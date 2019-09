Microsoft tiene varios frentes abiertos. Por un lado está trabajando para resolver los problemas que ha traído la última actualización acumulativa de Windows 10, que resolvió el error que generaba un alto consumo de CPU pero acabó rompiendo el menú de inicio y la función de búsqueda, y también está dando las últimas pinceladas a la actualización 19H2, que llegará a finales de año como un simple Service Pack.

Pero esto no es todo, la actualización 20H1 también está en desarrollo, y de hecho ya está pasando sus primeras pruebas en el anillo rápido del canal Insider. Dicha actualización introducirá importantes novedades funcionales y permitirá a Microsoft volver al ciclo semestral que ha caracterizado a Windows 10 durante los últimos años, siempre que no vuelvan a surgir problemas que obliguen al gigante de Redmond a tomar medidas drásticas.

No lo decimos sin motivo, la propia Microsoft confirmó que las actualizaciones estarán al servicio de Windows 10, lo que significa que adaptarán su desarrollo y sus objetivos a las necesidades del sistema operativo. Así, si se vuelven a producir errores importantes la compañía que dirige Satya Nadella podría volver a lanzar un Service Pack para resolver la situación y volver al buen camino sin demasiado esfuerzo.

En el caso de la actualización 20H1 sabemos que llegará en la primera mitad de 2020, y gracias a una nueva información podemos confirmar que se conoce a nivel interno como Windows 10 May 2020 Update. Es un nombre que no sorprende, ya que sigue las pautas de la Windows 10 May 2019 Update, pero es importante tener en cuenta que de momento solo se utiliza a nivel interno y que puede que Microsoft opte por lanzara con otra denominación.

Os recordamos que entre las novedades más importantes que hemos podido confirmar de esa nueva versión de Windows 10 destaca la introducción de una función que permitirá iniciar las aplicaciones activas de forma automática tras un reinicio o apagado del sistema. También traerá mejoras en la integración de Cortana, en la función de búsqueda y en el subsistema Windows para Linux.