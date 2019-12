Microsoft no ha descartado el proyecto de Xbox Scarlett barata que todos conocíamos como «Lockhart», un sistema que estará equipado con hardware de nueva generación y que posicionará, por tanto, por encima de las consolas actuales en términos de rendimiento y de soporte de tecnologías avanzadas, pero que en potencia bruta quedará muy por detrás de «Anaconda», la consola de nueva generación de Microsoft que competirá de verdad con PS5.

¿Dónde queda entonces ubicada esa Xbox Scarlett barata? Pues muy sencillo, entre Xbox One X y Xbox One Scarlett «Anaconda». Esta consola no tendrá potencia suficiente para mover juegos de nueva generación en 4K manteniendo 60 FPS, estará limitada a 1440p y 60 FPS, pero a cambio llegará al mercado a un precio mucho menor y ofrecerá todas las novedades de interés que vendrán con el nuevo salto generacional que viviremos en consolas en 2020. Me estoy refiriendo al SSD, al procesador Zen 2 (clave para lograr los 60 FPS) y al soporte de trazado de rayos.

Las diferencias a nivel de hardware entre las dos versiones de la consola de nueva generación de Microsoft estarán presentes principalmente en la cantidad de memoria unificada, en la potencia de la GPU integrada y en la unidad óptica. Para que entendáis mejor esto os dejo, a continuación, un listado comparativo con las especificaciones que podrían tener ambas consolas según las informaciones más recientes:

Xbox Scarlett «Anaconda» (rival de PS5)

Procesador Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos a una frecuencia aproximada de 2,6 GHz.

GPU Radeon RDNA de segunda generación con una potencia de 10 TFLOPs y trazado de rayos acelerado por hardware.

20 GB-24 GB de memoria unificada.

Unidad SSD de 1 TB.

Lector de discos Blu-ray 4K.

Precio: 500 euros.

Xbox Scarlett «Lockhart» (alternativa económica)

Procesador Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos a una frecuencia aproximada de 2,2 GHz.

GPU Radeon RDNA de segunda generación con una potencia de 6 TFLOPs y trazado de rayos acelerado por hardware.

12 GB de memoria unificada.

Unidad SSD de 1 TB.

Sin lector de discos Blu-ray 4K.

Precio: entre 300 y 400 euros.

Con el lanzamiento de una versión más barata de Xbox Scarlett en Microsoft repetirán la estrategia que hemos visto con Xbox One S All Digital, eliminarán la unidad óptica para abaratar costes de fabricación y realizarán un ajuste claro a nivel de hardware, reduciendo la potencia de la CPU y de la GPU, y también la cantidad de memoria. Esto último podría afectar de forma considerable a la calidad de las texturas, no en vano es uno de los elementos que más memoria gráfica consume cuando se utilizan modelos de alta calidad.

Si todo va según lo previsto la presentación de la consola de nueva generación de Microsoft se producirá en el E3 del próximo año, aunque su lanzamiento no tendrá lugar hasta finales de 2020. Está por ver, eso sí, si los de Redmond deciden llevar a cabo un lanzamiento conjunto de ambas versiones, «Anaconda» y «Lockhart», o si por el contrario lo ejecutan de forma gradual.