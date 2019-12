Otro año más llega a su fin, y como es costumbre, Valve aprovecha la ocasión nos presentarnos su propio repaso «Lo Mejor de 2019», destacando los juegos más vendidos, jugados y los mejores nuevos lanzamientos dentro su plataforma de Steam.

Con cinco categorías divididas en 4 rangos (salvo en el caso de los lanzamientos, divididos mensualmente), salvo en el caso de los títulos más jugados, cabe destacar que Steam se limita a mostrarnos un ranking basado en los ingresos generados por las ventas en su plataforma, y no en la calidad o relevancia de los propios juegos.

No obstante, este listado nos ofrece la posibilidad de ver si realmente los ya premiados como mejores juegos de 2019, realmente han sido los mejor acogidos entre los jugadores.

Los juegos más vendidos

Con un listado de 100 juegos, en esta ocasión nos limitaremos a repasar las apariciones y ausencias más remarcables dentro en la categoría «Platino», la más alta presentada, así como algunas otras las sorpresas en el resto del ranking.

Un año más, nos encontramos con la confirmación de que el modelo «Free to play» y los micropagos siguen funcionando, destacando las ya recurrentes apariciones de DOTA 2 y Warframe en lo más alto de este top, y la nueva llegada de Destiny 2.

Mención notable también para Grand Theft Auto V, Monster Hunter: World y Rainbow Six Siege, que repiten podio manteniéndose por delante de otros lanzamientos más recientes.

Por último, y siendo los únicos títulos estrenados este año, nos encontramos con el sobresaliente Total War: Three Kingdoms, y un título que no podía estar ausente, Sekiro Shadows Die Twice, que confirma su merecido galardón de Game of The Year.

Bajando de categoría, pero muy cerca del podio, nos encontramos con la gran sorpresa de The Wither 3: Wild Hunt, cuyas ventas han experimentado una reciente y muy notable subida gracias a la recién estrenada serie homónima de Netflix. Aunque más sorprendente es la presencia de Halo: The Master Chief Collection, que logra llegar hasta esta categoría de «Oro» con tan sólo las ventas de este mes de diciembre.

Un éxito que no parecen haber compartido otros títulos como Read Dead Redemption 2, que tras las grandes expectativas de su llegada a PC, no logra pasar de la categoría «Plata» de Steam.

Los juegos VR más vendidos

Menos sorpresas restan para los títulos de realidad virtual, que parecen haber sufrido un mayor parón en la llegada de nuevas entregas, provocando así la repetición de juegos como Beat Saber, SuperHot, Pavlov, Skyrim o Fallout 4.

Aunque la sorpresa nos espera en su categoría «Oro», con la inesperada aparición de Half-Life Alyx y su enorme cantidad de unidades venidas de forma anticipada (sin contar la también alta demanda de las nuevas gafas VR de Steam).

Los mejores lanzamientos

Como bien comentábamos antes, en el caso de esta sección nos encontramos con dos valoraciones distintas, destacando los propios mejores lanzamientos del año, y una pequeña selección de títulos divida por meses.

Así pues, no sorprende la aparición de los ya mencionados top de ingresos Sekiro Shadows Die Twice y Destiny 2; algunos títulos de sagas más recurrentes y relevantes como Devil May Cry 5 o Resident Evil 2 Remake; o el gran hype de vetas de Red Dead Redemption 2.

Lo que sí nos llama la atención sin embargo es la aparición de grandes títulos como Code Vein, Star Wars: Jedi Fallen Order o Remnant From the Ashes, que por alguna razón parecían haberse quedado relegados a un segundo plano dentro de la escena principal de 2019.

Algo que se repite al mirar los lanzamientos destacados de cada mes, que esconden títulos como A Plague Tale Innocence, Age of Wonders Planetfall, Ion Fury, seleccionados entre los mejores juegos de 2019 según MC, o joyas ocultas como el indie español Blasphemous.

Los mejores juegos de acceso anticipado

Lo primero de todo es aclarar que esta categoría incluye sólo aquellos juegos que, después de haber estado abiertos a modo de acceso anticipado, finalmente han sido estrenados como versión completa durante este año.

De ahí que nos encontremos con los ya veteranos Beat Saber, PC Building Simulator, They Are Billions o My Time at Portia, juegos que han estado disponibles durante su desarrollo en los últimos años. Aunque también destaca la presencia de Hunt: Showdown, que nos sorprendió este mismo año con su propuesta mixta de shooter, terror, y el todavía exitoso género de los battle royale.

Los títulos más jugados

Por último, llegamos a la que considero la categoría más relevante de este ranking de Steam. Y es que no sería la primera vez que vemos cómo un juego logra acumular una enorme cantidad de ventas sólo para después sufrir un aluvión de malas críticas, y finalmente, queda relegado al fondo de nuestras bibliotecas.

Sin embargo, este año los datos parecen bastante en línea, destacando con más de 100.000 jugadores simultáneos los principales líderes de ventas: Sekiro Shadows Die Twice, Total War: Three Kingdoms, Halo: The Master Chief Collection y Destiny 2.

Quedan así más rezagados otros grandes lanzamientos de este año como Devil May Cry 5, Resident Evil 2 Remake o Red Dead Redemption 2, que aunque logran la friolera de más de 50.000 jugadores simultáneos, comparten cifras con otros juegos más antiguos como Dead By Daylight, o los clásicos Team Fortess 2 y Garry’s Mod.