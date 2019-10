La tienda eslovaca ProGamingShop ha publicado un listado completo de PS5 donde aparecen el precio, las especificaciones clave y la fecha de lanzamiento de la consola de nueva generación de Sony. No es la primera vez que vemos un movimiento de este tipo por parte del canal, pero en esta ocasión el listado recoge tanta información de interés que no hemos podido pasarlo por alto.

Antes de nada debemos tener claro qué información ha dado Sony, es decir, qué datos oficiales tenemos gracias a la compañía nipona y qué cosas no sabemos todavía:

Está confirmado que la consola se llamará PS5 y que llegará a finales de 2020, pero se desconoce la fecha exacta y el precio de venta.

Sus especificaciones de hardware han sido confirmadas de forma parcial. Sabemos que tendrá una CPU Ryzen 3000, una GPU AMD Radeon Navi, un SSD y un lector de Blu-ray 4K.

También sabemos que estrenará un nuevo DualShock (de quinta generación) y que traerá mejoras importantes, como la respuesta háptica.

Será retrocompatible con PS4, aunque Sony todavía está terminado de pulir el soporte y puede que decida ampliarlo a sistemas anteriores.

Los rumores sitúan el precio de venta de PS5 entre los 400 y los 600 euros.

Con todo eso sobre la mesa es un buen momento para lanzarnos a ver qué dice la publicación de esta tienda eslovaca. Las imágenes que ha utilizado son renders que fueron filtrados por varios medios, es decir, no tienen confirmación oficial, aunque sabemos que uno de ellos corresponde con el diseño del primer prototipo del kit de desarrollo de PS5. En cuanto al render del DualShock me parece poco realista y no creo que represente el diseño final.

Pasamos a hora a ver las especificaciones que han listado y no vemos nada extraño, todo encaja, ya que indican: procesador Ryzen 3, tarjeta gráfica Radeon Navi, unidad SSD, lector de Blu-ray 4K y soporte de resolución 4K y 8K con una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

El precio y la fecha de lanzamiento también encajan con todo lo que habíamos ido viendo hasta ahora. Según este minorista PS5 tendrá un precio de 499,99 euros y llegará el 4 de diciembre de 2020, una fecha que cuadra con esa referencia de Sony de «a finales de 2020». Lanzar una consola de nueva generación en el mes de inicio de la temporada navideña es, además, todo un acierto, ya que como sabemos es una de las fechas más importantes del año en lo que a compras y regalos se refiere, y la tecnología suele ser el producto estrella.

Recordad que tanto el precio como la fecha de lanzamiento no han sido confirmados todavía por Sony, lo que significa que pueden cambiar en mayor o menor medida. Personalmente creo que es probable que la compañía japonesa acabe lanzando dos versiones diferenciadas por la capacidad de almacenamiento y con precios distintos, un modelo base que costará esos 499 euros y otro superior que rondará los 549-599 euros.