juegos podrían marcarse un éxito doble: hacer feliz al usuario y potenciar sus ventas de forma significativa. Sé que por desgracia mi planteamiento es una utopía, al menos de momento, pero no me digáis que no es una buena idea.

El caso es que a pesar de toda la polémica que tiene a su alrededor la popularidad de Denuvo no ha disminuido y sus desarrolladores, Denuvo Software Solutions GmbH, han confirmado que dicho sistema de protección se extiende a Android como Mobile Game Protection, una tecnología que estará disponible para los desarrolladores y que en teoría permitirá integrar una protección completa contra piratería, modificaciones y manipulaciones (trampas incluidas) sin que el rendimiento de los juegos se vea perjudicado (lo dudo, y mucho).

Sé lo que estáis pensando, ¿se aplicará también a juegos gratuitos? Pues sí, ya que éstos dependen, en su mayoría, de las microtransacciones para generar ingresos, un sistema que puede ser vulnerado con cracks para conseguir objetos de pago gratis. Con Mobile Game Protection podría eliminarse, o al menos reducirse, este problema. Veremos qué impacto real acaba teniendo este sistema de protección, sobre todo cuando se ejecuten los juegos que lo utilicen en terminales económicos.